हैदराबाद सिटी पुलिस ने रविवार (21 जून 2026) को NEET परीक्षा दे रहे 18 साल के एक उम्मीदवार को गिरफ़्तार किया. उसे आदिबतला पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले रागननागुडा के ZPHS में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया था. अचंपेट का रहने वाला यह आरोपी नकल करने की साजिश रच रहा था. अपनी योजना के मुताबिक, छात्र सुबह करीब 7 बजे स्कूल पहुंचा और वॉशरूम के वेंटिलेटर में एक मोबाइल फोन रख दिया.

वह वॉशरूम के वेंटिलेटर तक पहुंचने में कामयाब रहा क्योंकि वह स्कूल की बाहरी दीवार से सटा हुआ था. सुबह 11 बजे वह वॉशरूम में गया और फोन को जिप-लॉक कवर में रखकर फ्लश टैंक में छिपा दिया. हालांकि पुलिस की सुरक्षा टीमों ने 2 बार (एक बार सुबह 6:00 बजे और दूसरी बार सुबह 11:00 बजे) पूरे परिसर की अच्छी तरह से जांच की थी और एंट्री गेट पर सभी उम्मीदवारों की सख़्ती से तलाशी भी ली थी, फिर भी शुरुआती जांच के दौरान फ्लश टैंक के अंदर छिपाया गया फोन पकड़ में नहीं आया.

ये भी पढ़ें: राजस्थान में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने पर विवाद, ओवैसी ने गृहमंत्री शाह से कर डाली ये मांग

वॉशरूम जाने के लिए बनाया बहाना

परीक्षा के दौरान, आरोपी ने पेट दर्द की शिकायत की और वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी. यह वॉशरूम पूरे सेंटर के लिए एकमात्र कॉमन सुविधा है और स्कूल की इमारत से काफी दूर स्थित है. इनविजिलेटर ने जब देखा कि छात्र को वहां गए हुए असामान्य रूप से लंबा समय हो गया है तो उन्होंने कुछ स्टाफ सदस्यों को उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा. आरोपी वॉशरूम के अंदर अपने मोबाइल फोन पर जवाब ढूंढ़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया.

मोबाइल फ़ोन को ज़ब्त कर लिया गया

सूचना मिलने पर, पुलिस टीम ने तुरंत चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को जब्त कर लिया. डिवाइस की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वह जवाब ढूंढ़ने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा था और इंस्टाग्राम के अलावा कोई अन्य संबंधित ऐप चालू नहीं था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है. स्कूल प्रशासन की औपचारिक शिकायत के बाद, पुलिस ने BNS की धारा 318(4) और 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट-2024' की धारा 10 व 3 के तहत मामला (Cr.no:499/2026) दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: ‘प्रियांक खरगे पहले इतिहास पढ़ें’, RSS प्रमुख के लिखे पत्र को लेकर VHP अध्यक्ष ने किया पलटवार