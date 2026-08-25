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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: भारत सरकार में 8.24 लाख पद खाली, बीते 10 साल में दोगुनी हुईं रिक्तियां, भर्ती क्यों नहीं?

Xप्लेन: भारत सरकार में 8.24 लाख पद खाली, बीते 10 साल में दोगुनी हुईं रिक्तियां, भर्ती क्यों नहीं?

2015 से 2024 के बीच केंद्र सरकार में खाली पद दोगुने हो गए. सरकारी कंपनियों में ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 18.6% से बढ़कर 49.1% हो गई. यानी सरकार पद तो बढ़ा रही है, लेकिन भर्ती नहीं कर रही.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 25 Aug 2026 03:12 PM (IST)
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10 साल पहले, सरकारी नौकरी का मतलब था- पक्की नौकरी, पेंशन, भत्ते, और समाज में इज्जत. आज उसी सरकारी तंत्र में 8.24 लाख पद खाली पड़े हैं. जो भर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा यानी 49.1% अब ठेके पर हैं. यानी सरकारी नौकरी अब न तो पक्की रही और न ही उसकी भरोसेमंदी. ये कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि सरकारी रोजगार के पूरे ढांचे का पुनर्गठन है. तो आइए जानते हैं कि किस विभाग में कितने सरकारी पद खाली हैं, कितने भरे हैं और आम नौकरी चाहने वालों पर क्या असर...
 
10 सालों में केंद्र सरकार में कुल कितने पद खाली?
 
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) की रिपोर्ट के मुताबिक,
 

Xप्लेन: भारत सरकार में 8.24 लाख पद खाली, बीते 10 साल में दोगुनी हुईं रिक्तियां, भर्ती क्यों नहीं?
10 साल में 2.74 लाख नए पद तो बढ़े, लेकिन भरे हुए पद 1.29 लाख घट गए. यानी पद बढ़े, लेकिन भर्तियां नहीं हो पाईं. अब या तो सरकार ने जानबूझकर नहीं भरीं या भर्ती प्रक्रिया इतनी धीमी है कि पद खाली रह गए.
 
किस सरकारी विभाग में कितने पद खाली?
 

Xप्लेन: भारत सरकार में 8.24 लाख पद खाली, बीते 10 साल में दोगुनी हुईं रिक्तियां, भर्ती क्यों नहीं?
चौंकाने वाले बदलाव:
 
रेलवे: 2015 में कोई पद खाली नहीं था, 2024 में 2.40 लाख पद (16.2%) खाली हैं.
डाक विभाग: खाली पद 7,561 से 8 गुना बढ़कर 61,546 हो गए.
वाणिज्य विभाग: आधे से ज्यादा (55.4%) पद खाली हैं, जो सबसे ज्यादा रिक्ति दर है.
स्वास्थ्य: 2015 में शून्य रिक्ति, 2024 में 6% पद खाली.
 
PSUs में ठेका कर्मचारियों का बढ़ता जलवा
 
सरकारी कंपनियों (PSUs) में नियमित कर्मचारियों की संख्या घट रही है, जबकि ठेका कर्मचारी बढ़ रहे हैं:
 
विभाग 2015 2025
PSUs की संख्या 298 475
कुल कर्मचारी 15,87,149 15,42,339
नियमित कर्मचारी 12,91,174 7,83,728
ठेका कर्मचारी 2,95,975 7,58,611
 
यानी 10 साल में:
  • ठेका कर्मचारियों की संख्या 2.96 लाख से बढ़कर 7.59 लाख हो गई.
  • नियमित कर्मचारियों की संख्या 12.91 लाख से घटकर 7.84 लाख रह गई.
  • ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 18.6% से बढ़कर 49.1% हो गई.
यानी 2025 में PSU में काम करने वाला हर दूसरा व्यक्ति ठेके पर था. 2025 में 15.42 लाख कर्मचारियों में से आधे से ज्यादा (7.58 लाख) ठेके पर काम कर रहे हैं.
 
इसके अलावा, सरकारी विभाग GeM प्लेटफॉर्म पर काम आउटसोर्स कर रहे हैं. पिछले साल 10 लाख कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आउटसोर्स किए गए. यानी सरकार खाली पदों को भरने के बजाय काम ठेके पर दे रही है.
 
इन बड़े बदलावों की वजहें क्या रहीं?
 
सरकारी रिपोर्ट पढ़ने पर 4 बड़ी वजहें दिखती हैं:
  • भर्ती प्रक्रिया धीमी: सरकारी नौकरियों में भर्ती में लंबा समय लगता है. UPSC, SSC, बैंक, रेलवे – सबकी अपनी अलग परीक्षा प्रक्रिया है. एक पद खाली होने से लेकर भर्ती होने तक अक्सर 2-3 साल लग जाते हैं.
  • पद सृजन तेज, भर्ती धीमी: गृह मंत्रालय का उदाहरण लें, तो 10 साल में मंजूर पद 1.02 लाख बढ़े, लेकिन भर्तियां सिर्फ 49,621 बढ़ीं. यानी नियुक्तियां हुईं, लेकिन पद उससे कहीं तेजी से बढ़े, जिससे रिक्तियां 58,774 से 1,10,885 हो गईं.
  • खर्च में कटौती: सरकारी कर्मचारियों पर पेंशन, भत्ते, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बड़ा खर्च होता है. सरकार ने नियमित भर्ती कम करके और ठेका/आउटसोर्सिंग बढ़ाकर अपना खर्च कम करने की कोशिश की है.
  • काम का स्वरूप बदलना: कई विभाग कर्मचारी रखने के बजाय सीधे कंपनियों को काम आउटसोर्स कर रहे हैं. यानी सरकारी काम तो हो रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं बढ़ रहे.

सरकारी नौकरी का बदलता चेहरा

8.24 लाख पद खाली हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे. यानी नौकरियां हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही. ठेका कर्मचारियों का बढ़ता दबदबा बताता है कि सरकारी नौकरी अब उतनी सुरक्षित नहीं रही. कांग्रेस ने सरकार पर '8.24 लाख खाली पद' को लेकर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने 'बेरोजगारी को न्यौता' दिया है.

खाली पदों पर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के लिए सरकारी विभाग गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इस पर पिछले साल रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए. जानकारों के मुताबिक, कई विभाग और मंत्रालय ठेके पर कर्मचारी रखने के बजाय सीधे कंपनियों को ही काम आउटसोर्स कर रही हैं. डिफेंस (सिविलियन) में सर्वाधिक 2.42 लाख पद खाली हैं. कॉमर्स में आधे से ज्यादा पद नहीं भरे हैं.

पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे-2015 के मुताबिक, 2015 में देश के 298 PSUs में कुल 15,87,149 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 2,95,975 कर्मचारी ठेके पर थे. 2025 में 475 PSUs में कुल 15,42,339 कर्मचारी थे. इनमें से सिर्फ 7,83,728 रेगुलर थे. बाकी 7,58,611 कर्मी ठेके पर थे.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 25 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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