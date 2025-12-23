Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मगडी रोड पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) की शाम एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना मंगलवार को शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच हुई. पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 103 के तहत केस नंबर 310/2025 दर्ज किया गया है.

मृतका की पहचान 39 वर्षीय भुवनेश्वरी के रूप में हुई है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वरनगर शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं. वह अपने दो बच्चों के साथ राजाजीनगर में रहती थीं. वहीं, आरोपी और मृतका के पति की पहचान 40 वर्षीय बालमुरुगन के रूप में हुई है, जो पहले Capgemini कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत था. दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते पिछले डेढ़ साल से वे अलग रह रहे थे.

पुलिस जांच में क्या हुआ खुलासा?

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक था. मृतका कानूनी रूप से अलगाव चाहती थीं, जिसका आरोपी विरोध कर रहा था. छह महीने पहले भुवनेश्वरी का तबादला व्हाइटफील्ड शाखा से हुआ था, जिसके बाद आरोपी को पत्नी और बच्चों के ठिकाने की जानकारी नहीं थी. बाद में उसने उनका पता लगाकर करीब चार महीने पहले चोलूरपाल्या, केपी अग्रहार सीमा क्षेत्र में आकर रहना शुरू किया. एक सप्ताह पहले आरोपी को पत्नी की ओर से तलाक का नोटिस मिला था. पुलिस के मुताबिक, इसी से नाराज होकर आरोपी ने मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को कार्यालय से घर लौटते समय टहलने निकली पत्नी का पीछा किया और पिस्तौल से गोली मार दी.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत किया घोषित

गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल भुवनेश्वरी को शानबाग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हत्या के बाद आरोपी स्वयं मगडी रोड पुलिस थाने पहुंचा और अपना अपराध स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

