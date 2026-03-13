तेलंगाना के संगारेड्डी में मधुमक्खियों का आतंक, वेंकटापुरम गांव में लोगों पर मारे डंक, कई घायल
Telangana News: ग्रामीणों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा डंक लगने से शरीर में जहर फैलने का खतरा होता है, इसलिए घायलों को विशेष निगरानी में रखा गया है.
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के वेंकटापुरम गांव में शुक्रवार (13 मार्च, 2026) की दोपहर उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने गांववालों पर अचानक हमला बोल दिया. सुबह का वक्त था, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर टूट पड़े. देखते ही देखते पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
मधुमक्खियों के इस अचानक और भीषण हमले में गांव के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए. बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाएं सभी इस हमले की चपेट में आए. शरीर पर सैकड़ों डंक लगने से कई लोगों की हालत गंभीर हो गई. मधुमक्खियों का यह झुंड इतना बड़ा था कि लोग उनसे बचने में नाकाम रहे और काफी देर तक हमला जारी रहा.
अस्पताल में गंभीर बनी हुई है कई मरीजों की हालत
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन हरकत में आया. गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों को तत्काल सदाशिवपेट के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है. डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा डंक लगने से शरीर में जहर फैलने का खतरा होता है, इसलिए घायलों को विशेष निगरानी में रखा गया है.
ग्रामीणों ने प्रशासन से की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के पास एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था, जो किसी कारणवश अचानक उत्तेजित हो गया और झुंड ने गांव की तरफ रुख कर लिया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस छत्ते को सुरक्षित तरीके से हटाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो.
इस घटना ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है. जो सुबह सामान्य रूप से शुरू हुई थी, वह अचानक एक भयावह हादसे में बदल गई. घायलों के परिजन अस्पताल के बाहर चिंतित खड़े हैं और प्रशासन से जल्द राहत की गुहार लगा रहे हैं. फिलहाल प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है और घायलों के इलाज का पूरा इंतजाम किया जा रहा है.
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Source: IOCL