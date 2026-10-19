शिवसागर में महाअष्टमी पर मुस्लिम दौलाह परिवार को दिया गया प्रसाद, 293 साल पुरानी परंपरा कायम

असम के शिवसागर स्थित ऐतिहासिक देवी डोल दुर्गा पूजा में सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को सदियों पुरानी सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को एक बार फिर निभाया गया. महाअष्टमी के अवसर पर मुस्लिम दौलाह परिवार और अहोम शासनकाल के अधिकारी कोंचेंग बोरपात्रगोहाईं के वंशजों को पूजा समिति की ओर से प्रसाद भेंट किया गया. यह अनूठी परंपरा पिछले 293 सालों से देवी डोल की दुर्गा पूजा का हिस्सा बनी हुई है.

अहोम काल से जुड़ी यह परंपरा हिंदू-मुस्लिम एकता, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भाव का एक उल्लेखनीय उदाहरण है. ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, दौलाह परिवार के सदस्य अहोम शासनकाल के दौरान देवी डोल में धार्मिक आयोजनों के समय नेगेरा और ढोल जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाया करते थे.

कालखंड बदला, लेकिन यथावत चल रही परंपरा

हालांकि, समय के साथ परिवार की ओर से इन वाद्ययंत्रों को बजाने की परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन मंदिर प्रशासन ने उनके ऐतिहासिक संबंध को सम्मान देते हुए हर साल महाअष्टमी के अवसर पर परिवार को प्रसाद देने की परंपरा जारी रखी है.

इसके साथ ही, अहोम राजदरबार के अधिकारी कोंचेंग बोरपात्रगोहाईं के वंशजों को भी महाअष्टमी पर प्रसाद भेंट किया जाता है. यह परंपरा असम के इतिहास में धार्मिक सह-अस्तित्व और विभिन्न समुदायों के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती है.

हमें हर साल इस दिन का इंतजार रहता है- मिली दौलाह

इस मौके पर दौलाह परिवार की मिली दौलाह ने पूजा समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका परिवार पूरे साल इस दिन का इंतजार करता है. उन्होंने कहा, ‘मैं सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. आज हमें यहां बुलाकर प्रसाद दिया गया, इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की ओर से बेहद आभारी हूं. हमें बहुत अच्छा लगता है. हम पूरे साल इस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें बुलाया जाएगा और कब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे.’

हिंदू-मुस्लिम भाईचारे पर बोलीं मिली दौलाह

मिली दौलाह ने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि दोनों समुदायों के बीच आपसी प्रेम और सम्मान समाज के लिए एक मिसाल है. उन्होंने कहा, ‘हमारे बीच जो भाईचारा है, वह बहुत अच्छी बात है. इससे पूरी दुनिया को दिखाई देता है कि हम कितने मिल-जुलकर रहते हैं. हम मुस्लिम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते या वे हमारे घर नहीं आ सकते. हमारे बीच ऐसी कोई दीवार नहीं है.’

मैं मुस्लिम हूं, लेकिन गायत्री मंत्र सीख रही हूं- मिली दौलाह

उन्होंने आगे कहा कि उनका परिवार अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने के साथ-साथ हिंदू धर्म और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी सम्मान करता है. मिली दौलाह ने इस अवसर पर गायत्री मंत्र सुनाने की इच्छा भी जताई.

उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सीख रही हैं. मंत्र का पाठ करते समय किसी गलती की स्थिति में उन्होंने विनम्रतापूर्वक क्षमा करने का अनुरोध भी किया. उनका यह भाव विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक समझ का प्रतीक बना.

293 सालों से चली आ रही परंपरा सामाजिक एकता की मिसाल

ऐतिहासिक रूप से देवी डोल असम के अहोम साम्राज्य की रानी अंबिका की तरफ से निर्मित तीन प्रमुख मंदिरों में से एक मानी जाती है. रानी अंबिका, राजा शिव सिंह की पत्नी थीं. मंदिर का निर्माण शिवसागर के कलांचुपोरिया गांव क्षेत्र में अहोम शासनकाल के दौरान एक बड़े तालाब की खुदाई के साथ कराया गया था.

देवी डोल में 293 सालों से चली आ रही यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक सद्भाव किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होते. यह परंपरा आज भी असम की साझा संस्कृति, आपसी विश्वास और सामाजिक एकता की मजबूत मिसाल पेश कर रही है.

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