हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आपने हमें होर्मुज से गुजरने की परमिशन दी है और अब फायरिंग...', ईरान में फंसे टैंकर के कैप्टन और IRGC के बीच क्या हुई थी बात?

'आपने हमें होर्मुज से गुजरने की परमिशन दी है और अब फायरिंग...', ईरान में फंसे टैंकर के कैप्टन और IRGC के बीच क्या हुई थी बात?

Strait of Hormuz Firing Incident: होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों पर फायरिंग की घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Apr 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

होर्मुज जलडमरूमध्य में शनिवार को भारतीय जहाजों पर फायरिंग की घटना के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं. अब एक भारतीय तेल टैंकर की डिस्टेस कॉल (SOS) सामने आई है, जिसमें कप्तान गोलीबारी के बीच जहाज को वापस मोड़ने की गुहार लगाता सुनाई दे रहा है. इस घटना के चलते कई जहाजों को अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी और वापस लौटना पड़ा.

कप्तान की आवाज में डर

सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में भारत-ध्वज वाले टैंकर “सनमार हेराल्ड” के कप्तान की आवाज सुनी जा सकती है. ऑडियो में कप्तान कहता है, “यह मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड है… आपने मुझे आगे जाने की अनुमति दी थी. मेरा नाम आपकी सूची में दूसरे नंबर पर है. अब आप फायरिंग कर रहे हैं. मुझे वापस मुड़ने दें!” यह ऑडियो एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकार द्वारा साझा किया गया है, जिसमें गोलीबारी के बीच जहाजों के पीछे हटने की स्थिति साफ दिख रही है.

दो भारतीय जहाजों को बनाया गया निशाना

भारत-ध्वज वाले दो जहाज तेल टैंकर सनमार हेराल्ड और बल्क कैरियर जग अर्णव को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गनबोट्स ने निशाना बनाया. समुद्री सुरक्षा इनपुट और ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब ये जहाज जलडमरूमध्य पार करने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान एक जहाज को हल्का नुकसान हुआ, जिसमें खिड़की का शीशा टूट गया, हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

काफिला बिखरा, जहाजों को लौटना पड़ा

इस घटना का असर 14 भारतीय जहाजों के काफिले पर पड़ा, जो कच्चा तेल, एलपीजी और उर्वरक लेकर भारत आ रहे थे. इनमें से 13 जहाजों को फारस की खाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में रुकना या वापस लौटना पड़ा. सनमार हेराल्ड, देश वैभव, देश विभोर और जग अर्णव जैसे जहाज चोकपॉइंट के पास से ही लौट गए, जबकि कुछ जहाज अब लारक द्वीप के पास अनुमति का इंतजार कर रहे हैं.

भारत ने जताया कड़ा विरोध

भारत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली को तलब किया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस घटना पर “गहरी चिंता” जताई और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. भारत ने ईरान से कहा है कि वह भारत आने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करे. ईरान ने जवाब में कहा कि वह भारत की चिंताओं को अपने अधिकारियों तक पहुंचाएगा.

रास्ते को लेकर भ्रम की स्थिति

घटना के बीच कुछ जहाजों को आगे बढ़ने और कुछ को रुकने के निर्देश मिलते रहे, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई. हालांकि, एक भारतीय जहाज देश गरिमा जलडमरूमध्य पार करने में सफल रहा और अब भारत की ओर बढ़ रहा है.

वैश्विक शिपिंग पर असर

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई का प्रमुख मार्ग है. ईरान ने यहां नियंत्रण कड़ा कर दिया है और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी व युद्धविराम उल्लंघन का हवाला दिया है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ग्रीक टैंकर समेत कई अंतरराष्ट्रीय जहाज भी फायरिंग और रेडियो चेतावनी के बाद वापस लौट गए हैं.

ये भी पढ़ें

'भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि

Published at : 19 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
INDIA Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आपने हमें होर्मुज से गुजरने की परमिशन दी है और अब फायरिंग...', ईरान में फंसे टैंकर के कैप्टन और IRGC के बीच क्या हुई थी बात?
'आपने हमें होर्मुज से गुजरने की परमिशन दी है और अब फायरिंग...', ईरान में फंसे टैंकर के कैप्टन और IRGC के बीच क्या हुई थी बात?
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
इंडिया
बंगाल की रैली में गरजे CM योगी, टीएमसी पर जमकर किया हमला, बोले- 'ममता दीदी सिंहासन खाली करो'
बंगाल की रैली में गरजे CM योगी, टीएमसी पर जमकर किया हमला, बोले- 'ममता दीदी सिंहासन खाली करो'
इंडिया
बैंड-बाजा और बारूद के बीच बाजार को सहारा देगा शादी सीजन, 3 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान
बैंड-बाजा और बारूद के बीच बाजार को सहारा देगा शादी सीजन, 3 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
बॉलीवुड
Darshan Kumar Death: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा', खाड़ी में कितने और शिप फंसे?
ईरान ने भारतीय टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा'
हेल्थ
Sleep Apnea Risk: स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget