पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में बाबरी मस्जिद की शैली में मस्जिद बनाने के लिए आधारशिला रखी. हुमांयू के इस कदम के बाद से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विपक्षी बीजेपी के निशाने पर है. पार्टी का कहना है कि निलंबन दिखावा है, सबकुछ टीएमसी के इशारे पर हो रहा है. इस बीच हुमायूं कबीर ने एबीपी लाइव से फोन पर बातचीत में कहा कि मस्जिद की आधारशिला को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए.

उन्होंने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा, ''बाबरी मस्जिद को पार्टी और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं. मुस्लिम सेंटिंमेंट उनके ऊपर है. 33 साल पहले जो तोड़ा गया, फिर बनाने के लिए नींव रखी है. इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है. पार्टी अलग है, मस्जिद अल्लाह का है, इबादत के लिए मस्जिद बनेगा.'' हुमायूं कबीर ने जानबूझकर मस्जिद की नींव के लिए 6 दिसंबर का दिन चुना था, ये अयोध्या में ‘बाबरी मस्जिद’ के विध्वंस की वर्षगांठ का दिन होता है.





मस्जिद बनाने के लिए चंदे के सवाल पर भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि अकाउंट में आज (9 दिसंबर) 12 बजे तक 2 करोड़ 71 लाख रुपये मिले हैं. छह-सात दिसंबर तक 65 लाख 67 हजार रुपये कैश मिले हैं. बता दें कि हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर 11 बड़े स्टेनलेस स्टील के दान पात्र रखे थे और लोगों से चंदे की अपील की थी.

टीएमसी नेताओं से खटपट

टीएमसी से निलंबन को लेकर जब सवाल किया गया तो हुमायूं कबीर ने कहा, ''पांच दिसंबर को पार्टी से सस्पेंड किया. डेढ़ साल पहले से ही पार्टी से विवाद चल रहा है. जिला के जो पार्टी अधिकारी है, ब्लॉक के अध्यक्ष से 2023 से ही विवाद चल रहा है, पंचायत चुनाव के समय से ही ये चल रहा है. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने मैंने विवाद का मुद्दा उठाया, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसलिए मैंने आवाज उठायी. बाबरी मस्जिद की नींव रखने से भी मना किया और फिर सस्पेंड कर दिया.''





उन्होंने कहा, ''हम 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने जा रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हम चुनाव में जाएंगे. असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई है. 22 दिसंबर को पार्टी बनाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी से मिलेंगे.''

बीजेपी को फायदा पहुंचाने के सवाल पर जवाब

अपने कदमों से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के दावों पर हुमायूं कबीर ने कहा कि बीजेपी केंद्र में है, कई राज्यों में भी है. ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार है. जनता अगर ममता बनर्जी को वोट देगी,तो फिर वो सरकार में आएंगी. हमें कोई दिक्कत नहीं है. बीजेपी को वोट मिलेगा तो बीजेपी सरकार बनाएगी. मेरा अनुमान है कि टीएमसी-बीजेपी में किसी को भी पूर्ण बहुमत विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा. बाद में देखेंगे कि किसे हम समर्थन देंगे.