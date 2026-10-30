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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका में दिवाली का सेलिब्रेशन, ह्यूस्टन सिटी में दिखा दिलचस्प नजारा

अमेरिका में दिवाली का सेलिब्रेशन, ह्यूस्टन सिटी में दिखा दिलचस्प नजारा

अमेरिका के ह्यूस्टन शहर के सिटी हॉल में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और मेयर कार्यालय ने लगातार तीसरे साल दिवाली समारोह आयोजित किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली. यहां भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने मेयर जॉन व्हिटमायर के कार्यालय के साथ मिलकर 28 सितंबर 2026 को ह्यूस्टन सिटी हॉल में दिवाली समारोह आयोजित किया. लगातार तीसरे साल शहर के इस प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर रोशनी का त्योहार मनाया गया. कार्यक्रम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावासों के अधिकारियों, सामाजिक नेताओं और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया. समारोह में दिवाली के उन मूल्यों को याद किया गया, जो अंधेरे पर रोशनी, अज्ञानता पर ज्ञान और निराशा पर उम्मीद की जीत का संदेश देते हैं. इस दौरान भारतीय संस्कृति, परंपरा और आपसी मेलजोल की झलक भी देखने को मिली.

मेयर जॉन व्हिटमायर को कॉन्सुल जनरल ने दिया धन्यवाद

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कार्यक्रम में भारत के कॉन्सुल जनरल डीसी मंजूनाथ ने मेयर जॉन व्हिटमायर और उनके कार्यालय का आभार जताया. उन्होंने भारत के प्रमुख त्योहारों में शामिल दिवाली को लगातार समर्थन देने और इसे मनाने में साझेदारी निभाने के लिए मेयर कार्यालय की सराहना की. कॉन्सुल जनरल ने कहा कि ह्यूस्टन में दिवाली को अपनाया जाना शहर की विविधता, आपसी सम्मान और अलग-अलग संस्कृतियों को समझने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन विभिन्न समुदायों को एक-दूसरे के करीब लाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

मेयर ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को सराहा

मेयर जॉन व्हिटमायर ने ह्यूस्टन की तरक्की और खुशहाली में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की प्रतिभा, मेहनत और सांस्कृतिक विविधता ने शहर के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत बनाया है. मेयर के मुताबिक, भारतीय मूल के लोगों ने ह्यूस्टन को अमेरिका के सबसे सक्रिय और दुनिया से जुड़े शहरों में शामिल करने में अहम योगदान दिया है. उन्होंने शहर के विकास और सफलता में इस समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.

दीप जलाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी शाम

दिवाली समारोह की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप जलाकर की गई. इसके बाद भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए. कार्यक्रम में शामिल लोगों ने एक-दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दीं और आपस में खुशियां साझा कीं. मेहमानों के लिए दिवाली की पारंपरिक मिठाइयों और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था. इससे समारोह का माहौल और खुशनुमा हो गया. पूरे आयोजन में भारतीय संस्कृति और दिवाली की परंपराओं की झलक देखने को मिली.

USPS की दिवाली फॉरएवर स्टांप प्रदर्शनी रही खास आकर्षण

समारोह के दौरान अमेरिका की डाक सेवा (USPS) की ओर से हाल ही में जारी दिवाली फॉरएवर स्टांप की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई. यह स्टांप 21 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था. इसे ह्यूस्टन की कलाकार संगीता भूटाडा ने डिजाइन किया है. इस स्टांप के डिजाइन में दिवाली से जुड़े रोशनी, उम्मीद और नई शुरुआत के संदेश को दिखाया गया है. प्रदर्शनी समारोह में शामिल लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही.

आयोजकों ने सहयोग करने वालों का जताया आभार

ह्यूस्टन स्थित भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी साझेदारों, कलाकारों, स्वयंसेवकों और सामुदायिक संगठनों का धन्यवाद किया. कॉन्सुलेट ने कहा कि इन सभी के योगदान से दिवाली समारोह यादगार बन सका. दुनियाभर में दिवाली मना रहे लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कॉन्सुलेट जनरल ने उम्मीद जताई कि रोशनी का यह त्योहार सभी के जीवन में शांति, खुशहाली, खुशी, ज्ञान और उम्मीद लेकर आएगा. साथ ही, यह अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी मेलजोल, दया और समझ को बढ़ावा देगा. कॉन्सुलेट जनरल ने सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 30 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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