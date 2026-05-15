अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर एक्शन! SC और HC के आगे राज्य सरकारों के हौसले बुलंद कैसे?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर एक्शन! कैसे अदालतों के आगे राज्य सरकारों के हौसले बुलंद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इतने बेबस क्यों?

Explained: अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर एक्शन! कैसे अदालतों के आगे राज्य सरकारों के हौसले बुलंद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इतने बेबस क्यों?

Bulldozer Action Curbed: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक बड़ी छूट है, जिसे कानूनी भाषा में लूपहोल कहते हैं. किसी मकान के अवैध निर्माण पर बचने के नियम लागू नहीं होंगे. इसी दरार से बुलडोजर घुस जाता है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 15 May 2026 02:36 PM (IST)
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जब भी कोई बड़ी घटना होती है, एक नाम सामने आता है- बुलडोजर. यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सजा का एक ऐसा तरीका बन गया है जिसमें मुकदमा चलने से पहले ही घर गिरा दिए जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि यह गलत है. लेकिन इसके बावजूद अखबारों में हर रोज कहीं न कहीं बुलडोजर चलने की खबर जरूर छपती है. आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है. अदालतें जहां पाबंदी लगा रही हैं, वहीं राज्य सरकारें जल्दबाजी में घर कैसे ढा रही हैं? आखिर अदालतें क्यों इसे रोक नहीं पा रही हैं? इस उलझन को सुलझाते हैं...

सबसे पहले ये समझिए: बुलडोजर एक्शन क्या है?

इसे आम बोलचाल में 'बुलडोजर जस्टिस' कहा जाता है. दरअसल, ये एक ऐसी सरकारी कार्रवाई है जिसमें किसी अपराध के आरोपी के घर, दुकान या प्रॉपर्टी को बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाए, सजा के तौर पर बुलडोजर से ढहा दिया जाता है. ये चलन खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में 2021 के बाद से तेजी से बढ़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: एक ऐतिहासिक फैसला

नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया. जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने एक शब्द में कह दिया- 'बुलडोजर जस्टिस बिल्कुल गैरकानूनी है और कानून के राज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.'

कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि किसी के आरोपी या दोषी होने भर से उसका घर नहीं गिराया जा सकता. कोर्ट ने इसे 'अराजक स्थिति' बताया और कहा कि 'कार्यपालिका (सरकार) एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती.'

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कीं, जैसे:

  • घर गिराने से पहले लिखित में नोटिस देना होगा.
  • जवाब देने के लिए कम से कम 45-60 दिन का समय देना होगा.
  • व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देना होगा.
  • कोई भी कार्रवाई का लिखित आदेश जारी करना होगा.
  • घर गिराने की कार्रवाई को 'सजा' के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

ये फैसला इसलिए आया क्योंकि सालों से हो रही इन कार्रवाइयों ने गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था.

फिर भी बुलडोजर क्यों नहीं रुक रहा? जमीनी हकीकत क्या?

यहीं से असली पेंच शुरू होता है. सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद भी जमीन पर हकीकत बिल्कुल उलट है. पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसके अनगिनत सबूत हैं:

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट की नाराजगी): फरवरी 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से सीधा सवाल पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राज्य में दंडात्मक तोड़फोड़ क्यों जारी है. कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए अगले आदेश तक ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी. हमीरपुर के एक केस में कोर्ट ने पाया कि FIR दर्ज होने के तुरंत बाद लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया और फिर कानूनी प्रक्रिया का सिर्फ दिखावा करके घर गिरा दिए गए.
  • सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना और मुआवजा: मार्च 2025 में इलाहाबाद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने छह लोगों के घर बिना प्रक्रिया अपनाए ही ढहा दिए थे. कोर्ट ने न सिर्फ इसकी कड़ी निंदा की, बल्कि हर पीड़ित को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया.

अन्य राज्यों का हाल:

  • महाराष्ट्र: नागपुर हिंसा के आरोपी का घर गिराया गया, जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.
  • मध्य प्रदेश: राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला जब एक मुस्लिम परिवार के घर को अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरा दिया गया.
  • दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 23 बस्तियों में 3,000 से ज्यादा घर ढहा दिए, जिससे कम से कम 15,000 लोग विस्थापित हुए.
  • गुजरात और असम: अहमदाबाद के चांदोला झील इलाके और असम में सोनापुर जैसी जगहों पर बड़े पैमाने पर घर और धार्मिक स्थल ढहाए गए.
  • ओडिशा हाई कोर्ट का सख्त रुख: अदालत ने इसी तरह के एक मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य को आदेश दिया कि वह दोषी तहसीलदार की सैलरी से 2 लाख रुपए की वसूली करे और इस रकम को मुआवजे के तौर पर दे.

ऐसे केस इतने सारे हैं कि उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता है. जम्मू-कश्मीर में नशा माफिया पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई. करीब 37 माफियाओं के घर गिरा दिए.

सबसे बड़ा सवाल: फिर भी अदालतें बेबस क्यों हैं?

पुरुष आयोग NGO की प्रेसीडेंट बरखा त्रेहन इसके पीछे 6 बड़ी और पेचीदा वजहें बताती हैं:

1. लागू करवाने की ताकत का न होना

ये सबसे बड़ी कमजोरी है. अदालत के पास फैसला सुनाने की पूरी ताकत है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करवाने की मशीनरी (जैसे पुलिस, प्रशासन) राज्य सरकार के पास होती है. सीनियर एडवोकेट और ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा, 'जब तक आप (सुप्रीम कोर्ट) खुद इसकी निगरानी नहीं करेंगे, तब तक कार्यपालिका (सरकार) इसे लागू नहीं करेगी.' सरकार अक्सर इस बहाने से बच निकलती है कि कार्रवाई 'अवैध निर्माण' के खिलाफ है, सजा के तौर पर नहीं. हमीरपुर केस में भी यही हुआ.

2. संविधान और कानून के राज की रक्षा

कोर्ट का काम किसी भी सरकार को असीमित शक्तियां देने से रोकना है. कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि देश में लोकतंत्र रहे, न कि मनमर्जी का शासन. कई बार जल्दबाजी में प्रशासन किसी निर्दोष का घर भी गिरा सकता है. कोर्ट इसलिए दखल देता है ताकि किसी अपराधी की सजा उसके पूरे परिवार (बूढ़े मां-बाप या बच्चों) को न भुगतनी पड़े, जिनका उस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है. कोर्ट का कहना है कि अगर कोई निर्माण अवैध भी है, तो भी कानून के मुताबिक उसे नोटिस और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. बिना मौका दिए घर गिराना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. सजा तय करने का अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है, पुलिस या प्रशासन के पास नहीं. अगर प्रशासन ही खुद जांच करेगा, खुद ही फैसला सुनाएगा और खुद ही घर गिरा देगा, तो देश की अदालतें और कानूनी व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएंगी.

3. अदालतों की अपनी सीमाएं

अदालतें कोई भी मामला अपने आप नहीं उठा सकतीं. उन्हें इसके लिए एक याचिका का इंतजार करना पड़ता है. जब तक याचिका दाखिल होती है, सुनवाई होती है और अंतरिम रोक लगती है, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है और बुलडोजर अपना काम कर चुका होता है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में अवमानना की याचिकाओं पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया और लोगों को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, जो सिस्टम की एक बड़ी खामी को दिखाता है.

4. 'जारी अधिदेश' का न होना

डॉ. मुरलीधर ने एक बहुत अहम कानूनी हथियार की कमी की ओर भी इशारा किया, जिसे 'कंटीन्यूइंग मैन्डेमस' कहते हैं. इसका मतलब है कि अदालत किसी मामले को पूरी तरह से खत्म न करके अपने पास लंबित रखे और समय-समय पर सरकार से ये पूछे कि आदेशों का पालन हुआ या नहीं. अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2024 के फैसले में ये तरीका अपनाया होता, तो शायद सरकारों पर लगाम लगाना आसान होता.

5. कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव

ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरा राजनीतिक मसला है. बुलडोजर एक्शन कई राज्य सरकारों के लिए एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका है, जो ये संदेश देता है कि सरकार अपराध के खिलाफ सख्त है. जब एक चुनी हुई सरकार को लगता है कि उसकी सत्ता का एक अहम हथियार छीना जा रहा है, तो वो इसे एक संवैधानिक संस्था के हस्तक्षेप के बजाय एक राजनीतिक चुनौती की तरह देखती है. इससे आदेशों का पालन करवाना और भी मुश्किल हो जाता है.

6. पीड़ितों के लिए मदद की कमी

जिन लोगों के घर टूटते हैं, वे अक्सर गरीब और कमजोर तबके से होते हैं. उनके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए न तो पैसे होते हैं और न ही जानकारी. जब तक किसी NGO या वकील की मदद से उनका मामला कोर्ट पहुंचता है, उनका सब कुछ लुट चुका होता है.

तो क्या यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी?

ये कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है कि इस देश में सिर्फ अच्छे कानून और अच्छे फैसले होना काफी नहीं है. असली चुनौती उन फैसलों को जमीन पर उतारने की है. अब बोझ और चुनौती खुद अदालत पर ही है. सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर इस पर नजर रखनी होगी और ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो राज्य सरकारों और निचली अदालतों को उसके आदेशों की पूरी शिद्दत से पालना करने के लिए मजबूर करें.


Explained: अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर एक्शन! कैसे अदालतों के आगे राज्य सरकारों के हौसले बुलंद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इतने बेबस क्यों?

जब तक ताकतवर और सबसे बढ़कर लगातार निगरानी रखने वाली कोई व्यवस्था नहीं बनती, तब तक कानून का राज और सड़क पर चलने वाले बुलडोजर के बीच ये जंग जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी इस बात का सबूत है कि भारत में कानून के शासन और कार्यपालिका की मनमानी के बीच का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 15 May 2026 01:01 PM (IST)
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