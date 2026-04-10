हरिवंश नारायण सिंह को फिर मौका! राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में दोबारा किया नामित

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नामित सदस्य नियुक्त किया है. उनका राज्यसभा कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था, जिसके बाद अब उन्हें दोबारा नामित किया गया है. हरिवंश नारायण सिंह 14 सितंबर 2020 से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं. वे इस पद पर दूसरी बार चुने गए थे और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. संसद में उनकी भूमिका संतुलित और शांत तरीके से काम करने वाली मानी जाती है. इस बार फिर से राष्ट्रपति की ओर से सदस्य नियुक्त किया गया है.

राजनीति में आने से पहले हरिवंश एक जाने-माने पत्रकार रहे हैं. वे लंबे समय तक हिंदी अखबार ‘प्रभात खबर’ के प्रधान संपादक रहे और पत्रकारिता में उनकी अलग पहचान रही है. वे राजनीति में आए और Janata Dal (United) (JDU) से जुड़े. उन्हें 2014 में बिहार से राज्यसभा सांसद बनाया गया. अब दोबारा राज्यसभा में नामित होने के बाद उनकी संसदीय भूमिका आगे भी जारी रहने की संभावना है.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की पढ़ाई

हरिवंश नारायण सिंह भारतीय राजनीति का एक जाना-पहचाना नाम हैं, जिन्हें उनकी सादगी, संतुलित सोच और निष्पक्ष कार्यशैली के लिए पहचाना जाता है. उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पूरी की. छात्र जीवन के दौरान ही उनकी रुचि लिखने और समाज से जुड़े मुद्दों को समझने में बढ़ने लगी थी. यही रुचि आगे चलकर उनके करियर की दिशा तय करने में अहम साबित हुई. साल 2018 में उन्हें राज्यसभा का उपसभापति चुना गया. इस पद पर उनकी जिम्मेदारी राज्यसभा की कार्यवाही को सही तरीके से चलाने की होती है. वे सदन में सभी दलों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले. उनकी शांत और निष्पक्ष कार्यशैली के कारण उन्हें सभी राजनीतिक दलों से सम्मान मिलता है.





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