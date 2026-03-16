एपस्टीन फाइल्स से जुड़ा नाम तो HC पहुंचीं हरदीप पुरी की बेटी, 10 करोड़ की मानहानि का किया केस

एपस्टीन फाइल्स से जुड़ा नाम तो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं हरदीप सिंह पुरी की बेटी, 10 करोड़ की मानहानि का किया मुकदमा
Delhi High Court: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने याचिका में कोर्ट से मांग की कि इंटरनेट पर मौजूद ऐसे सभी पोस्ट, खबरें, वीडियो और अन्य सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया जाए.
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही खबरों, पोस्ट और वीडियो को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट किए गए सभी पोस्ट और वीडियो को हटाया जाए.
दरअसल, हिमायनी पुरी का नाम कुख्यात अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के साथ जोड़ा जा रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके बारे में झूठी और बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है. इसी वजह से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है.
हिमायनी पुरी ने कोर्ट से की मांग
याचिका में हिमायनी पुरी ने कोर्ट से मांग की है कि इंटरनेट पर मौजूद ऐसे सभी पोस्ट, खबरें, वीडियो और अन्य सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है.
उन्होंने इस मामले में कई सोशल मीडिया कंपनियों को भी पक्षकार बनाया है. पुरी ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया जाए कि अगर भविष्य में भी इस तरह के मानहानिकारक पोस्ट सामने आते हैं, तो उन्हें तुरंत हटाया जाए. दिल्ली हाई कोर्ट हिमायनी पुरी की याचिका पर कल मंगलवार (17 मार्च, 2026) को सुनवाई कर सकता है.
याचिका में क्या लगाया गया आरोप?
याचिका के मुताबिक, 22 फरवरी, 2026 से कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिमायनी पुरी का जेफ्री एपस्टीन या उसक क्राइम नेटवर्क से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध रहा है. यह भी कहा गया कि जिन कंपनियों में उन्होंने पहले काम किया है, उनमें से एक रियल पार्टनर्स LLC पर आरोप लगाया गया कि उसे एपस्टीन या उसके सहयोगियों से फंडिंग मिलता था.
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Source: IOCL