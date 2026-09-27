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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरलम के CM सतीशन ने ज्ञानेश कुमार पर कसा तंज, कहा- 'BJP के एजेंट...'

केरलम के CM सतीशन ने ज्ञानेश कुमार पर कसा तंज, कहा- 'BJP के एजेंट...'

केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन द्वारा ज्ञानेश कुमार को लेकर किए दावे पर 'X' पर टिप्पणी की है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 27 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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केरलम के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने रविवार को आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंट की तरह काम किया और भारतीय लोकतंत्र को मौत की सजा सुना दी. सतीशन ने कहा कि कुमार को अब पद पर नहीं रहना चाहिए.

थॉमसन ने ज्ञानेश कुमार को लेकर किया है दावा

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मुख्यमंत्री ने फेसबुक और ‘X’ पर साझा किए गए पोस्ट में कहा कि केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में जो दावे किए हैं, वे बेहद गंभीर हैं. खबरों के अनुसार, थॉमसन ने दावा किया है कि कुमार ने 2016 में उन्हें उस समय भाजपा में शामिल होने के लिए कहा था, जब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.

सतीशन ने ‘X’ पर कहा, ‘‘यह साबित करने के लिए अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया. अब यह स्पष्ट है कि उन्होंने भाजपा की ओर से लोकतंत्र को कमजोर करने वाले व्यक्ति के रूप में काम किया.’’

सतीशन ने कहा ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं देश के लोकतंत्र को कमजोर

उन्होंने कहा, ‘‘ निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता भाजपा के लिए दांव पर लगाने वाले कुमार को इतिहास उस व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा जिसने भारतीय लोकतंत्र को मौत की सज़ा सुनाई.’’ मुख्यमंत्री ने कुमार पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर रहकर ‘‘लोकतंत्र को कमजोर करने’’ का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नहीं रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि संविधान चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और पवित्रता पर जोर देता है. सतीशन ने कुमार पर ‘‘आपराधिक मानसिकता’’ रखने और पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बनाए गए निर्वाचन आयोग को ‘‘संघ परिवार के अस्तबल से बांध देने’’ का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ‘‘इस पद पर उनका बने रहना भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है. कुमार ने निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और उसकी उच्च लोकतांत्रिक भावना को नष्ट कर दिया है.’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले जो कुछ कहा था, वह अब सही साबित हो गया है. कुमार ने निर्वाचन आयोग को भाजपा के साथ मिलीभगत करके काम करने वाली संस्था बना दिया है और उनका पद पर बने रहना भारतीय लोकतंत्र की छवि को और धूमिल करेगा.’’

Input By : PTI(भाषा)
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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 27 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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VD Satheesan Keralam
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