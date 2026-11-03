हिमालय में हेलीकॉप्टर 'टूरिज्म' या जान का जोखिम? बद्रीनाथ से एवरेस्ट तक हादसों ने उठाए सवाल

हिमालय में हवाई सफर पर अब खतरा मंडराता दिख रहा है. बद्रीनाथ से एवरेस्ट तक हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला जारी है. उत्तराखंड में क्रैश से 6 की मौत तो नेपाल में 2 हेलीकॉप्टरों की टक्कर में भारतीय पर्यटक की जान चली गई. धार्मिक पर्यटन से लेकर एवरेस्ट पर्वतारोहण तक हेलीकॉप्टर सेवाओं का बढ़ता इस्तेमाल अब हवाई सुरक्षा, उड़ानों की निगरानी, मौसम संबंधी अलर्ट और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आज इंसानी महत्वाकांक्षा और प्रकृति के बीच संघर्ष का प्रतीक बनती जा रही है. कभी दुर्गम और शांत रहने वाले इस पहाड़ पर अब हर साल हजारों ट्रैकर, पर्यटक, गाइड और सहायता कर्मचारी पहुंच रहे हैं. किसी के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा सपना है तो किसी के लिए कारोबार का बड़ा अवसर, लेकिन इस बढ़ती भीड़ की कीमत हिमालय के नाजुक पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है.

कमाई का जरिया बना माउंट एवरेस्ट

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार इसे कमाई का जरिया बना रही है. 2026 के सीजन में एवरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा परमिट जारी किए गए. फीस बढ़ने के बाजूद एवरेस्ट पर चढ़ने की होड़ कम नहीं हुई. नेपाल ने विदेशी पर्वतारोहियों की परमिट फीस 11,000 डॉलर से बढ़ाकर 15,000 डॉलर कर दी थी.

इस भीड़ की एक खतरनाक तस्वीर 2019 में देखने को मिली थी, जब चोटी के पास पर्वतारोहियों की लंबी कतारें लग गई थीं. इसे एवरेस्ट पर जाम कहा गया, सीमित मौसम में सैंकड़ों लोग एक साथ चढ़ाई करने पहुंचे. ऑक्सीजन की कमी और थकावट के बीच उस सीजन में 11 पर्वतारोहियों की मौत हुई. यह तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी.

2026 सीजन में करीब 90 हजार किलो कचरा

इसके अलावा एवरेस्ट के रास्ते में जमा होने वाला कचरा भी बड़ी समस्या है. इस्तेमाल किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लास्टिक, खाने के पैकेट, टेंट, रस्सियां और मानव मल पहाड़ के पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं. 2026 के सीजन में सगरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति SPCC ने एवरेस्ट क्षेत्र से करीब 90 हजार किलो कचरा नीचे उतारा. इसमें से 80 हजार किलो तो बेस कैंप क्षेत्र से और 9 हजार किलो बेस कैंप से ऊपर के इलाकों से लाया गया.

एवरेस्ट पर पर्वतारोहण का दबाव

यह आंकड़ा बताता है कि एवरेस्ट पर पर्वतारोहण का दबाव कितना बढ़ चुका है. कचरे को नीचे लाना भी आसान नहीं है. बेहद कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक रास्तों के कारण सफाई अभियान में लगे कर्मचारियों की जान भी जोखिम में रहती है. एवरेस्ट के पर्यावरण को लेकर जुलाई 2026 में एक रिसर्च में गंभीर चिंता जताई गई है.

2026 में हुए हादसे

द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एवरेस्ट पर दुर्घटनाओं का इतिहास पुराना है, लेकिन इस साल की बात करें तो 2026 अप्रैल में विशाल बर्फीले हिस्से के अस्थिर होने से खुंबू आइसफॉल का रास्ता दो सप्ताह से अधिक समय तक बाधित रहा. 30 अक्टूबर 2026 को डिंगबोचे का होटल गुड लक आग की चपेट में आ गया. शुरुआती जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट की आशंका जताई गई और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

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