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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजस्थान से दिल्ली तक आग उगलती गर्मी, पारा चढ़कर 43 डिग्री पार; 7 जिलों में हीटवेव अलर्ट

राजस्थान से दिल्ली तक आग उगलती गर्मी, पारा चढ़कर 43 डिग्री पार; 7 जिलों में हीटवेव अलर्ट

Heat wave in North India Intensified. मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है. इस बार गर्मी सिर्फ ज्यादा नहीं होगी, बल्कि ज्यादा खतरनाक और लंबे समय तक रहने वाली हो सकती है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 17 Apr 2026 10:07 PM (IST)
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Heat wave in North India Intensified. उत्तर भारत में गर्मी ने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. अप्रैल के मध्य में ही हालात ऐसे बन गए हैं कि आने वाले हफ्तों की तस्वीर डराने लगी है. राजस्थान में तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच चुका है. झारखंड में हीटवेव का अलर्ट जारी है. दिल्ली में हाइपरलोकल हीट यानी इलाके-इलाके में अलग-अलग खतरनाक गर्मी का नया ट्रेंड सामने आया है.

मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है. इस बार गर्मी सिर्फ ज्यादा नहीं होगी, बल्कि ज्यादा खतरनाक और लंबे समय तक रहने वाली हो सकती है.

राजस्थान में सूखा मौसम, बढ़ता पारा और हीटवेव का खतरा
राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक मौसम सूखा रहने वाला है. इसी के साथ तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में तो पारा 41 से 43 डिग्री के बीच पहुंच सकता है, जो सामान्य से 3-4 डिग्री ज्यादा है.

गुरुवार को बाड़मेर 42.9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि जैसलमेर 42.8 और चूरू 42.4 डिग्री पर पहुंच गया. जयपुर भी 39.8 डिग्री तक पहुंच चुका है. हालांकि 17 अप्रैल को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लेकिन राहत सीमित और अस्थायी ही होगी.

IIT बॉम्बे की चेतावनी, अब लोकल फैक्टर से बनेगी हीटवेव, खतरा और गहरा
गर्मी को लेकर सबसे अहम और चिंताजनक संकेत IIT बॉम्बे की नई रिसर्च से मिले हैं. इस अध्ययन में साफ कहा गया है कि इंडो-गंगेटिक प्लेन्स (IGP) में हीटवेव अब सिर्फ बाहर से आने वाली गर्म हवाओं का नतीजा नहीं रही, बल्कि स्थानीय जमीन और मौसम की स्थितियां इसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं.

स्टडी की लीड ऑथर मनाली साहा ने बताया, 'पारंपरिक रूप से यह देखा जाता था कि उत्तर-पश्चिम से गर्म हवा आ रही है या नहीं, लेकिन हमारे नतीजे बताते हैं कि स्थानीय जमीन और वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी ज्यादा जरूरी है. यह बदलाव व्यापक चेतावनियों से हटकर स्थान-विशिष्ट (लोकेशन-स्पेसिफिक) अलर्ट देने में मदद करेगा.'

रिसर्च में हीटवेव को दो हिस्सों में बांटा गया है. ह्यूमिड (नमी वाली) और ड्राई (शुष्क), ह्यूमिड हीटवेव शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें पसीना शरीर को ठंडा नहीं कर पाता. वहीं, ड्राई हीटवेव लंबे समय तक चलती है और बड़े इलाके को प्रभावित करती है.

साहा ने चेताया कि दोनों तरह की हीटवेव जानलेवा हो सकती हैं. ह्यूमिड हीटवेव में पसीना बेअसर हो जाता है, जबकि ड्राई हीटवेव ज्यादा समय तक चलती है और बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है.

दिल्ली में बढ़ता हाइपरलोकल हीट संकट 
दिल्ली में गर्मी अब सिर्फ तापमान के आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हाइपरलोकल हीट के रूप में एक नए खतरे की तरह उभर रही है. हालिया स्टडी में सामने आया है कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में जमीन की सतह का तापमान (LST) तेजी से बढ़ रहा है. इससे कुछ इलाके बाकी शहर की तुलना में कहीं ज्यादा गर्म हो चुके हैं.

Envirocatalysts की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में कई इलाकों में LST में तेज उछाल दर्ज हुआ है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी साउथ दिल्ली के भाटी में +6.1°C रही, जबकि मदनपुर खादर ईस्ट और बदरपुर में +5.9°C और गौतमपुरी में +5.7°C का इजाफा हुआ है.

इस पर संस्था के फाउंडर सुनील दहिया ने कहा कि इस विश्लेषण का अहम बिंदु यह है कि यह दिखाता है कि दिल्ली के किन इलाकों में स्थानीय स्तर पर हीट एडाप्टेशन प्लान और नीतिगत बदलाव की जरूरत है.

उन्होंने साफ किया कि किसी इलाके में पार्क, जलाशय या हरियाली की जगह कंक्रीट और निर्माण बढ़ने से हाइपरलोकल हीट बढ़ती है. धातु, ग्रेनाइट और कंक्रीट जैसी सामग्री भी गर्मी को ज्यादा अवशोषित करती है.

रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में औसतन LST 3.5°C बढ़ा है, जबकि UTCI में 3.4 की वृद्धि दर्ज हुई है. इसका मतलब साफ है—दिल्ली में अब गर्मी सिर्फ दिख नहीं रही, बल्कि ज्यादा तीव्रता से महसूस भी हो रही है.

झारखंड: 7 जिलों में येलो अलर्ट, 19-20 अप्रैल सबसे भारी
झारखंड में भी गर्मी खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रही है. मौसम विभाग ने 19 और 20 अप्रैल के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. आईएमडी रांची के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि मौसम शुष्क रहेगा, और अधिकतम तापमान कल से दो से तीन डिग्री तक बढ़ने की संभावना है. सात जिलों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें: अप्रैल की गर्मी में चीना दिलाएगा तगड़ा मुनाफा, गेहूं से तीन गुना ज्यादा कमाई का है मौका

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 17 Apr 2026 10:07 PM (IST)
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