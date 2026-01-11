केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी. उन्होंने रविवार (11 जनवरी, 2026) को तिरुवनंतपुरम में कहा कि केरल में बीजेपी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी इस साल होने वाले आगामी राज्य चुनावों में सरकार बनाएगी.

'केरल की जनता बीजेपी को समर्थन दे रही है'

गृहमंत्री ने केरल में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) पर भी जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बढ़ते वोट शेयर और हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत का भी जिक्र किया है. साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जनसमर्थन पर कार्यकर्ताओं का आभार जाताया है. गृहमंत्री ने यह बातें एक सभा को संबोधित करते हुई जनता के सामने की है.

उन्होंने कहा, 'केरल की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है. हमारा समर्थन बढ़ रहा है. 2014 में, हमें 11% वोट मिले थे, साल 2019 में, 16% हो गया और 2024 में इसका प्रतिशत 20 तक पहुंच गया है. अब यह वोट शेयर 20% से 30% और 40% तक पहुंचेगा. हम इसे 2026 में साबित करेंगे.

'अब केरल की बारी है..'

उन्होंने कहा, 'हमने यह पूरे देश में पहले ही हासिल कर लिया है. अब केरल की बारी है. केरल में निश्चित रूप से बीजेपी का मुख्यमंत्री चुना जाएगा. केरल में यह बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है.' हमने 30 ग्राम पंचायतें, दो नगरपालिकाएं जीती हैं, और हमारे मेयर अभी तिरुवनंतपुरम में सेवा दे रहे हैं.'

गृहमंत्री ने कहा कि जीत का यह सफर सिर्फ हमारे सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के बलिदान की वजह से संभव हो सका है. उन्होंने अपना सब कुछ दिया है. अमित शाह ने कहा कि वह विनम्रता के साथ पूरी बीजेपी की ओर से इन जीत को उन सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने जेल में अपना समय बिताया है.

'विदेश से आने वाले पैसों से संतुष्ट है केरल सरकार'

इस दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों को विदेश में काम करने वाले लोगों द्वारा पैसे पर निर्भर रहने की आलोचना की है. उन्होंने राज्य में एक बैलेंस डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत होने की बात भी कही.

उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए ने उन राज्यों को ताकत दी है, जहां वे सत्ता में हैं. केरल से अपील है कि वह हर नागरिक के विकास को सुनिश्चित करने के लिए विदेश से भेजे गए पैसों पर आधारित विकास से आगे बढ़ें.

उन्होंने कहा कि केरल का विकास संतुलित होना चाहिए. केरल में दोनों दल की सरकार विदेश में काम करने वाले केरल के लोगों द्वारा भेजे गए पैसों से संतुष्ट हैं. हम विदेश में काम करने वाले केरल के लोगों की तारीफ करते हैं. लेकिन मैं इन सरकारों में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन परिवारों की देखभाल करना केरल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जिनके परिवारजन विदेश से पैसे नहीं भेजते, उन लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने की जिम्मेदारी केरल सरकार की नहीं है.

'हम जिस राज्य में गए, उन्हें विकसित कर दिया है'

गृहमंत्री ने कहा कि आज मैं केरल के लोगों को बताने आया हूं, कि जिन राज्यों में भी बीजेपी और एनडीए सत्ता में आए हैं, उन राज्यों का विकसित राज्यों में बदल दिया है. पीएम मोदी ने दुनिया के सामने डेवलपमेंट का अनोखा विकास मॉडल पेश किया है. केरल को भी रेमिटेंस आधारित एक तरफा विकास के विचार को छोड़कर, हर नागरिक के विकास की योजना बनाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए ने तिरुवनंतपुरप कॉर्पोरेशन में इतिहास रचा है. कॉर्पोरेशन पर कंट्रोल हासिल किया. एलडीएफ के चालीस साल के शासन को खत्म किया.

केरल में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का चौंकाने वाला प्रदर्शन

हाल ही में केरल के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए तिरुवनंतपुरम में कॉर्पोरेशन के 101 वार्डों में से NDA को 50, LDF को 29, UDF को 19 और दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. बीजेपी की जीत कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और वामपंथी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है. एनडीए उनके वोट में सेंध लगा रहा है. तीसरे मोर्चे के रूप में एनडीए राज्य में उभर रही है.