CM बनने सोनिया ने किया था कॉल फिर राहुल ने टांग अड़ाई...हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपने मुखर बयानों को चर्चा में रहते हैं. मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं बन पाने से जुड़ा किस्सा बताया. सरमा ने कहा, साल 2014 में उनको 58 विधायकों का समर्थन हासिल था, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनको कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की तारीख तय करने के लिए कहा था, लेकिन राहुल गांधी के दखल के चलते वह असम में कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं बन सके.

2011 में असम में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतरखाने विरोध की स्थिति देखने को मिली थी, जब विधायकों के एक गुट ने तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई की जगह सरमा को मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन दिया था. सरमा ने 2015 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. इसके बाद बीजेपी ने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पहली जीत दर्ज की थी, जिसमें उनकी भूमिका अहम माना जाती है.

