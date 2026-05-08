हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?

इतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?

दोनों इमारतों के बीच सबसे बड़ा फर्क प्रतीकात्मक राजनीति का है. राइटर्स बिल्डिंग बंगाल की ऐतिहासिक जड़ों और पारंपरिक सत्ता संरचना का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि नबान्न को तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी युग की प्रशासनिक पहचान माना जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 08 May 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों दो इमारतें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं—Writers' Building और Nabanna. एक बंगाल की औपनिवेशिक और प्रशासनिक विरासत का प्रतीक है, तो दूसरी आधुनिक शासन व्यवस्था और ममता बनर्जी दौर की पहचान मानी जाती है.

राइटर्स बिल्डिंग की स्थापना 1777 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक दफ्तर के रूप में हुई थी. बी.बी.डी. बाग स्थित यह लाल रंग की भव्य इमारत करीब ढाई सदियों तक बंगाल की सत्ता का केंद्र रही. स्वतंत्रता के बाद 1947 से 2013 तक यहीं से पश्चिम बंगाल सरकार का संचालन हुआ. यह भवन सिर्फ सचिवालय नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और प्रशासनिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है.

दूसरी ओर, नबान्ना अपेक्षाकृत नया प्रशासनिक केंद्र है. हावड़ा के शिबपुर इलाके में स्थित इस 14 मंजिला इमारत का उद्घाटन 2013 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था. मूल रूप से यह एक गारमेंट और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए बनाई गई थी, जिसे बाद में आधुनिक सचिवालय में बदला गया. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाएं और तेज प्रशासनिक कामकाज को ध्यान में रखकर इसे विकसित किया गया.

ये भी पढ़ें- कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला

दोनों इमारतों के बीच सबसे बड़ा फर्क प्रतीकात्मक राजनीति का है. राइटर्स बिल्डिंग बंगाल की ऐतिहासिक जड़ों और पारंपरिक सत्ता संरचना का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि नबान्न को तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी युग की प्रशासनिक पहचान माना जाता है.

भाजपा सरकार द्वारा सचिवालय को फिर से राइटर्स बिल्डिंग ले जाने की योजना को केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. यह कदम एक तरह से “पुरानी सत्ता परंपरा” की वापसी और ममता दौर से दूरी बनाने की कोशिश माना जा रहा है. हालांकि राइटर्स बिल्डिंग का पुनर्निर्माण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तत्काल शिफ्टिंग चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

ये भी पढ़ें- बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...

शिंफ्टिंग में समस्याएं

Writers' Building में दोबारा सचिवालय शिफ्ट करने की भाजपा सरकार की योजना राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है, लेकिन इसके सामने कई व्यावहारिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं. सबसे बड़ी समस्या भवन का अधूरा पुनर्निर्माण है. 2013 में मरम्मत और संरक्षण कार्य शुरू होने के बाद से अब तक पूरी इमारत पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है.

लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल भवन के केवल कुछ ब्लॉक ही उपयोग के लिए तैयार हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय के पुराने हिस्से में अब भी मरम्मत का काम जारी है, जिसे पूरा होने में कई महीने लग सकते हैं. ऐसे में पूरे सचिवालय और हजारों कर्मचारियों को तुरंत वहां शिफ्ट करना आसान नहीं होगा.

एक अन्य चुनौती जगह की कमी भी है. पुनर्निर्माण के दौरान कुछ पुराने एनेक्सी ब्लॉकों को तोड़ दिया गया, जिससे कुल कार्यक्षेत्र कम हो गया. पहले जहां यहां 30 से अधिक विभाग काम करते थे, अब उतनी क्षमता तुरंत उपलब्ध नहीं है.

सुरक्षा और तकनीकी मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं. भवन एक संरक्षित विरासत इमारत है, इसलिए किसी भी आधुनिक बदलाव या तकनीकी अपग्रेड पर सख्त नियम लागू होते हैं. इसके अलावा ट्रैफिक, पार्किंग और प्रशासनिक समन्वय जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. इसी वजह से राइटर्स बिल्डिंग में तत्काल पूर्ण शिफ्टिंग चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 

Published at : 08 May 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Nabanna West Bengal Politics Writers Building BJP Vs TMC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?
इतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?
इंडिया
Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
इंडिया
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
इंडिया
Bengal New CM Live: बंगाल में आज होगा नए CM का ऐलान, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM
Live: बंगाल में आज होगा नए CM का ऐलान, शुभेंदु का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM
Advertisement

वीडियोज

Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PM हत्याकांड में बड़ा खुलासा | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC | Governor Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
पंजाब
Video: 'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह वीडियो चर्चा में
'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह Video चर्चा में
इंडिया
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
बॉलीवुड
Friday BO Live: 'राजा शिवाजी', 'पैट्रियट', 'भूत बंगला' या 'धुरंधर 2', फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कौन मार रही बाजी? जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
Live: 'राजा शिवाजी' या 'धुरंधर 2', फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कौन मार रही बाजी? जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Explained: राज्यसभा में विपक्ष की उलटी गिनती शुरू! विधानसभा चुनावों के बाद सदन से होगा निपटारा, कांग्रेस फायदे में क्यों?
विधानसभा चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की बढ़ेंगी मुश्किलें! राज्यसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर कैसे?
ऑटो
Renault ला रही 3 दमदार SUVs, पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर तक मिलेंगे कई ऑप्शन
Renault ला रही 3 दमदार SUVs, पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर तक मिलेंगे कई ऑप्शन
हेल्थ
WHO Hantavirus Alert: कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट
कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget