हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालेह हिंसा की अब होगी निष्पक्ष जांच, मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को सौंपी कमान

लेह हिंसा की अब होगी निष्पक्ष जांच, मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को सौंपी कमान

लद्दाख में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले गृह मंत्रालय ने राजनीतिक निकायों की मुख्य मांग को मानते हुए लेह हिंसा की जांच का आदेश दे दिया है, जिसका नेतृत्व एक पूर्व SC न्यायाधीश करेंगे.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 17 Oct 2025 09:12 PM (IST)
Preferred Sources

बढ़ते राजनीतिक दबाव और लद्दाख के राजनीतिक निकायों की ओर से शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) से फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य मांग को स्वीकार करते हुए 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा की है. जांच आयोग का नेतृत्व एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे.

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की ओर से 15 दिनों तक चली भूख हड़ताल के दौरान लेह शहर में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा होने पर 24 सितंबर को लेह में भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई में चार लोगों की मौत हो गई.

गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया, 'निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को माननीय जस्टिस बी. एस. चौहान (पूर्व न्यायाधीश, माननीय सुप्रीम कोर्ट) की ओर से गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति, पुलिस कार्रवाई और परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की न्यायिक जांच के लिए अधिसूचना जारी की है.'

इससे पहले, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता के नेतृत्व वाले लद्दाख प्रशासन ने हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया था और जांच पूरी करने के लिए 4 सप्ताह का समय निर्धारित किया था, लेकिन लेह सर्वोच्च निकाय और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों ने मजिस्ट्रेट जांच को खारिज कर दिया और बातचीत फिर से शुरू करने से पहले न्यायिक जांच को अपनी चार प्रमुख मांगों में शामिल कर लिया.

ABL और KDA से लद्दाख शांति के लिए बातचीत

न्यायिक जांच की घोषणा करते हुए, केंद्र सरकार ने कहा है कि वह किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा तैयार है. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, 'हम लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति या ऐसे किसी भी मंच के माध्यम से लेह की सर्वोच्च संस्था (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ चर्चा का स्वागत करते रहेंगे.'

अब अधिकारियों का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि निरंतर बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी और निकट भविष्य में वांछित परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है.

ABL और KDA की सरकार से ये मांगें

हालांकि, लेह की सर्वोच्च संस्था और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) से विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है, जो चार घंटे के मौन और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के रूप में होगा. उसके बाद रात में दो घंटे का ब्लैकआउट होगा.

दोनों संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग के अलावा, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, नौकरी और भूमि गारंटी जैसी मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक की रिहाई, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को बंद करने और सभी FIR वापस लेने की मांग रखी है.

Published at : 17 Oct 2025 09:12 PM (IST)
