हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHappy New Year 2026 Live: न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज, आतिशबाजी के साथ 2026 का हुआ वेलकम

Happy New Year 2026 Live: न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज, आतिशबाजी के साथ 2026 का हुआ वेलकम

Happy New Year 2026 Live Updates: दुनियाभर में नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है. भारत में रात 12 बजे से नया साल शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसका आगाज हो चुका है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 06:30 PM (IST)

LIVE

Key Events
Happy new year 2026 live updates India Celebrations wishes New year new zealand Happy New Year 2026 Live: न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज, आतिशबाजी के साथ 2026 का हुआ वेलकम
हैप्पी न्यू ईयर 2026 लाइव अपडेट्स
Source : X

Background

साल 2025 को अलविदा कहने का समय आ चुका है. दुनियाभर में नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है. भारत में रात 12 बजे से नया साल शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसका आगाज हो चुका है. किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप और न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हुआ है. यहां जश्न और आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है. 

न्यूजीलैंड का ऑकलैंड नए साल के जश्न में डूबा

किरिबाती प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है. यह हवाई के दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पड़ता है. किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में नए साल के जश्न  शुरू हो चुका है. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रात 12 बजते ही आतिशबाजी करके जश्न की शुरुआत की. पूरे देश ने नए साल का स्वागत किया. 

ऑस्ट्रेलिया 2026 के वेलकम को तैयार, रोशनी में नहाया हार्बर ब्रिज
ऑस्ट्रेलिया भी नए साल के जश्न में डूब गया है. यहां सिडनी के हार्बर ब्रिज को नए साल के जश्न में रोशन किया गया है. यहां लाखों की भीड़ के बीच विश्व प्रसिद्ध आतिशबाजी देखने को मिलेगी. नए साल का जश्न मनाने से पहले बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले के पीड़ितों को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी. 

भारत में हुआ आखिरी सूर्यास्त
भारत में 2025 का आखिरी सूर्यास्त हो चुका है. गुवाहाटी में 2025 के आखिरी सूर्यास्त का नजारा देखने को मिला. इसका वीडियो एनआईआई न्यूज एजेंसी ने जारी किया है. 

नया साल कब मनाया जाता है?
जब धरती अपने गोलार्ध का एक पूरा चक्कर काट लेती है, तो उस दिन से ही नया साल मनाया जाता है. 46वीं ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया था. इस कैलेंडर के तहत साल की लंबाई तय की गई थी. लीप ईयर की व्यवस्था भी लागू की गई. साथ ही 1 जनवरी को न्यूर ईयर का दिवस का घोषित किया गया. इसी के साथ सदियों पहले 1 जनवरी से नया साल मनाने की परंपरा शुरू हुई. 

18:30 PM (IST)  •  31 Dec 2025

Happy New Year 2026 Live: मरीन ड्राइव में साल का आखिरी सूर्यास्त

मुंबई के मरीन ड्राइव में साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त का बेहतरीन नजारा दिखा. समंदर की लहरों के ऊपर चमकते हुए सूर्य को देखकर लोगों ने इस साल को विदाई दी.

18:28 PM (IST)  •  31 Dec 2025

Happy New Year 2026 Live: अयोध्या में साल के आखिरी सूर्यास्त का नजारा

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा दिखा.

Load More
Tags :
Happy New Year 2026 New Year 2026 Happy New Year 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
Advertisement

वीडियोज

IndiGo Crisis के बाद बड़ा फैसला: Pilots की Salary & Allowances में ज़ोरदार Hike | Paisa Live
New Year 2026: सियासत में मचने वाला है बवाल! इन नेताओं को लेकर ज्योतिषाचार्यों की बड़ी भविष्यवाणी
Astrology Predictions 2026: Rahul, Priyanka और Akhilesh...क्या कह रहा नेताओं का किस्मत कनेक्शन ?
Astrology Predictions 2026: 2026 में Stocks Market में आएगी जबरदस्त उछाल! | 2026 Prediction
Vladimir Putin के 2026 की भविष्यवाणी पर ज्योतिषीय विश्लेषण जिसने दुनिया को चौंका दिया! | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
जनरल नॉलेज
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
यूटिलिटी
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget