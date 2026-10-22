Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहले प्यार फिर शादी और उसके बाद कत्ल, बेंगलुरु मर्डर की दहला देगी ये कहानी

पहले प्यार फिर शादी और उसके बाद कत्ल, बेंगलुरु मर्डर की दहला देगी ये कहानी

इरफाज नामक व्यक्ति को पत्नी पर शक था कि 'वह फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करती है. 10 अक्टूबर को विवाद इतना बढ़ गया कि इरफाज ने कथित तौर पर पत्थर से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी."

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 22 Oct 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

बेंगलुरु में अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मागडी रोड पुलिस ने 25 वर्षीय रुखसाना की हत्या के आरोप में उसके 22 वर्षीय पति मोहम्मद इरफाज को गिरफ्तार किया है. दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे.

पुलिस के मुताबिक, दोनों की मुलाकात बिहार में गुब्बारे बेचने के दौरान हुई थी. प्यार हुआ और करीब एक साल पहले दोनों ने शादी कर ली. छह महीने पहले रोजी-रोटी की तलाश में बेंगलुरु आए थे. इरफाज गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, जबकि रुखसाना भी नौकरी करती थी.

पत्थर मारकर की हत्या

आरोप है कि इरफाज को पत्नी के चरित्र पर शक था. फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. 10 अक्टूबर को विवाद इतना बढ़ गया कि इरफाज ने कथित तौर पर पत्थर से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया.

नाले में फेंकी लाश

हत्या के बाद आरोपी ने कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति की मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक तोड़ा. पत्नी की लाश को बोरे में भरकर बाइक के हैंडल के बीच रखा और बाइक को धकेलते हुए गोपालपुरा के नाले तक ले गया, जहां शव फेंक दिया. 13 अक्टूबर को नाले से प्लास्टिक में लिपटा महिला का शव बरामद हुआ. पहचान नहीं होने पर पुलिस ने 10 से ज्यादा टीमें बनाकर घर-घर पूछताछ की.

पुलिस से बोला कि पत्नी बिहार लौटी

जांच के दौरान स्थानीय लोगों से रुखसाना के लापता होने की जानकारी मिली. पूछताछ में इरफाज ने दावा किया कि उसकी पत्नी बिहार लौट गई है. हालांकि, उसके बयानों पर शक होने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली.

यह भी पढ़ें- '105 में से 70 तस्वीरें हटाने को कहा, फिर तिरंगा...', रेहान वाड्रा ने बताया आखिर हुआ क्या?

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Karnataka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
इंडिया
‘अराजकता फैला रही कांग्रेस’, फ्रांस की तुलना दिल्ली प्रदर्शन कर BJP का राहुल पर निशाना
‘अराजकता फैला रही कांग्रेस’, फ्रांस की तुलना दिल्ली प्रदर्शन कर BJP का राहुल पर निशाना
इंडिया
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
इंडिया
सऊदी अरब में अटैक पर भारत बोला, 'अस्वीकार्य है, अपनी संप्रभुता...'
सऊदी अरब में अटैक पर भारत बोला, 'अस्वीकार्य है, अपनी संप्रभुता...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
महाराष्ट्र
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
इंडिया
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
क्रिकेट
Watch: बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म
'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
इंडिया
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई बिहार पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई बिहार पुलिस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget