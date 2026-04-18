हज के लिए पहला जत्था सऊदी अरब रवाना, इस बार भारत से 1.75 लाख जायरीन यात्रा में होंगे शामिल

भारत से 2026 की हज यात्रा शनिवार (18 अप्रैल 2026) से शुरू हो रही है, पहला बैच आज सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हुआ. सुबह से ही पहली उड़ान के लिए यात्री हवाई अड्डे पर पहुंचने लगे थे. इस जत्थे में देश के अलग-अलग शहरों से लोग सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं. इस साल कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों के वार्षिक हज यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है.

दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां भी एयरपोर्ट पर मौजूद दिखीं. हज व्यवस्थाओं के लिए नोडल निकाय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत की हज समिति, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय में व्यापक तैयारियां की हैं ताकि निर्बाध रसद व्यवस्था और जमीनी स्तर पर बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जा सके.

दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आज हज 2026 की पहली फ्लाइट है, जिसमें 371 यात्री अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं. मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहती हूं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है और हमारी सरकार यह पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी यात्रा जितनी हो सके उतनी आसान, सुखद और सुखद हो.

एक तीर्थयात्री ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, अल्लाह की मर्जी से और सबकी दुआओं से, अल्लाह ने मुझे हज 2026 का सौभाग्य प्रदान किया है. आज, अल्लाह की मर्जी से, हमारी पहली उड़ान भारत के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से भरी जाएगी.

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तीर्थयात्री के लिए बीमा कवरेज में बढ़ोतरी

हज जाने के दौरान एक तीर्थयात्री ने कहा कि हम सभी के लिए दुआ करेंगे. हर मुसलमान को वहां पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए. यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मुझे ऐसी यात्रा करने का मौका मिला है, और मैं बहुत खुश हूं.एक तीर्थयात्री ने कहा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं. मेरे पास इस एहसास को बताने के लिए शब्द नहीं हैं. मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद जताया हूं.बता दें कि सरकार ने प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए बीमा कवरेज बढ़ाकर लगभग 6.25 लाख रुपये कर दिया है, जिससे यात्रा के दौरान वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी. इसके अतिरिक्त, मक्का और मदीना के बीच हाई-स्पीड ट्रेन सेवा शुरू होने से लगभग 60,000 तीर्थयात्रियों को लाभ होगा, जिससे यात्रा तेज और अधिक आरामदायक हो सकेगी.

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