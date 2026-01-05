हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'387 करोड़ की अवैध कमाई', फर्जी डिग्री घोटाले में मां-बेटे भगोड़े घोषित, ऑस्ट्रेलिया में काट रहे मौज

'387 करोड़ की अवैध कमाई', फर्जी डिग्री घोटाले में मां-बेटे भगोड़े घोषित, ऑस्ट्रेलिया में काट रहे मौज

शिमला में ईडी की कार्रवाई पर पीएमएलए कोर्ट ने फर्जी डिग्री घोटाले में फैसला सुनाया है. आरोपी मां-बेटे को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. ईडी की याचिका पर कोर्ट का फैसला आया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 05 Jan 2026 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के शिमला की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने फर्जी डिग्री घोटाले के एक बड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने अशोनी कंवर नाम की एक महिला और उसके बेटे मनदीप राणा को भगोड़ा घोषित कर दिया है. उनपर पर आर्थिक अपराध के मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है. अदालत ने 3 जनवरी 2026 को ईडी शिमला सब जोनल ऑफिस की याचिका पर फैसला दिया है. 

FIR के आधार पर शुरू हई थी जांच 

ED ने ये जांच धर्मपुर पुलिस स्टेशन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में दर्ज तीन FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में खुलासा हुआ कि राज कुमार राणा ने अपनी पत्नी अशोनी कंवर और बेटे मनदीप राणा के साथ मिलकर एजेंटों और छात्रों को पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां बेची. ये डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन के नाम पर जारी की जाती थी.

लगभग 4 अरब की अवैध कमाई, कई संपत्ति अटैच

ED की जांच के मुताबिक, इस फर्जीवाड़े से करीब 387 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई. इस पैसे से आरोपियों ने कई राज्यों में अपने और रिश्तेदारों के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदी. अब तक ED ने करीब 200 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है.

14 लोगों के खिलाफ ईडी दाखिल कर चुकी चार्जशीट 

इस मामले में ED पहले ही 14 लोगों और 2 संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 4 जनवरी 2023 को अदालत ने संज्ञान लेते हुए अशोनी कंवर और मनदीप राणा को समन जारी किए, लेकिन वे पेश नहीं हुए. इसके बाद 4 नवंबर 2023 को उनके खिलाफ ओपन-एंडेड नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए गए.

मां-बेटे देश छोड़ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए

जांच में ये भी सामने आया कि FIR दर्ज होने के बाद ही दोनों आरोपी देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहीं रह रहे है. ED के बार-बार समन के बावजूद वे जांच में शामिल नहीं हुए और भारत लौटने से इनकार करते रहे.

इन तथ्यों के आधार पर ED ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 4 के तहत आवेदन दायर किया. शिमला की स्पेशल PMLA कोर्ट ने ED की दलीलों से सहमति जताते हुए 3 जनवरी 2026 को अशोनी कंवर और मनदीप राणा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया.ED का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है.

Published at : 05 Jan 2026 11:41 PM (IST)
Tags :
Fake Degree Scam HIMACHAL PRADESH Ashoni Kanwar Mandeep Rana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का जवाब, तिलमिला उठेगा अमेरिका!
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
Advertisement

वीडियोज

Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम, बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर
उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ का आंदोलन
दिल्ली में गुंडों ने कानून को 'नंगा' कर दिया?
शरजील, उमर को इनकार...राम रहीम पर कृपा बरसे बार-बार!
कटियाबाजों को योगी का खुला अ​ल्टीमेटम!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का जवाब, तिलमिला उठेगा अमेरिका!
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
बॉलीवुड
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
विश्व
जिस वकील ने अमेरिका में लड़ा था जूलियन असांजे का केस, मादुरो का मुकदमा भी उसी के पास, जानें उसके बारे में
जिस वकील ने US में लड़ा था जूलियन असांजे का केस, मादुरो का मुकदमा भी उसी के पास, जानें उसके बारे में
ट्रेंडिंग
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
हेल्थ
Self Medication Risks: बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget