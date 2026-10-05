ED की चिट्ठियों पर जांच CBI को सौंपे जाने से पंजाब की राजनीति में बड़ी हलचल

ED द्वारा पंजाब के DGP को लिखी गई चिट्ठियों से, जिनमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर घुम्मन, नितिन गोहल और अन्य व्यक्ति कथित तौर से भ्रष्टाचार में शामिल हैं, के मामले में जांच CBI को सौंपे जाने के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है.

एडवोकेट निखिल सराफ द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर आज फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपे जाने का आदेश दिया. साथ ही, कहा कि CBI इस मामले में एफआईआर दर्ज करके दो महीने के अंदर जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी. हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी नाखुशी जाहिर की. हालांकि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

चीमा ने कहा कि "क्योंकि पंजाब में CBI जांच को लेकर जनरल कंसेंट नवंबर 2020 में कांग्रेस सरकार के समय ही वापस ले लिया गया था. इसलिए पंजाब सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी." चीमा इस मामले में यह कहते दिखे कि यह मामला CBI की jurisdiction में नहीं है. हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष पंजाब सरकार पर हमलावर हो गया है.

बिट्टू का मान पर हमला

हाई कोर्ट के आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कि अब भगवंत मान को 'मान साहब' नहीं बल्कि 'बेईमान साहब' कहा जाएगा. उन्होंने कहा कि किस तरह से मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर से लोग ट्रांसफर और पोस्टिंग, GMADA में और यहां तक कि हथियारों के लाइसेंस देने में भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे. बिट्टू ने कहा कि AAP के नेता 2022 में अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, मगर हाई कोर्ट के आदेश से इनपर से पर्दा हट गया है.

अकाली दल भी मैदान में

शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि भगवंत मान की ईमानदारी का नकाब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उतार दिया है. "मुख्यमंत्री दफ्तर और घर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ED द्वारा बार-बार लिखे जाने के बावजूद कार्रवाई न करने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सारी जांच CBI को दे दी है और 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है," उन्होंने कहा. "राजबीर घुम्मन, नितिन गोहल समेत सबका पर्दाफाश होना है और सब जल्दी पकड़े जाएंगे. अब गुरु-दोखी से लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक पूरा हिसाब होगा।"

कांग्रेस का तंज

वहीं कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि यह कोई छोटे-मोटे आरोप नहीं है, बल्कि ED की जांच के बाद यह सामने आया है कि किस तरह से राजवीर सिंह घुम्मन नितिन गोहल और अन्य व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं. उन्होंने कहा कि "अब सब पर कार्रवाई होगी. किस मुँह से AAP के नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं."

पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया

दरअसल इस मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनाई के दौरान ED ने High Court को बताया था कि पंजाब के DGP को तीन बार चिट्ठी लिखी गई जिनमें ED की जांच का जिक्र किया गया और इसमें FIR दर्ज करने के लिए कहा गया मगर पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया गया.

दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा पंजाब के DGP को चिट्ठियों में आरोप लगाया है कि नितिन गोहल नाम का शक्श मुख्यमत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों और कई अधिकारियों के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था और तबादलों, नियुक्तियों, नीतियों के संबंध में व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रभावित था.

चिट्ठियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66(2) के तहत लिखी गई

ED की लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि एजेंसी ने अजय सहगल और इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सहयोगियों पर 7 मई 2026 से लेकर 10 मई 2026 तक रेड की थीं जिसमें अजय सहगल, नितिन गोहल, सुरेश कुमार बजाज और अन्य के खिलाफ सर्च हुई थीं. इसमें कई आपराधिक सूचनाएं और दस्तावेज बरामद हुए थे.

जांच में कई व्हाटसअप चैट और अन्य कम्युनिकेशन की जांच हुई थी जिसमें यह सामने आया था कि नितिन गोहल सरकारी तबादलों, नियुक्तियों, अधिकारियों को इधर उधर करने, इनमें शामिल लोगों से पैसे इक्कठे करने और सामंजस्य में शामिल है.

जांच में सामने आया है कि नितिन गोहल ने बीर देविंदर, जितिन गोहल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन के साथ मिलकर करोड़ों रूपये का कैश, जमीन और अन्य तरह की संपत्ति इससे इकट्ठा की है.

ED का पक्ष

ED ने इस बात का भी जिक्र किया है कि खरड़ में नितिन गोहल के घर पर हुई रेड में 20.98 लाख रुपए भी बरामद हुए थे. यह कैश बैग में भरकर छठे फ्लोर से नीचे फेंका गया था जब ED की टीम वहां रेड करने पहुंची थी.

चिट्ठी में जिक्र है कि नितिन गोहल से जो इलेट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए उनसे कई व्हॉट्सऐप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, दस्तावेज और अन्य संपर्क बरामद हुए जिनसे पता चलता है कि नितिन गोहल सरकारी विभागों में नियुक्तियों और तबादलों में हस्तक्षेप कर रहा था. नितिन गोहल कई सरकारी अधिकारियों और राजबीर सिंह घुम्मन के बीच कड़ी का काम कर रहा था. इनके पास नियुक्तियों और तबादलों से संबंधित दस्तावेज पहले ही पहुंच जाते थे जिससे वह पता लगा लेते थे कि जिस अधिकारी की नियुक्ति वे करना चाहते हैं उसकी नियुक्ति हुई है या नहीं.

ED की जांच में सामने आया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इन व्यक्तियों की मिली भगत से ट्रांसफर, नियुक्तियों, नीति बनाने के निर्णय और हथियार के लाइसेंस बनवाने जैसे कामों को लेकर कथित तौर पर भ्रष्टाचार और सिफारिशों पर काम हुआ है.

सरकारी कामों की एवज में पैसे का लेन देन

इनमें तबादलों से संबंधित, सरकारी नीतियों में बदलाव और आधिकारिक निर्णयों को प्रभावित करने की घटनाएं चिट्ठी में लिखी हैं, जबकि नितिन गोहल की हथियारों के लाईसेंस दिलवाने और नवीनीकरण जैसे निर्णयों को प्रभावित करने के मामले हैं.

नितिन गोहल की लैंड डील्स, चेंज ऑफ लैंड यूज और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सरकारी दफ्तरों से काम के वाकये हैं. नितिन गोहल और अन्य के पास अनधिकृत रूप से सरकारी खुफिया जानकारी जो जनता तक पहुंचने से पहले ही इन लोगों तक पहुंच गई थी, होने के भी मामले हैं. चिट्ठी में ऐसे मामलों का जिक्र है, जिनमें सरकारी कामों की एवज में पैसे का लेन देन हुआ.

प्रीतपाल ढींडसा ने 2022 में मोहाली में एक प्रॉपर्टी D- 156 नितिन गोहल को 1.22 करोड़ में बेची थी जबकि उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है जिससे साफ पता चलता है कि बाकी का सारा पैसा कैश में दिया गया है.