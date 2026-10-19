Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशिवसागर में महाअष्टमी पर मुस्लिम दौलाह परिवार को दिया गया प्रसाद, 293 साल पुरानी परंपरा कायम

शिवसागर में महाअष्टमी पर मुस्लिम दौलाह परिवार को दिया गया प्रसाद, 293 साल पुरानी परंपरा कायम

देवी डोल दुर्गा पूजा से जुड़ी यह परंपरा असम के इतिहास में धार्मिक सह-अस्तित्व और विभिन्न समुदायों के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती है. यह परंपरा हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी सम्मान का बड़ा उदाहरण है.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 19 Oct 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

असम के शिवसागर स्थित ऐतिहासिक देवी डोल दुर्गा पूजा में सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को सदियों पुरानी सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को एक बार फिर निभाया गया. महाअष्टमी के अवसर पर मुस्लिम दौलाह परिवार और अहोम शासनकाल के अधिकारी कोंचेंग बोरपात्रगोहाईं के वंशजों को पूजा समिति की ओर से प्रसाद भेंट किया गया. यह अनूठी परंपरा पिछले 293 सालों से देवी डोल की दुर्गा पूजा का हिस्सा बनी हुई है.

अहोम काल से जुड़ी यह परंपरा हिंदू-मुस्लिम एकता, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भाव का एक उल्लेखनीय उदाहरण है. ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, दौलाह परिवार के सदस्य अहोम शासनकाल के दौरान देवी डोल में धार्मिक आयोजनों के समय नेगेरा और ढोल जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाया करते थे.

कालखंड बदला, लेकिन यथावत चल रही परंपरा

हालांकि, समय के साथ परिवार की ओर से इन वाद्ययंत्रों को बजाने की परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन मंदिर प्रशासन ने उनके ऐतिहासिक संबंध को सम्मान देते हुए हर साल महाअष्टमी के अवसर पर परिवार को प्रसाद देने की परंपरा जारी रखी है. 

इसके साथ ही, अहोम राजदरबार के अधिकारी कोंचेंग बोरपात्रगोहाईं के वंशजों को भी महाअष्टमी पर प्रसाद भेंट किया जाता है. यह परंपरा असम के इतिहास में धार्मिक सह-अस्तित्व और विभिन्न समुदायों के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती है.

हमें हर साल इस दिन का इंतजार रहता है- मिली दौलाह

इस मौके पर दौलाह परिवार की मिली दौलाह ने पूजा समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका परिवार पूरे साल इस दिन का इंतजार करता है. उन्होंने कहा, ‘मैं सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. आज हमें यहां बुलाकर प्रसाद दिया गया, इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की ओर से बेहद आभारी हूं. हमें बहुत अच्छा लगता है. हम पूरे साल इस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें बुलाया जाएगा और कब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे.’

हिंदू-मुस्लिम भाईचारे पर बोलीं मिली दौलाह

मिली दौलाह ने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि दोनों समुदायों के बीच आपसी प्रेम और सम्मान समाज के लिए एक मिसाल है. उन्होंने कहा, ‘हमारे बीच जो भाईचारा है, वह बहुत अच्छी बात है. इससे पूरी दुनिया को दिखाई देता है कि हम कितने मिल-जुलकर रहते हैं. हम मुस्लिम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते या वे हमारे घर नहीं आ सकते. हमारे बीच ऐसी कोई दीवार नहीं है.’

मैं मुस्लिम हूं, लेकिन गायत्री मंत्र सीख रही हूं- मिली दौलाह

उन्होंने आगे कहा कि उनका परिवार अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने के साथ-साथ हिंदू धर्म और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी सम्मान करता है. मिली दौलाह ने इस अवसर पर गायत्री मंत्र सुनाने की इच्छा भी जताई.

उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सीख रही हैं. मंत्र का पाठ करते समय किसी गलती की स्थिति में उन्होंने विनम्रतापूर्वक क्षमा करने का अनुरोध भी किया. उनका यह भाव विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक समझ का प्रतीक बना.

293 सालों से चली आ रही परंपरा सामाजिक एकता की मिसाल

ऐतिहासिक रूप से देवी डोल असम के अहोम साम्राज्य की रानी अंबिका की तरफ से निर्मित तीन प्रमुख मंदिरों में से एक मानी जाती है. रानी अंबिका, राजा शिव सिंह की पत्नी थीं. मंदिर का निर्माण शिवसागर के कलांचुपोरिया गांव क्षेत्र में अहोम शासनकाल के दौरान एक बड़े तालाब की खुदाई के साथ कराया गया था.

देवी डोल में 293 सालों से चली आ रही यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक सद्भाव किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होते. यह परंपरा आज भी असम की साझा संस्कृति, आपसी विश्वास और सामाजिक एकता की मजबूत मिसाल पेश कर रही है. 

यह भी पढ़ेंः 'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
Read More
Published at : 19 Oct 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Assam Durga Puja Sivasagar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हिरासत में सौरव दास की पहली प्रतिक्रिया, पुलिस वैन से बोले- 'आप देख रहे हैं कि...'
हिरासत में सौरव दास की पहली प्रतिक्रिया, पुलिस वैन से बोले- 'आप देख रहे हैं कि...'
इंडिया
PM-CM की फर्जी फोटो से बना रहे शिकार, साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का अलर्ट
PM-CM की फर्जी फोटो से बना रहे शिकार, साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का अलर्ट
इंडिया
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
इंडिया
मोदी सरकार का नया गेम, पटनायक, स्टालिन, उद्धव, जगन मोहन से किया संपर्क
मोदी सरकार का नया गेम, पटनायक, स्टालिन, उद्धव, जगन मोहन से किया संपर्क
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Tiger Shroff पर फायरिंग से मचा हड़कंप! कौन रच रहा था हमले की साजिश? (19.10.26)
YRKKH: Maira की खोई मुस्कान लौटाने की अनोखी कोशिश, Armaan-Abhira का नया सरप्राइज!
Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM-CM की फर्जी फोटो से बना रहे शिकार, साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का अलर्ट
PM-CM की फर्जी फोटो से बना रहे शिकार, साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का अलर्ट
दिल्ली NCR
सौरव-रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ने पर रत्ना सिंह बोलीं, 'कोर्ट में मजाक...'
सौरव-रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ने पर रत्ना सिंह बोलीं, 'कोर्ट में मजाक...'
इंडिया
मोदी सरकार का नया गेम, पटनायक, स्टालिन, उद्धव, जगन मोहन से किया संपर्क
मोदी सरकार का नया गेम, पटनायक, स्टालिन, उद्धव, जगन मोहन से किया संपर्क
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, CCTV में खुलासा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, सीसीटीवी में खुलासा
इंडिया
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
विश्व
'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद
'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद
जम्मू और कश्मीर
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget