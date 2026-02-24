हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट का आदेश: हल्द्वानी में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाएगी जमीन, वहां बसे 5 हज़ार परिवार कर सकेंगे पीएम आवास के लिए आवेदन

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हल्द्वानी में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाएगी जमीन, वहां बसे 5 हज़ार परिवार कर सकेंगे पीएम आवास के लिए आवेदन

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वहां बसे ज्यादातर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं. जिन लोगों के पास जमीन का पट्टा है, सरकार उनकी जमीन का मुआवजा देकर अधिग्रहण करेगी और उसे रेलवे को सौंप देगी.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 24 Feb 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे परियोजना के लिए जमीन खाली कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसे लोग उसी जगह पर बने रहने की मांग नहीं कर सकते. उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली जगह पर जाना होगा. 

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने वहां बसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का आवेदन देने के लिए कहा है. 19 मार्च को रमजान खत्म होने के बाद इलाके में आवेदन जमा करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे. कौन सा परिवार कैसे आवास के योग्य है, इस पर नैनीताल के डीएम फैसला लेंगे.

रेलवे 30 हेक्टेयर क्षेत्र में अपनी सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है. रेलवे यह कहता रहा है कि हल्द्वानी उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है. वहां रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाना है. वहां और भी विकास कार्य करने हैं. पास ही बहने वाली नदी के कटाव से हटा कर रेलवे ट्रैक को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जे के चलते कोई भी काम नहीं हो पा रहा है.

दूसरी तरफ, हल्द्वानी की गफूर बस्ती के लोगों का कहना है कि उनमें से कई लोगों के पास जमीन का पट्टा है. उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि इस क्षेत्र में कुछ जमीन रेलवे की है, जबकि कुछ राज्य सरकार की है. दोनों तरह की जमीनों पर अतिक्रमण के कारण राज्य सरकार ने परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है.

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि वहां बसे ज्यादातर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं. जिन लोगों के पास जमीन का पट्टा है, सरकार उनकी जमीन का मुआवजा देकर अधिग्रहण करेगी और उसे रेलवे को सौंप देगी. सरकार के मुताबिक इस क्षेत्र में 5 हजार से अधिक परिवार और करीब 27 हजार की आबादी रहती है. वहीं याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 50 हजार है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

ध्यान रहे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी. तब कोर्ट ने कहा था कि हजारों लोगों को अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल कर एक हफ्ते में हटाना सही नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने कहा था कि रेलवे का वहां विकास करना सही है, लेकिन लोगों के पुनर्वास पर भी विचार होना चाहिए.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 24 Feb 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हल्द्वानी में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाएगी जमीन, वहां बसे 5 हज़ार परिवार कर सकेंगे पीएम आवास के लिए आवेदन
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हल्द्वानी में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाएगी जमीन, वहां बसे 5 हज़ार परिवार कर सकेंगे पीएम आवास के लिए आवेदन
इंडिया
'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल, मोदी कैबिनेट ने नाम बदलने के फैसले पर लगाई मुहर
'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल, मोदी कैबिनेट ने नाम बदलने के फैसले पर लगाई मुहर
इंडिया
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
शिक्षा
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget