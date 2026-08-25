Xप्लेन: भारत सरकार में 8.24 लाख पद खाली, बीते 10 साल में दोगुनी हुईं रिक्तियां, भर्ती क्यों नहीं?
2015 से 2024 के बीच केंद्र सरकार में खाली पद दोगुने हो गए. सरकारी कंपनियों में ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 18.6% से बढ़कर 49.1% हो गई. यानी सरकार पद तो बढ़ा रही है, लेकिन भर्ती नहीं कर रही.
|विभाग
|2015
|2025
|PSUs की संख्या
|298
|475
|कुल कर्मचारी
|15,87,149
|15,42,339
|नियमित कर्मचारी
|12,91,174
|7,83,728
|ठेका कर्मचारी
|2,95,975
|7,58,611
- ठेका कर्मचारियों की संख्या 2.96 लाख से बढ़कर 7.59 लाख हो गई.
- नियमित कर्मचारियों की संख्या 12.91 लाख से घटकर 7.84 लाख रह गई.
- ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 18.6% से बढ़कर 49.1% हो गई.
- भर्ती प्रक्रिया धीमी: सरकारी नौकरियों में भर्ती में लंबा समय लगता है. UPSC, SSC, बैंक, रेलवे – सबकी अपनी अलग परीक्षा प्रक्रिया है. एक पद खाली होने से लेकर भर्ती होने तक अक्सर 2-3 साल लग जाते हैं.
- पद सृजन तेज, भर्ती धीमी: गृह मंत्रालय का उदाहरण लें, तो 10 साल में मंजूर पद 1.02 लाख बढ़े, लेकिन भर्तियां सिर्फ 49,621 बढ़ीं. यानी नियुक्तियां हुईं, लेकिन पद उससे कहीं तेजी से बढ़े, जिससे रिक्तियां 58,774 से 1,10,885 हो गईं.
- खर्च में कटौती: सरकारी कर्मचारियों पर पेंशन, भत्ते, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बड़ा खर्च होता है. सरकार ने नियमित भर्ती कम करके और ठेका/आउटसोर्सिंग बढ़ाकर अपना खर्च कम करने की कोशिश की है.
- काम का स्वरूप बदलना: कई विभाग कर्मचारी रखने के बजाय सीधे कंपनियों को काम आउटसोर्स कर रहे हैं. यानी सरकारी काम तो हो रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं बढ़ रहे.
सरकारी नौकरी का बदलता चेहरा
8.24 लाख पद खाली हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे. यानी नौकरियां हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही. ठेका कर्मचारियों का बढ़ता दबदबा बताता है कि सरकारी नौकरी अब उतनी सुरक्षित नहीं रही. कांग्रेस ने सरकार पर '8.24 लाख खाली पद' को लेकर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने 'बेरोजगारी को न्यौता' दिया है.
खाली पदों पर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के लिए सरकारी विभाग गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इस पर पिछले साल रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए. जानकारों के मुताबिक, कई विभाग और मंत्रालय ठेके पर कर्मचारी रखने के बजाय सीधे कंपनियों को ही काम आउटसोर्स कर रही हैं. डिफेंस (सिविलियन) में सर्वाधिक 2.42 लाख पद खाली हैं. कॉमर्स में आधे से ज्यादा पद नहीं भरे हैं.
पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे-2015 के मुताबिक, 2015 में देश के 298 PSUs में कुल 15,87,149 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 2,95,975 कर्मचारी ठेके पर थे. 2025 में 475 PSUs में कुल 15,42,339 कर्मचारी थे. इनमें से सिर्फ 7,83,728 रेगुलर थे. बाकी 7,58,611 कर्मी ठेके पर थे.