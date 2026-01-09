कतर से आया 14 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा, कस्टम के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ऐसे खोला राज

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) पर सीमा शुल्क (Customs) अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. शुक्रवार सुबह एक गुप्त सूचना और सतर्कता के आधार पर की गई इस कार्रवाई में लगभग 14 करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है. हवाई अड्डे के माध्यम से बढ़ती अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी पर इसे एक बड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है.

सीमा शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई 'इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल' पर उस समय हुई जब कतर एयरवेज की उड़ान से दो यात्री हैदराबाद पहुंचे. जांच के दौरान इन दोनों यात्रियों की संदिग्ध गतिविधियों ने अधिकारियों का ध्यान खींचा. जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके जवाबों में विरोधाभास पाया गया. संदेह गहराने पर उन्हें अलग ले जाकर उनके सामान की गहन तलाशी ली गई.

कैसे छिपाए गए गांजे के पैकेट?

अधिकारियों ने जब अत्याधुनिक स्कैनिंग उपकरणों के माध्यम से उनके बैगों की जांच की तो उसमें चालाकी से बनाए गए गुप्त खाने (Secret Compartments) मिले. इन खानों के भीतर गंजें के पैकेट बड़ी ही कुशलता से छिपाए गए थे, जब इन पैकेटों को खोला गया तो उसमें उच्च गुणवत्ता वाला 14 किलोग्राम 'हाइड्रोपोनिक गांजा' बरामद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत प्रति किलो एक करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 14 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कैसे उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक गांजा?

विशेषज्ञों के अनुसार, हाइड्रोपोनिक गांजा पारंपरिक तरीके से मिट्टी में उगाने के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी (बिना मिट्टी के) में उगाया जाता है. इसमें 'टीएचसी' का स्तर बहुत अधिक होता है, जिससे यह सामान्य गांजे की तुलना में कहीं अधिक नशीला और घातक होता है. इसी कारण इसकी मांग अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स में बहुत ज्यादा है और यह काफी महंगा बिकता है.

आरोपियों को हिरासत में ले लिया

सीमा शुल्क अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट सक्रिय हो सकता है. अधिकारी अब इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि नशे की यह इतनी बड़ी खेप हैदराबाद में किसे सप्लाई की जानी थी. जांच टीम कतर और भारत के बीच इस तस्करी के 'लिंकेज' को खंगाल रही है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

