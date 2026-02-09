हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHimanta vs Gogoi: कांग्रेस सांसद के पाकिस्तानी लिंक की जांच करेगा गृह मंत्रालय, मामला पहुंचा दिल्ली, आरोपों पर क्या बोले गोगोई

Himanta vs Gogoi: कांग्रेस सांसद के पाकिस्तानी लिंक की जांच करेगा गृह मंत्रालय, मामला पहुंचा दिल्ली, आरोपों पर क्या बोले गोगोई

असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासत तेज हो गई है. सीएम सरमा ने घोषणा करते हुए कहा कि असम कैबिनेट ने गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर मामला गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासत तेज हो गई है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार (7 फरवरी) को घोषणा करते हुए कहा कि असम कैबिनेट ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत विरोधी साजिश की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. असम सरकार ने ब्रिटिश नागरिक और सांसद की मिलीभगत से अली तौकीर शेख की कथित भारत विरोधी साजिश की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था. 
 
हिमंत बिस्वा सरमा ने लगाए गंभीर आरोप
असम कैबिनेट के फैसले के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर हमला तेज कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पाकिस्तान से संबंध हैं. उनका दावा है कि गौरव गोगोई की पत्नी पहले एक ऐसे एनजीओ के साथ काम करती थीं, जो कथित तौर पर पाकिस्तानी हितों से जुड़ा था और सांसद गौरव गोगोई पहले पाकिस्तान जा चुके हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता की बात है. 

इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर असम के सांसद गौरव गोगोई का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मैं यह बात आपके सामने उठाने आया हूं. सीएम ने आगे कहा कि मुझे बताया गया है कि गौरव गोगोई एक डेलिगेशन लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिस गए थे और उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि किसी नेता ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलने के लिए कोई डेलिगेशन साथ लिया हो.

केंद्र सरकार को भेजी जाएगी एफआईआर- सरमा 
सीएम सरमा ने आगे कहा कि एसआईटी रिपोर्ट और इस मामले में दर्ज एफआईआर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा सांसद गौरव गोगोई से पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में पूछताछ नहीं की है. उन्होंने कहा कि हमने उनकी पोजीशन का सम्मान करते हुए यह मामला केंद्र पर छोड़ दिया है. सीएम हिमंत ने कहा कि अगर अब गौरव गोगोई को गिरफ्तार करने जैसे कड़े कदम उठाए जाते हैं तो मुझ पर असम विधानसभा चुनावों से पहले राजनीति करने का आरोप लगेगा.
 
उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद एक डेलीगेशन लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन गए थे और तब के पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मिले थे. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मुझे याद नहीं कि कोई नेता अपने साथ डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन गया हो. हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे दावा किया कि सांसद ने पाकिस्तान दौरे के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी नहीं दी थी और वहां रहने के दौरान वह सोशल मीडिया से ‘गायब’ हो गए थे.

गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर क्या बोले सरमा
हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के बीच पाकिस्तान में काम किया और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ प्रोफेशनल संपर्क में थीं, जिन्हें उन्होंने पाकिस्तान की प्लानिंग और आपदा प्रबंधन संस्थाओं में सलाहकार पदों पर बताया. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार एसआईटी को पता चला है कि एलिजाबेथ कोलबोर्न के पाकिस्तान स्थित संगठनों के साथ प्रोफेशनल संबंध थे और उन्होंने अली तौकीर शेख के साथ मिलकर पेपर लिखे थे. उन्होंने ये भी दावा किया कि असम पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद अली तौकीर शेख ने उन्हें टैग करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए थे.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इन आरोपों को ‘हास्यास्पद, निराधार, पागलपन और बकवास बताकर खारिज कर दिया और सीएम पर बिना तथ्य पेश किए आईटी सेल ट्रोल जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता ने मामले को एमएचए को भेजने के लेटेस्ट फैसले पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें

'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर

Published at : 09 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Assam Gaurav Gogoi Pakistan HIMANTA BISWA SARMA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
महाराष्ट्र
Pune Mayor: निर्विरोध चुनी गईं BJP की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
निर्विरोध चुनी गईं बीजेपी की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
Advertisement

वीडियोज

FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
महाराष्ट्र
Pune Mayor: निर्विरोध चुनी गईं BJP की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
निर्विरोध चुनी गईं बीजेपी की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तूफान, रिलीज हो रही कोहरा 2' से 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' तक
फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, रिलीज हो रही ये धांसू फिल्में-सीरीज
लाइफस्टाइल
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
नौकरी
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
Pariksha Pe Charcha 2026: मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget