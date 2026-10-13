'ड्रग्स के पैसों से आतंकियों को हो रही फंडिंग', BIMSTEC देशों की बैठक में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (BIMSTEC) गृहमंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर सख्त प्रतिक्रिया दी. अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के पैसों का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त है और जीरो टॉलरेंस की रणनीति रखता है.

अमित शाह ने कहा, 'आज की यह पहली बैठक में उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण, प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्री स्तर की बैठक की मेजबानी करना भारत के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है. बिम्सटेक क्षेत्रीय एकीकरण आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा का एक प्रकार से अनिवार्य मंच बन गया है. आज भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है. हम शांति सह अस्तित्व और मानव कल्याण के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं आज भी हैं.'

टेरर फंडिंग पर क्या बोले अमित शाह

गृहमंत्री ने टेरर फंडिंग पर कहा, 'ड्रग की अवैध कमाई, संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है. प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं. मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है. पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वासन और सुरक्षित वापसीसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए.'



ड्रग्स के मामले पर क्या बोले गृहमंत्री

उन्होंने कहा, 'भारत बिम्सटेक के सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत हुई प्रगति की सराहना करता है. हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी जैसे परस्पर जुड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने में सहयोग और संबंधी बिम्सटेक कन्वेंशन के पूर्ण और प्रभावी क्रि-क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है.'

अमित शाह ने कहा, 'आपराधिक नेटवर्क सीमाओं के पार अपनी गतिविधियां चलाते हैं और स्थानीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं. इसलिए हमारी प्रतिक्रिया में क्षेत्रीय सहयोग का विशेष स्थान बनता है. इन नेटवर्कों की प्रणाली बहुत तेजी से बदल रही है. प्रचार, भर्ती, धन जुटाने के लिए और अवैध गतिविधियों के संचालन में किया जा रहा है. इसका प्रभावी मुकाबला करने के लिए इंटेलिजेंस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों एजेंसियों के बीच रियल टाइम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है.'

आतंकवाद के मामले पर क्या बोले अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, 'भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को हमेशा से अपनाए हुए हैं. हमारी साझेदारी का विश्वास इस भावना से मजबूत होता है कि प्रत्येक सदस्य देश की सुरक्षा व्यवस्था दूसरे सदस्य देशों की सुरक्षा में सहायक बने. हमारा साझा संकल्प हो कि क्षेत्र के किसी भी हिस्से में आतंकवादी नेटवर्क को आश्रय, भर्ती और प्रशिक्षण इसके साथ-साथ संसाधन जुटाने या पड़ेसी पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधि चलाने की गुंजाइश और जगह न मिले.'

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