'दिल्ली में अपने आलाकमान के सामने...' एचडी कुमारस्वामी ने CM शिवकुमार पर साधा निशाना

कर्नाटक के इस समय विवाद चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया स्टिंग ऑपरेशन और मानहानि विवाद में फंस गए हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था कि उनके मंत्रियों को फंसाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन की साजिश रची जा रही है. उनके बयान को लेकर केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने निशाना साधा है.

एचडी शिवकुमार ने कहा, कल जब वे दिल्ली गए थे, तो उन्होंने अपने आलाकमान के सामने कहा कि JDS बेवजह स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा बार-बार उठाकर कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने इसके लिए JDS को जिम्मेदार ठहराया.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिलता है एक शख्स

उन्होंने आगे कहा, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, इस सबके पीछे कौन है? जो व्यक्ति मीडिया के नाम पर एक चैनल चलाता है, वह अक्सर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिलता है ताकि उनसे जानकारी ले सके कि कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने के लिए आगे क्या करना है..."

बेंगलुरु में जेडीएस मुख्यालय जेपी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि सिद्दारमैया की छवि खराब करने के लिए बनाए गए स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में एक मीडिया कर्मी शामिल है. उन्होंने राज्य सरकार की जांच पर सवाल उठाए और चेतावनी दी कि अगर सरकार आरोपी को अग्रिम जमानत दिलाने में मदद करती है तो जेडीएस चुप नहीं बैठेगी.

कुमारस्वामी ने शिवकुमार के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री प्रियांक खड़गे भी वेणुगोपाल के घर गए थे और उनका वहां होना सिर्फ संयोग था. केंद्रीय मंत्री ने बैठकों की परिस्थितियों पर सवाल उठाया और मुख्यमंत्री पर मीडिया कर्मी की संलिप्तता को कम करके आंकने का आरोप लगाया.

कुमारस्वामी ने कहा, "मुद्दा यह नहीं है कि क्या जेडीएस इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है. सवाल यह है कि क्या सच सामने आएगा और न्याय होगा."

उन्होंने आरोप लगाया कि स्टिंग ऑपरेशन का मकसद सिद्दारमैया की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना था और आरोपी के साथ नरमी बरती जा रही है क्योंकि वह मुख्यमंत्री के करीबी हैं. उन्होंने कहा कि उस मीडिया कर्मी की शिवकुमार तक आसानी से पहुंच है.

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