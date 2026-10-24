Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापिछले 70 सालों में और गर्म-शुष्क हुआ उत्तर भारत, पूरब तक फैला सूखा - IMD

पिछले 70 सालों में और गर्म-शुष्क हुआ उत्तर भारत, पूरब तक फैला सूखा - IMD

IMD के अध्ययन से पता चला कि "भारत के जलवायु मानचित्र में सबसे स्पष्ट बदलाव उत्तर भारत में दिखाई दिया है, जहां गर्म और शुष्क क्षेत्र पूर्व की ओर बढ़कर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में फैल गया है."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 24 Oct 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से की जलवायु पिछले 70 सालों में ज्यादा गर्म और शुष्क होने की गणना की गई है. IMD की रिपोर्ट से पता चला है कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाला शुष्क क्षेत्र अब राज्य के पूर्वी हिस्से तक फैल गया है.

यह जानकारी एक नए अध्ययन से मिली. अध्ययन में पाया गया कि इसी अवधि में प्रायद्वीपीय भारत का बड़ा हिस्सा अधिक नम हो गया. ‘आइडेंटिफाइंग द क्लाइमेट जोन्स शिफ्ट्स ऑफ इंडियन मेटियोरोलॉजिकल सबडिविजन्स: इनसाइट्स फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स’ (Identifying the Climate Zone Shifts of Indian Meteorological Subdivisions: Insights from Historical Records) शीर्षक वाला यह अध्ययन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित पत्रिका ‘मौसम’ में 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुआ.

गर्म और शुष्क हो रही उत्तर भारत की जलवायु

अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने IMD के आंकड़ों का विश्लेषण किया और 1951-1980 से लेकर 1991-2020 तक की लगातार 30 साल की अवधियों के लिए भारत का जलवायु मानचित्र दोबारा तैयार किया. जलवायु का आंकलन करने के लिए 30 साल की अवधि को मानक माना जाता है. अध्ययन में पाया गया कि उत्तर-पश्चिम भारत में गर्म अर्ध-शुष्क(semi-arid) क्षेत्र का विस्तार 1951-1980 के दौरान क्षेत्रफल के लगभग एक चौथाई से बढ़कर 1991-2020 में एक तिहाई हो गया.

दक्षिण भारत में बढ़ेगी ठंड!

वहीं, समशीतोष्ण (temperate) क्षेत्र का हिस्सा लगभग एक चौथाई से घटकर पांचवें हिस्से से भी कम रह गया. इसका अर्थ है कि तापमान बढ़ने और बारिश घटने के कारण इस क्षेत्र का लगभग सात प्रतिशत हिस्सा अधिक शुष्क जलवायु क्षेत्र में बदल गया. इसके विपरीत, प्रायद्वीपीय भारत में बदलाव दूसरी दिशा में हुआ. यहां गर्म अर्ध-शुष्क क्षेत्र का हिस्सा कुल क्षेत्रफल के लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गया. इस क्षेत्र की ज्यादातर जमीन उष्णकटिबंधीय सवाना (Tropical Savanna) क्षेत्र में शामिल हो गई, जो अब प्रायद्वीपीय भारत के तीन-चौथाई हिस्से में फैला है.


पिछले 70 सालों में और गर्म-शुष्क हुआ उत्तर भारत, पूरब तक फैला सूखा - IMD

कृषि पर पड़ेगा असर

IMD पुणे की वैज्ञानिक एवं प्रमुख अध्ययन लेखिका अनन्या कर्माकर ने एक बयान में कहा, ‘‘जब हमने 1951 से 2020 तक हर दशक के आंकड़ों के आधार पर भारत के जलवायु मानचित्र की तुलना की, तो सबसे स्पष्ट बदलाव उत्तर भारत में दिखा, जहां गर्म और शुष्क क्षेत्र पूर्व की ओर बढ़कर उत्तर प्रदेश में फैल गया है. चूंकि यह देश के सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यहां बुवाई और कटाई के समय पर करीबी नजर रखने की जरूरत है.’’

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 24 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
IMD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कांग्रेस वॉर रूम चेयरमैन का ऐलान, पूर्व IAS गोपीनाथन को भी जिम्मेदारी
यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कांग्रेस वॉर रूम चेयरमैन का ऐलान, पूर्व IAS गोपीनाथन को भी जिम्मेदारी
इंडिया
अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव! भारत-चीन के बीच कब-कब हुआ टकराव, पूरी डिटेल
अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव! भारत-चीन के बीच कब-कब हुआ टकराव, पूरी डिटेल
इंडिया
'नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड', हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा
'नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड', हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
पंजाब
अमृतसर में मामूली विवाद पर खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या
अमृतसर में मामूली विवाद पर खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या
ओटीटी
OTT पर आई 'गजब रात', पहले नाम था 'घूसखोर पंडित', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
OTT पर आई 'गजब रात', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget