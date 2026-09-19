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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहाफिजपेट रेलवे स्टेशन वायरल वीडियो, तेलंगाना DGP ने क्या कहा?

हाफिजपेट रेलवे स्टेशन वायरल वीडियो, तेलंगाना DGP ने क्या कहा?

हैदराबाद के हाफिजपेट से जुड़े एक वीडियो पर तेलंगाना डीजीपी का बयान आया है. डीजीपी सीवी आनंद ने इस पूरी घटना को घिनौना और माफ न करने लायक बताया है, साथ ही उचित कार्रवाई करने की बात कही है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Sep 2026 09:31 PM (IST)
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हैदराबाद के हाफिजपेट रेलवे स्टेशन पर महिला से पुलिसकर्मी के मारपीट वाले वीडियो पर तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद ने बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यह घटना किसी भी तरह से माफ करने लायक नहीं है. साथ ही इसे घिनौना करार दिया है. 

डीजीपी की तरफ से एक्स पर जारी बयान में कहा गया, हमारे स्टाफ का ऐसा व्यवहार-चाहे उनका पद कुछ भी हो या उकसावे की वजह कुछ भी रही हो. माफ करने लायक नहीं है. यह घिनौना है. सभी निर्देशों और ट्रेनिंग का पूरी तरह से उल्लंघन है. 

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बयान में आगे कहा गया, 'जांच में पता चला है कि यह होम गार्ड रेलवे पुलिस फोर्स में डेपुटेशन पर है. लोकल पुलिस के साथ नहीं है. उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा, उस पर केस दर्ज किया जाएगा और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी. मैंने CP साइबराबाद से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है.'

साउथ सेंट्रल रेलवे ने घटना पर क्या कहा? 

इससे पहले इस घटना पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी बयान दिया है. इसमें कहा गया' हाफिजपेट रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की जांच की गई. संबंधित कर्मचारी की पहचान तेलंगाना स्टेट पुलिस के होमगार्ड के तौर पर हुई है. इसे हाफिजपेट रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया थआ. जरूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उसे तेलंगाना राज्य पुलिस विभाग वापस भेज दिया गया है.'

क्या है पूरा मामला? 
शुक्रवार को हाफिजपेट रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया थआ. इसमें एक पुलिस अधिकारी कथित तौर पर एक महिला को पीटते हुए और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए नजर आ रहा है. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो में नजर आ रहे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग उठी है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 19 Sep 2026 09:31 PM (IST)
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