यमन के सुरक्षा बलों के शिविर पर हूतियों का हमला, 53 लोगों की मौत 200 घायल

यमन के शबवा प्रांत में सोमवार को ईरान-समर्थित हूतियों ने सरकारी सुरक्षा बलों के एक प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और 200 घायल हुए हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, शबवा प्रांत के एक वीडियो में जमीन पर घायल लोग और खून से लथपथ शव बिखरे हुए दिखाई दिए हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में जब हूती समूह ने लाल सागर के मुहाने पर स्थित 'बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य' (एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग) के नजदीकी इलाकों की ओर बढ़ना शुरू किया, तब से उनके और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन समर्थित (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त) सरकार के बीच हमले जारी हैं.

हूतियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर दागी मिसाइलें

नाम न बताने की शर्त पर स्थानीय प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि हूतियों ने सुरक्षा बलों के एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान उन पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. यमन के दक्षिण-मध्य तटीय इलाके में स्थित शबवा जो अदन की खाड़ी के पास है, वहां 'बलहाफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस' (LNG) प्लांट है. यह यमन का सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश है.

यमन की सेना ने शुरू किया अभियान

इस महीने यमन की सेना ने उन इलाकों को वापस पाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो अभी भी हूतियों के कब्जे में हैं. वे जलडमरूमध्य के पास के इलाकों को फिर से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी ओर हूती गुट ने ताइज शहर को घेर रखा है. ताइज यमन के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में हूती-विरोधी ताकतों का आखिरी बड़ा शहरी गढ़ है.

सऊदी अरब पर हमले तेज

यमन का संघर्ष ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की व्यापक लड़ाई का एक और मोर्चा बन गया है. हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं. सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश है और हूतियों ने रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको को निशाना बनाया है.

यमन में युद्ध 2014 में शुरू हुआ, जब हूतियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और सरकार को दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया. अगले साल सऊदी अरब के नेतृत्व में एक सैन्य हस्तक्षेप हुआ, जिसके बाद एक खूनी गतिरोध बन गया है. आखिरकार 2022 में दोनों पक्षों के बीच एक युद्धविराम समझौता हुआ, जो इस साल तक कायम रहा है. यमन पहले से ही दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है. सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि वहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं.

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