प्यार में विश्वास की कमी और शक एक रिश्ते को ले डूबा, जिसका भयानक नतीजा सामने आया है. नागोले पुलिस स्टेशन परिसर में एक 19 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के संदेह के कारण तनावग्रस्त होकर पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने मृतका के माता-पिता की शिकायत पर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला तट्टि अनन्नारम स्थित YSR कॉलोनी का है, जहां खम्मम जिले के कोठागूडेम निवासी ऐश्वर्य (19) अपने परिवार के साथ रहती थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी महेश उर्फ आनंद (23), जो हस्तिनापुरम का रहने वाला है और पेशे से ऑटो चालक है. वह युवती का दूर का रिश्तेदार है. एक साल पहले एक धार्मिक अय्यप्पा पूजा के दौरान मिलने के बाद, दोनों के बीच घरों के आने-जाने के दौरान नजदीकियां बढ़ीं.

आनंद ने ऐश्वर्य को प्रपोज किया

जानकारी के मुताबिक, आनंद ने ऐश्वर्य को प्रपोज किया और शादी का वादा किया. शुरू में परिवार के लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद, जब दोनों पक्षों ने रिश्ते को मंजूरी दी तो यह रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गया. हालांकि, शादी की तैयारियों के बीच आनंद का व्यवहार बदल गया. उसे ऐश्वर्य पर गहरा शक होने लगा कि वह किसी और के साथ फोन पर बात करती है. इस आधारहीन शक ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह उसे लगातार परेशान करने लगा.

आनंद और ऐश्वर्य के बीच जोरदार बहस

घटना इसी महीने की 5 तारीख की है, जब दोनों अक्सर मिलने जाने वाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित ओवरहेड वॉटर टैंक के पास पहुंचे. यहां फोन पर बात करने के शक को लेकर आनंद ने ऐश्वर्य से जोरदार बहस की और उस पर आरोप लगाए. तनाव में आकर और आरोपों से तंग आकर ऐश्वर्य ने वॉटर टैंक से छलांग लगा दी.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया

गंभीर हालत में उसे नागोले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार (7 जनवरी 2026) को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. नागोले पुलिस ने मृतका के माता-पिता की शिकायत के आधार पर आनंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय! PMK की एंट्री, अमित शाह–EPS की अहम बैठक