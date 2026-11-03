Explained: दिल्ली-NCR के इन इलाकों में पटाखा फोड़ा तो खैर नहीं, कहां-कब मिलेगी छूट, जान लीजिए नियम
त्योहार की उमंग के बीच पर्यावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता (AQI) को संतुलित रखने के लिए प्रशासन ने बेहद कड़े नियम लागू किए हैं.
दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बार फिर आतिशबाजी, प्रदूषण और अदालती फैसलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस साल दीपावली 2026 के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के तहत लोगों को एक बड़ी राहत दी गई है. दिल्ली-NCR में पारंपरिक पटाखों पर रोक बरकरार रखते हुए, केवल सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दी गई है.
त्योहार की उमंग के बीच पर्यावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता (AQI) को संतुलित रखने के लिए प्रशासन ने बेहद कड़े नियम लागू किए हैं. यदि आप भी इस दीपावली पर परिवार के साथ पटाखे जलाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली-NCR में इस बार नियम क्या हैं, असली ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे की जाएगी, किस समय पटाखे चलाए जा सकते हैं और कौन से इलाके 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किए गए हैं.
SC और प्रशासन का नया निर्देश, क्या है अनुमति का दायरा?
हर साल सर्दियों के आगमन के साथ ही दिल्ली-NCR की आबोहवा जहरीली होने लगती है. इसे ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका और पर्यावरण मंत्रालय ने कड़े कदम उठाए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली-NCR में किसी भी प्रकार के सामान्य, रासायनिक या तेज आवाज वाले पटाखों की न तो बिक्री होगी और न ही उनका भंडारण या इस्तेमाल किया जा सकेगा.
हालांकि, लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करते हुए और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन पटाखों को सीमित दायरे में अनुमति दी गई है. यह अनुमति केवल उन्हीं उत्पादों के लिए है जो तय मानकों पर खरे उतरते हैं.
पटाखे चलाने का समय-सीमा
दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे चलाने के लिए समय और तारीखें बेहद सख्ती से तय की गई हैं. यदि कोई इन तय समय-सीमा का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
दिल्ली-NCR में केवल 7 नवंबर और 8 नवंबर 2026 को ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है. इन दो दिनों के अलावा अन्य किसी भी दिन आतिशबाजी करना पूरी तरह अवैध होगा.
दिनभर में पटाखे चलाने की छूट नहीं होगी. प्रशासन ने इसके लिए दो तय समय स्लॉट निर्धारित किए हैं: सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक (केवल 1 घंटा) और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक (केवल 2 घंटे) अनुमति है.
दीपावली के ठीक बाद 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों की खरीद-फ्रेंच और उनके इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा.
असली 'ग्रीन पटाखे' कैसे पहचानें?
बाजार में नकली या सामान्य पटाखों को ही ग्रीन पटाखे बताकर बेचने वाले दुकानदारों की कमी नहीं होती. ऐसे में आम नागरिकों के लिए असली और नकली में फर्क करना जानना बेहद आवश्यक है. सरकार और वैज्ञानिक संस्थानों ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.
असली ग्रीन पटाखों के डिब्बे पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) का आधिकारिक लोगो छपा होता है.
प्रत्येक प्रमाणित ग्रीन पटाखे के बॉक्स पर एक यूनिक, नॉन-ट्रांसफरेबल QR कोड दिया गया होता है.
आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे या स्कैनर से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं. स्कैन करते ही स्क्रीन पर निर्माता का नाम, NEERI का रजिस्ट्रेशन नंबर, PESO/DM लाइसेंस, पटाखों का फॉर्मूलेशन और आधिकारिक टेस्ट सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. यदि किसी पैकेट पर QR कोड नहीं है, तो उसे अवैध समझें.
ग्रीन पटाखों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें बेरियम नाइट्रेट या अन्य प्रतिबंधित खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे धुआं और आवाज दोनों काफी कम (लगभग 30% से 40% कम) होते हैं.
बाजार में मिलने वाली लंबी लड़ियां या घिन्नी (जिन्हें एक साथ जोड़कर फोड़ा जाता है) पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, क्योंकि इनसे भारी मात्रा में कचरा और प्रदूषण फैलता है. केवल एकल और अनुमत ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं.
इन जगहों पर आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध
त्योहार के दौरान समाज के संवेदनशील वर्गों, मरीजों, बुजुर्गों और विद्यार्थियों की सेहत का ध्यान रखते हुए कुछ खास इलाकों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया गया है. इन स्थानों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाना कानूनन अपराध है.
सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, मैटरनिटी होम और हेल्थ सेंटर्स के आसपास तेज आवाज और धुएं से मरीजों को बचाने के लिए यह प्रतिबंध लागू रहेगा.
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थानों के परिसरों और उनके आसपास के 300 मीटर दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकते. ओल्ड-एज होम (Old-Age Homes) और बाल देखभाल केंद्रों के आसपास पूर्ण शांति बनाए रखने के निर्देश हैं.
स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा चिह्नित किए गए अन्य साइलेंस जोन में भी आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी रहेगी.
ऑनलाइन बिक्री और ई-कॉमर्स पर सख्त रोक
अक्सर लोग घर बैठे आसानी से पटाखे मंगवाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख करते हैं. इस पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दिल्ली-NCR में ऑनलाइन पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
ई-कॉमर्स कंपनियां या कूरियर सेवाएं यदि पटाखे डिलीवर करती पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पटाखे केवल प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त अधिकृत खुदरा विक्रेताओं (Licensed Retailers) से ही खरीदे जा सकते हैं.
नागरिकों की जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण
प्रशासन, पुलिस और पर्यावरण विशेषज्ञों की अपील है कि इस दीपावली पर उत्सव का आनंद जरूर लें, लेकिन अपनी और दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखें. अत्यधिक प्रदूषण से अस्थमा, सांस के मरीजों और छोटे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
यदि हम नियमों का पालन करते हुए केवल निर्धारित समय और प्रमाणित ग्रीन पटाखों के साथ ही दीपावली मनाएं, तो हम परंपरा और पर्यावरण दोनों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना सकते हैं. इस त्योहारी सीजन में जागरूक नागरिक बनें, नियमों का पालन करें और दिल्ली-NCR की हवा को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दें.