झारखंड के गोड्डा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है. बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA-2) ने फॉर्म-7 के जरिए कई बूथों पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सैकड़ों आवेदन जमा किए. बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) ने इन आवेदनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम हटाने की मांग की जा रही है, वे सालों से वहां रह रहे हैं और ज्यादातर मुसलमान हैं. हालांकि, यह सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है. राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में फॉर्म-7 के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लग रहे हैं. लेकिन फॉर्म-7 है क्या, गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा और क्यों मुसलमान इसके निशाने पर हैं...

सबसे पहले जानें कि फॉर्म-7 क्या है?

फॉर्म-7 एक सांविधिक आवेदन पत्र है. इसका इस्तेमाल मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत मौजूदा मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है.

सीधे शब्दों में कहें तो, अगर मतदाता सूची में किसी का नाम है और कोई दूसरा व्यक्ति यह मानता है कि वह नाम गलत है, तो वह फॉर्म-7 भरकर उस नाम को सूची से हटाने की मांग कर सकता है.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के तहत मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) को मतदाता सूची में सुधार और नाम हटाने का अधिकार है. हर मामले में उन्हें जांच करनी होती है और संबंधित मतदाता को जवाब देने का मौका देना होता है.

कौन फॉर्म-7 दाखिल कर सकता है?

पहले सिर्फ पड़ोसी या उसी बूथ पर पंजीकृत मतदाता ही फॉर्म-7 दाखिल कर सकते थे. 2023 में चुनाव आयोग ने इस नियम को बदल दिया. अब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता आपत्ति दर्ज कर सकता है. यानी, आपके नाम पर आपत्ति वह व्यक्ति भी कर सकता है, जिसे आप जानते तक नहीं.

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक:

BLA एक दिन में 10 फॉर्म-7 (कुल 30) दाखिल कर सकते हैं.

अगर कोई व्यक्ति 5 से ज्यादा आपत्तियां दाखिल करता है, तो ERO की अनिवार्य समीक्षा होती है.

आयोग ने कहा है, 'असामान्य पैटर्न की जांच की जानी चाहिए और पूरे देश के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए.'

फॉर्म-7 का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है?

फॉर्म-7 का दुरुपयोग 5 तरीकों से हो रहा है:

1. बल्क आवेदन बना खतरनाक हथियार

सबसे बड़ी समस्या एक साथ बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करने की है. एक व्यक्ति सैकड़ों फॉर्म जमा कर रहा है. कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आप 45, 100 या 400 फॉर्म ले सकते हैं और कह सकते हैं कि यह नाम हटा दिया जाए. आपको कोई कारण नहीं देना होता. अगर यह झूठा पाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता.'

2. प्री-प्रिंटेड और पहले से भरे हुए फॉर्म

गोड्डा के बूथ-9 की BLO अनीशा बानो ने बताया, 'BLO संजीव कुमार पहले से छपे हुए फॉर्म-7 लेकर आए. इनमें 'लापता' और 'शिफ्ट' कैटेगरी में नाम लिखे थे. मुझे शक हुआ क्योंकि सारी डिटेल पहले से छपी हुई थी. इसके अलावा, जिन लोगों के नाम थे, वे सालों से वहां रह रहे हैं. मैंने फॉर्म वापस कर दिए.'

3. फॉर्म भरने वाले को काम खुद नहीं पता

बूथ-48 के BLO मो. मुखेर ने बताया, 'एक BLA-2 मेरे पास करीब 15 फॉर्म-7 लेकर आया और मेरे सिग्नेचर चाहता था. मैंने पूछा क्या तुम्हें पता है इस फॉर्म का मतलब? उसने कहा कि पार्टी से मिला है, मुझे कुछ पता नहीं.' मुखेर ने फॉर्म फाड़ दिए और समझाया कि इसका मतलब वोटरों के नाम कटवाना है.

4. 'मृत' घोषित करना

सबसे खतरनाक तरीका जीवित मतदाताओं को फॉर्म-7 में 'मृत' घोषित करना है. सूरत के सलाबतपुरा इलाके में BJP पार्षद विक्रम पोपट पाटिल पर सैकड़ों मुस्लिम मतदाताओं को 'मृत' घोषित करके उनके नाम कटवाने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं ने बताया कि 118 से ज्यादा लोगों को फॉर्म-7 के जरिए 'मृत' घोषित किया गया.

5. बिना जांच के नाम कटना

नियम के मुताबिक, ERO को जांच करनी होती है और मतदाता को नोटिस देना होता है. लेकिन आरोप है कि कई मामलों में बिना जांच के ही नाम काट दिए जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील और कानूनी विशेषज्ञ अश्विनी दुबे का कहना है कि फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है. नियम के मुताबिक, ERO को जांच करनी होती है, संबंधित मतदाता को जवाब देने का मौका देना होता है और उसके बाद ही आदेश पारित करना होता है. लेकिन समस्या यह है कि बल्क आवेदनों की भरमार ने प्रशासनिक क्षमता को चुनौती दे दी है. SIR की टाइट समयसीमा, फॉर्म-7 के जरिए होने वाली आपत्तियों और नाम हटाने के पैमाने ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लेकिन कैसे मुसलमान बन रहे हैं निशाना?

पूरे देश से ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि फॉर्म-7 के जरिए खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है.

झारखंड में सालों बसे मुसलमानों के नाम कटे

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गोड्डा के कई बूथों पर BJP एजेंटों ने बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए. इनमें ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं के नाम थे. गोड्डा के वात्रा पंचायत की मुखिया ने आरोप लगाया कि चार बूथों महेशटीकरी, पचुआ किट्टा, लोचनी और बाघाकोल में BJP के BLA ने ऐसे फॉर्म बांटे. गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से BJP सांसद निशिकांत दुबे हैं.

बसंतराय ब्लॉक विकास अधिकारी एवं निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी श्रीमान मरांडी ने जांच के आदेश दिए. प्रारंभिक जांच में बूथ-9 पर 25 में से 24 लोग सालों से वहां रह रहे पाए गए. झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी.

ओडिशा के भद्रक में मामला गरमाया

ओडिशा के भद्रक जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी (6.92%) है. द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, भद्रक के मुस्लिम-बहुल इलाकों में फॉर्म-7 के जरिए नाम कटवाने की कोशिशें हो रही हैं. 85 साल के मीर आलम गीर ने बताया, 'जिस व्यक्ति ने फॉर्म-7 जमा किया, वह सिर्फ 27 साल का है. वह मेरे पड़ोस में नहीं रहता, बल्कि 20 मील दूर रहता है. उसे कैसे पता होगा कि मैं यहां हूं या मर गया?'

कई मतदाताओं ने भद्रक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. बीजू जनता दल (BJD) ने ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से फॉर्म-7 के दुरुपयोग की जांच की मांग की.

गुजरात में मुसलमानों को मृत घोषित का आरोप

सूरत के सलाबतपुरा इलाके में BJP पार्षद विक्रम पोपट पाटिल पर सैकड़ों मुस्लिम मतदाताओं को 'मृत' घोषित करने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं ने कहा, 'BJP हमें निशाना बना रही है क्योंकि हम मुस्लिम हैं. हमारे वोट जानबूझकर हटाए जा रहे हैं.'

फॉर्म-7 पर BJP पार्षद का नाम और मोबाइल नंबर था. 118 से ज्यादा लोगों को 'मृत' घोषित किया गया. पीड़ितों ने सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

राजस्थान के अलवर जिले में हजारों फॉर्म-7 के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिशें हुईं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बिना जांच के बल्क आवेदनों के आधार पर नाम काटे जा रहे हैं.

वहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि BJP फॉर्म-7 के जरिए राज्य में एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है. खासतौर पर मुस्लिमों के. चंदौली के सकलडीहा में फॉर्म-7 के जरिए मुस्लिम वोट हटाने की कोशिशों का पता चला. अब कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उत्तर प्रदेश में फॉर्म-7 के दुरुपयोग को उजागर किया गया.

गुजरात हाईकोर्ट ने फॉर्म-7 के दुरुपयोग की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया.

तो क्या यह सब BJP को जिताने के लिए हो रहा?

यह सवाल इस पूरे फॉर्म-7 विवाद की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस है. विपक्षी दलों का आरोप साफ है कि यह BJP को चुनाव जिताने के लिए हो रहा है. BJP और चुनाव आयोग इससे इनकार करते हैं. 3 सितंबर 2026 को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की SIR पर हमला बोलते हुए कहा:

'SIR मतदाता सूची में हेरफेर करने का एक अभ्यास है. इसे BJP को चुनाव जिताने में मदद करने के लिए लाया गया है.'

'झारखंड में BJP कार्यकर्ताओं ने बल्क फॉर्म-7 दाखिल किए. जिन मुस्लिमों के नाम हटाने की कोशिश की गई, वे सालों से वहां रह रहे हैं. कई आजादी के बाद से बसे हुए हैं.'

'अगर कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और समझा कि SIR एक तटस्थ चुनाव आयोग कर रहा है, तो हम मुश्किल में हैं. यह लोकतंत्र मुश्किल में होगा.'

'दिल्ली में 45-47 लाख नाम काटे गए, जो पूरे मतदाताओं का 23-24% है. उत्तर प्रदेश में 2.05 करोड़ नाम काटे गए. कुल पांच-छह करोड़ नाम काटे जा चुके हैं.'

कपिल सिब्बल ने यह भी कहा, 'झारखंड में विपक्ष सत्ता में है इसलिए BLO ने आपत्ति की. लेकिन जहां BJP सत्ता में है, वहां कौन आपत्ति करेगा? BLO एक सरकारी स्कूल टीचर है. उसे जो कहा जाएगा, वही करेगा.' कांग्रेस ने CEC ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर फॉर्म-7 के दुरुपयोग पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, 'चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए और व्यक्ति के मतदान अधिकार की रक्षा करनी चाहिए. इसे राजनीतिक दलों की ग्रासरूट ताकत पर नहीं छोड़ना चाहिए. फॉर्म-7 अब सिविक कर्तव्य से राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है. फर्जी फॉर्मों के हजारों आरोपों के साथ यह तंत्र खुद गंभीर जांच के दायरे में है.'

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक, '2022 में फॉर्म-7 के नियमों में बदलाव ने इसके दायरे को काफी बढ़ा दिया है. इससे दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है.'

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-7 के दुरुपयोग के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, 'अगर आप किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं और निर्धारित समय में समस्या लाते हैं, तो आपको फॉर्म-7 भरना होगा. अगर निर्धारित समय के बाद लाते हैं, तो इसे सिर्फ राजनीतिक बयान माना जाएगा.'

हालांकि, ज्यादातर मामलों में मतदाताओं को पता ही नहीं कि उनके नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किए गए हैं. चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए और व्यक्ति के मतदान अधिकार की रक्षा करनी चाहिए.