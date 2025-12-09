हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर MLA हुमायूं कबीर का चौंकाने वाला दावा, बताया कितना मिला चंदा?

टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए आधारशिला रखी गई है, उसको पार्टी और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं. 33 साल पहले जो तोड़ा गया, फिर बनाने के लिए नींव रखी है.

By : जीवन प्रकाश | Updated at : 09 Dec 2025 06:37 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में बाबरी मस्जिद की शैली में मस्जिद बनाने के लिए आधारशिला रखी. हुमांयू के इस कदम के बाद से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विपक्षी बीजेपी के निशाने पर है. पार्टी का कहना है कि निलंबन दिखावा है, सबकुछ टीएमसी के इशारे पर हो रहा है. इस बीच हुमायूं कबीर ने एबीपी लाइव से फोन पर बातचीत में कहा कि मस्जिद की आधारशिला को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए.

उन्होंने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा, ''बाबरी मस्जिद को पार्टी और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं. मुस्लिम सेंटिंमेंट उनके ऊपर है. 33 साल पहले जो तोड़ा गया, फिर बनाने के लिए नींव रखी है. इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है. पार्टी अलग है, मस्जिद अल्लाह का है, इबादत के लिए मस्जिद बनेगा.''  हुमायूं कबीर ने जानबूझकर मस्जिद की नींव के लिए 6 दिसंबर का दिन चुना था, ये अयोध्या में ‘बाबरी मस्जिद’ के विध्वंस की वर्षगांठ का दिन होता है.


मस्जिद बनाने के लिए चंदे के सवाल पर भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि अकाउंट में आज (9 दिसंबर) 12 बजे तक 2 करोड़ 71 लाख रुपये मिले हैं. छह-सात दिसंबर तक 65 लाख 67 हजार रुपये कैश मिले हैं. बता दें कि हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर 11 बड़े स्टेनलेस स्टील के दान पात्र रखे थे और लोगों से चंदे की अपील की थी. 

टीएमसी नेताओं से खटपट

टीएमसी से निलंबन को लेकर जब सवाल किया गया तो हुमायूं कबीर ने कहा, ''पांच दिसंबर को पार्टी से सस्पेंड किया. डेढ़ साल पहले से ही पार्टी से विवाद चल रहा है. जिला के जो पार्टी अधिकारी है, ब्लॉक के अध्यक्ष से 2023 से ही विवाद चल रहा है, पंचायत चुनाव के समय से ही ये चल रहा है. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने मैंने विवाद का मुद्दा उठाया, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसलिए मैंने आवाज उठायी. बाबरी मस्जिद की नींव रखने से भी मना किया और फिर सस्पेंड कर दिया.''


उन्होंने कहा, ''हम 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने जा रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हम चुनाव में जाएंगे. असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई है. 22 दिसंबर को पार्टी बनाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी से मिलेंगे.''

बीजेपी को फायदा पहुंचाने के सवाल पर जवाब

अपने कदमों से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के दावों पर हुमायूं कबीर ने कहा कि बीजेपी केंद्र में है, कई राज्यों में भी है. ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार है. जनता अगर ममता बनर्जी को वोट देगी,तो फिर वो सरकार में आएंगी. हमें कोई दिक्कत नहीं है. बीजेपी को वोट मिलेगा तो बीजेपी सरकार बनाएगी.  मेरा अनुमान है कि टीएमसी-बीजेपी में किसी को भी पूर्ण बहुमत विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा. बाद में देखेंगे कि किसे हम समर्थन देंगे.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी न्यूज़ में बतौर Deputy Producer काम कर रहे हैं. वो करीब 7 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. एबीपी न्यूज़ के नोएडा सेक्टर 125 दफ्तर में बतौर स्टेट टीम लीड जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज नेशन, न्यूज रूम पोस्ट, NNIS जैसे संस्थानों में काम किए हैं. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @Jeevan_Prakash_
Published at : 09 Dec 2025 05:28 PM (IST)
MLA Babri Masjid Humayun Kabir WEST BENGAL NEWS
