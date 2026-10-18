Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाग्वालियर हादसे पर PM मोदी-राहुल गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस ने की 50 लाख मुआवजे की मांग

ग्वालियर हादसे पर PM मोदी-राहुल गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस ने की 50 लाख मुआवजे की मांग

ग्वालियर में हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत और 28 लोगों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुख जताया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के बाहर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद देशभर से शोक और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया है. पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

वहीं, सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को दो-दो लाख रुपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने के निर्देश दिए हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने हादसे को प्रशासनिक विफलता बताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 50 लाख और घायलों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है.

राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में हुए हादसे में लोगों की मौत की खबर से वह दुखी हैं. प्रधानमंत्री ने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को दो-दो लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

राहुल गांधी ने ग्वालियर हादसे पर जताया दुख

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

राहुल गांधी ने कहा कि बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर बेहद दुखद है. इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह शोकाकुल परिवारों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करते हैं.

सीएम मोहन यादव ने की आर्थिक सहायता की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे को हृदयविदारक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, गंभीर रूप से घायल लोगों को दो-दो लाख रुपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने सभी घायलों का निशुल्क उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं. हादसे के बाद प्रभावित परिवारों और घायलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और राकेश शुक्ला को ग्वालियर पहुंचने के निर्देश दिए. प्रभावित परिवार ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिलों के रहने वाले बताए गए हैं.

कांग्रेस ने प्रशासनिक विफलता बताया, 50 लाख मुआवजे की मांग

ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के बाहर हुए हादसे को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये और घायलों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने इस घटना को प्रशासनिक विफलता बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की. हादसे के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक होने के बावजूद ट्रक प्रतिबंधित क्षेत्र तक कैसे पहुंचा.

तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला, 14 लोगों की मौत

यह हादसा शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे चिनोर रोड पर ढलान के पास स्थित शीतला माता मंदिर के बाहर हुआ. नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान पंजाब के पंजीकरण नंबर वाला एक ट्रक श्रद्धालुओं और सड़क किनारे स्थित दुकानों से टकराने के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार से जा भिड़ा. टक्कर से मंदिर की बाईं ओर की दीवार भी गिर गई. ग्वालियर रेंज के कार्यवाहक पुलिस महानिरीक्षक असित यादव के मुताबिक, हादसे में 14 लोगों की मौत हुई और 28 अन्य घायल हुए. इससे पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने करीब 40 लोगों के घायल होने की जानकारी दी थी. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है.

जांच से जुड़े एक अधिकारी ने आशंका जताई कि ट्रक के ब्रेक फेल हुए होंगे. हालांकि, हादसे का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. अधिकारी के अनुसार, चालक ने वाहन को बाईं ओर मोड़ने की कोशिश की. उनका कहना था कि ट्रक सीधे आगे बढ़ता तो 600 से 700 श्रद्धालु उसकी चपेट में आ सकते थे.

यह भी पढ़िएः भीड़, बारिश और माइक पर अनाउंसमेंट... कोलकाता हादसे का क्या रहा कारण, बड़ी बातें

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 18 Oct 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Dr Mohan Yadav PM Modi Dr. Mohan Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NLSIU दीक्षांत समारोह: CJI सूर्यकांत ने छात्रों को किया संबोधित, दी ये सलाह
NLSIU दीक्षांत समारोह: CJI सूर्यकांत ने छात्रों को किया संबोधित, दी ये सलाह
इंडिया
3 शहर, 3 बड़े हादसे, नवरात्रि के बीच कोलकाता-ग्वालियर और हैदराबाद में 35 की मौत
3 शहर, 3 बड़े हादसे, नवरात्रि के बीच कोलकाता-ग्वालियर और हैदराबाद में 35 की मौत
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
इंडिया
‘आंखों के सामने मां को मरते देखा’, कोलकाता हादसे के बाद बेटे ने बयां किया दर्द
‘आंखों के सामने मां को मरते देखा’, कोलकाता हादसे के बाद बेटे ने बयां किया दर्द
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में 'भारत विरोधी दशानन' के पोस्टर, अतीक समेत राहुल-अखिलेश के चेहरे
लखनऊ में 'भारत विरोधी दशानन' के पोस्टर, अतीक समेत राहुल-अखिलेश के चेहरे
बॉलीवुड
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
स्पोर्ट्स
Asian Para Games 2026 Opening Ceremony: भारत में कब-कहां और कैसे देखें लाइव? सिमरन और प्रमोद होंगे ध्वजवाहक
आज एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, भारत में कब-कहां और कैसे देखें लाइव?
इंडिया
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
विश्व
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
हेल्थ
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget