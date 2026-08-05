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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: सदन में Gen Z नेताओं की संख्या कितनी, सड़क पर एक्टिव लेकिन संसद से गायब

Xप्लेन: सदन में Gen Z नेताओं की संख्या कितनी, सड़क पर एक्टिव लेकिन संसद से गायब

इस वक्त देश की लोकसभा-विधानसभाओं में Gen Z के केवल 26 विधायक और सांसद हैं. इसमें 6 सांसद (MP) हैं और 20 विधायक (MLA)हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 05 Aug 2026 12:17 PM (IST)
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आजकल दुनियाभर में जिनकी सबसे अधिक चर्चा है वो हैं Gen Z. इन्हें जेनरेशन Z कहा जाता है. आमतौर पर ये वो लोग हैं जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है. ये पीढ़ी एक अलग सोच के साथ जीवन जीती है. इनमें से अधिकाश को पारंपरिक नौकरी से अधिक फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप और क्रिएटर इकॉनमी में भी रुचि होती है. तकनीक के मामले में ये किसी भी पुरानी पीढ़ी से काफी आगे की समझ रखते हैं. AI, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन इनके जीवन का सामान्य हिस्सा हैं. ये पीढ़ी बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई और यही इसकी ताकत बन गई है.

हाल ही में दिल्ली में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कामयाबी का श्रेय इन्हीं  जेनरेशन Z को जाता है. जंतर-मंतर पर जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर  Gen Z ने प्रदर्शन किया उसने पूरी दुनिया में फिर एक बार इनको चर्चा के केंद्र में  ला दिया है. अब लोग कहने लगे हैं कि ये पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव पीढ़ी नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए ज़मीन पर उतर कर आवाज उठाने वाली पीढ़ी भी है. यह पीढ़ी न सिर्फ रील बनाती है, डांस करती है, और जिंदगी को खुलेपन से जीती है बल्कि एक नागरिक के तौर पर अपने राजनीतिक- समाजिक दायित्वों का भी पालन करती हुई नजर आती है.

हालांकि एक बात जो चिंताजनक है वो ये हैं कि सड़कों पर तो Gen Z मुखर है लेकिन संसद और विधानसभाओं में जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो ये लगभग गायब हैं.दरअसल भारत में Gen Z की जनसंख्या ( 1997–2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) लगभग 26 फीसदी है, लेकिन देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रिय राजनीतिक दलों में देखें तो ये गायब है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है इसलिए Gen Z का बड़ा हिस्सा चुनाव लड़ा नहीं है या अभी उस उम्र में नहीं पहुंचा.

पूरे देश में Gen Z के केवल 26 विधायक और सांसद हैं

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश की लोकसभा-विधानसभाओं में Gen Z के केवल 26 विधायक और सांसद हैं. इसमें 6 सांसद (MP) हैं और 20 विधायक (MLA)हैं. आइए देखें किस पार्टी के कितने Gen Z  सासंद-विधायक हैं.

किस पार्टी के कितने Gen Z जनप्रतिनिधि हैं?

कांग्रेस (INC): 7
भाजपा (BJP): 5
DMK: 1
AIADMK: 1
HSPDP: 1
निर्दलीय: 1
जनसेना पार्टी: 1
JD(U): 1
शिवसेना (SP): 2
NPP: 1
NCP (SP): 1
LJP (RV): 1
TVK: 3

इन आकड़ों से साफ पता चलता है कि Gen Z की मौजूदगी सड़कों, आंदोलनों और सोशल मीडिया पर तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी अभी बेहद सीमित है.


Xप्लेन: सदन में Gen Z नेताओं की संख्या कितनी, सड़क पर एक्टिव लेकिन संसद से गायब

संसद में अधिक संख्या में Gen Z के सांसद-विधायक होने से क्या होगा लाभ

आज देश की बड़ी आबादी युवा है, ऐसे में युवाओं की अपनी सोच और अपने प्राथमिक मुद्दे हैं. उनकी समस्याएं और उनको सुलझाने का दृष्टिकोण भी अपना है. ऐसे में अगर Gen Z सांसद-विधायकों की संख्या अधिक होगी तो

1- युवाओं के मुद्दे केंद्र में आएंगे- आज के युवा के लिए शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, AI, डिजिटल प्राइवेसी, स्टार्टअप, मानसिक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे कई बड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. Gen Z जनप्रतिनिधि इन विषयों को अधिक प्राथमिकता दे सकते हैं.

2- तकनीक का बेहतर उपयोग- ये पीढ़ी तकनीक को बेहतर तरीके से जानती है. इससे ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में पहल बढ़ सकती है.

3- राजनीति की नई शैली- सोशल मीडिया, डिजिटल संवाद और सीधे जनता से जुड़ने के नए तरीके अधिक अपनाए जा सकते हैं.

मौन पीढ़ी के जनरेशन जेड तक की टर्मिनोलॉजी समझिए

-मौन पीढ़ी (1928 - 1945)- प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, साइलेंट जेनरेशन का जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ था.
- इसके बाद आते हैं बेबी बूमर्स, जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ था.
- बेबी बूमर्स के बाद जेन एक्स यानी 1965 से 1980 के बीच जन्मे लोग


Xप्लेन: सदन में Gen Z नेताओं की संख्या कितनी, सड़क पर एक्टिव लेकिन संसद से गायब
- इसके बाद आते हैं जनरेशन वाई, जिसे मिलेनियल्स के नाम से बेहतर जाना जाता है. इनकाका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ था. 
- और अगर आप 1997 के बाद पैदा हुए हैं तो आप जनरेशन जेड  कहलाएंगे.

पूरी दुनिया में Gen Z की अनुमानित जनसंख्या कितनी है

Gen Z की पूरी दुनिया में अनुमानित जनसंख्या लगभग 2.5 से 2.7 अरब (250–270 करोड़) मानी जाती है. यह विश्व की कुल आबादी (लगभग 8.2 अरब) का करीब 30–33% हिस्सा है. यानी दुनिया का लगभग हर तीसरा व्यक्ति Gen Z है.

प्रमुख देशों में Gen Z की अनुमानित संख्या

दुनिया के बड़े देशों में देखें तो सर्वाधिक इस जेनरेशन की जनसंख्या भारत में ही है. यहां अनुमानित 37–40 करोड़ Gen Z आबादी है. वहीं दूसरे स्थान पर चीन है जहां 25 से 28 करोड़ Gen Z आबादी बताई जाती है.


Xप्लेन: सदन में Gen Z नेताओं की संख्या कितनी, सड़क पर एक्टिव लेकिन संसद से गायब

तीसरे नंबर पर अमेरिका 6.8-7 करोड़, चौथे पर इंडोनेशिया 8–9 करोड़ और पांचवें स्थान पर पाकिस्तान  8–9 करोड़ आबादी के साथ है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 05 Aug 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
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