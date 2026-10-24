पिछले 70 सालों में और गर्म-शुष्क हुआ उत्तर भारत, पूरब तक फैला सूखा - IMD

उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से की जलवायु पिछले 70 सालों में ज्यादा गर्म और शुष्क होने की गणना की गई है. IMD की रिपोर्ट से पता चला है कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाला शुष्क क्षेत्र अब राज्य के पूर्वी हिस्से तक फैल गया है.

यह जानकारी एक नए अध्ययन से मिली. अध्ययन में पाया गया कि इसी अवधि में प्रायद्वीपीय भारत का बड़ा हिस्सा अधिक नम हो गया. ‘आइडेंटिफाइंग द क्लाइमेट जोन्स शिफ्ट्स ऑफ इंडियन मेटियोरोलॉजिकल सबडिविजन्स: इनसाइट्स फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स’ (Identifying the Climate Zone Shifts of Indian Meteorological Subdivisions: Insights from Historical Records) शीर्षक वाला यह अध्ययन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित पत्रिका ‘मौसम’ में 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुआ.

गर्म और शुष्क हो रही उत्तर भारत की जलवायु

अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने IMD के आंकड़ों का विश्लेषण किया और 1951-1980 से लेकर 1991-2020 तक की लगातार 30 साल की अवधियों के लिए भारत का जलवायु मानचित्र दोबारा तैयार किया. जलवायु का आंकलन करने के लिए 30 साल की अवधि को मानक माना जाता है. अध्ययन में पाया गया कि उत्तर-पश्चिम भारत में गर्म अर्ध-शुष्क(semi-arid) क्षेत्र का विस्तार 1951-1980 के दौरान क्षेत्रफल के लगभग एक चौथाई से बढ़कर 1991-2020 में एक तिहाई हो गया.

दक्षिण भारत में बढ़ेगी ठंड!

वहीं, समशीतोष्ण (temperate) क्षेत्र का हिस्सा लगभग एक चौथाई से घटकर पांचवें हिस्से से भी कम रह गया. इसका अर्थ है कि तापमान बढ़ने और बारिश घटने के कारण इस क्षेत्र का लगभग सात प्रतिशत हिस्सा अधिक शुष्क जलवायु क्षेत्र में बदल गया. इसके विपरीत, प्रायद्वीपीय भारत में बदलाव दूसरी दिशा में हुआ. यहां गर्म अर्ध-शुष्क क्षेत्र का हिस्सा कुल क्षेत्रफल के लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गया. इस क्षेत्र की ज्यादातर जमीन उष्णकटिबंधीय सवाना (Tropical Savanna) क्षेत्र में शामिल हो गई, जो अब प्रायद्वीपीय भारत के तीन-चौथाई हिस्से में फैला है.





कृषि पर पड़ेगा असर

IMD पुणे की वैज्ञानिक एवं प्रमुख अध्ययन लेखिका अनन्या कर्माकर ने एक बयान में कहा, ‘‘जब हमने 1951 से 2020 तक हर दशक के आंकड़ों के आधार पर भारत के जलवायु मानचित्र की तुलना की, तो सबसे स्पष्ट बदलाव उत्तर भारत में दिखा, जहां गर्म और शुष्क क्षेत्र पूर्व की ओर बढ़कर उत्तर प्रदेश में फैल गया है. चूंकि यह देश के सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यहां बुवाई और कटाई के समय पर करीबी नजर रखने की जरूरत है.’’