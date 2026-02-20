हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHyderabad Fire: हैदराबाद के अमीरपेट में नीलगिरि ब्लॉक में लगी भीषण आग! चौथी मंजिल पर फंसे छात्र, कैसे हुआ रेस्क्यू

Hyderabad Fire: हैदराबाद के अमीरपेट में नीलगिरि ब्लॉक में लगी भीषण आग! चौथी मंजिल पर फंसे छात्र, कैसे हुआ रेस्क्यू

Hyderabad Fire: हैदराबाद के अमीरपेट स्थित मैत्रीवनम के नीलगिरि ब्लॉक में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. इस बीच चौथी मंजिल पर फंसे छात्रों का रेस्क्यू किया गया.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के अमीरपेट स्थित मैत्रीवनम के पास नीलगिरि ब्लॉक भवन में शुक्रवार दोपहर 12 बजे के आसपास अचानक आग लग गई, जिससे इमारत में घना धुआं भर गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. चश्मदीदों के अनुसार आग ऊपरी मंजिलों से उठती दिखाई दी और कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे परिसर में फैल गया. चौथी मंजिल पर संचालित एक कोचिंग संस्थान में मौजूद कई छात्र अंदर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और बालकनी के रास्ते रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

देखा गया कि इमारत से लोग सीढ़ियों के जरिए तेजी से नीचे उतर रहे थे, जबकि कुछ छात्र खिड़कियों और बालकनी में खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे थे. फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं और दमकलकर्मियों ने सीढ़ीदार हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से चौथी मंजिल तक पहुंच बनाई. पुलिस ने आसपास की सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर ट्रैफिक डायवर्ट किया ताकि बचाव कार्य में बाधा न आए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

हल्की सांस लेने में दिक्कत की शिकायत

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ छात्रों को हल्की सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हुई, जिन्हें एहतियातन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग को नियंत्रित करने में लगभग एक घंटा लगा और बड़ी जनहानि टल गई. भवन में मौजूद अन्य कार्यालयों और दुकानों को भी खाली करा लिया गया.

हैदराबाद में हाल के महीनों में आग की घटना

हैदराबाद में हाल के महीनों में आग की घटनाओं ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं. जनवरी 2026 में चारमीनार के पास एक कॉर्मशियल इमारत में आग लगने से कई दुकानें तबाह हुई थीं. इसी तरह जनवरी मे नामपलली में फर्नीचर की दुकान में लगी आग में 4 व्यक्तियों की मौत हुई थी. इन घटनाओं के बाद भी फायर सेफ्टी रेगुलेशन के पालन को लेकर चिंता बनी हुई है.

शहर में लगातार बढ़ती व्यावसायिक इमारत

नीलगिरि ब्लॉक की घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि भीड़भाड़ वाले कॉर्मशियल क्षेत्रों में आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा उपकरण कितने जरूरी हैं. फिलहाल अधिकारी आग के सटीक कारणों की जांच कर रहे हैं और भवन प्रबंधन से सुरक्षा प्रमाणपत्र व अग्निशमन उपायों का रिकॉर्ड मांगा गया है. शहर में लगातार बढ़ती व्यावसायिक इमारतों के बीच यह घटना चेतावनी के रूप में देखी जा रही है.

Published at : 20 Feb 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Building Fire Coaching Institute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Hyderabad Fire: हैदराबाद के अमीरपेट में नीलगिरि ब्लॉक में लगी भीषण आग! चौथी मंजिल पर फंसे छात्र, कैसे हुआ रेस्क्यू
हैदराबाद के अमीरपेट में नीलगिरि ब्लॉक में लगी भीषण आग! चौथी मंजिल पर फंसे छात्र, कैसे हुआ रेस्क्यू
इंडिया
दिल्ली AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत
AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत
इंडिया
Bengal: बेरोजगार 50 साल के बेटे ने पिता को पीटा, मां पर चलाई गोली, फिर घर में लगाई आग, हुई मौत
Bengal: बेरोजगार 50 साल के बेटे ने पिता को पीटा, मां पर चलाई गोली, फिर घर में लगाई आग, हुई मौत
इंडिया
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget