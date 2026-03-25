गुरुग्राम में चार साल की बच्ची से रेप मामले में हरियाणा पुलिस के रवैये को शर्मनाक और असंवेदनशील बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की है. कोर्ट ने अब निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाई है, जिसमें तीन आईपीएस महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. कोर्ट ने बुधवार (25 मार्च, 2026) को सुनवाई में बेहद सख्त लहजे में कहा कि पुलिस कमिश्नर से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पूरी पुलिस फोर्स आरोपियों को बचाने में लगी है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि एक चार साल की बच्ची के मामले की संवेदनशीलता को समझने का आपका ये स्तर है, तो कानून के शासन से क्या उम्मीद की जा सकती है.

जस्टिस बागची ने पुलिस अधिकारियों से कहा, 'आप कह रहे हैं कि ये रेप केस नहीं, हमला है. हम तो बस वही बता रहे हैं जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं. पुलिस के टॉप अफसर इस अपराध को पोक्सो की धारा 10 के अंतर्गत लाने की कोशिश कर रहे हैं. यह फैसला कोर्ट को करना है कि न कि बाल कल्याण समिति को. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को पोक्सो के सेक्शन 6 के तहत दर्ज करने के लिए अपराध का प्रथम दृष्टया प्रमाण मौजूद था, फिर भी पुलिस ने धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया, जिसके तहत कम गंभीर अपराध आते हैं.

पीड़िता और परिवार के साथ पुलिस के व्यवहार पर कोर्ट ने उठाए सवाल

कोर्ट ने कहा, 'बच्ची और उसके घरवालों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है. इस घटना के बाद भी पुलिस की लापरवाही, गैर-जिम्मेदराना रवैये और गैरकानूनी जांच पद्धति की वजह से बच्ची को फिर से भयावह अनुभवों से गुजरना पड़ा. बार-बार वो उत्पीड़न का शिकार हुई.' जस्टिस बागची ने कहा कि यह पीड़िता के प्रति सबसे घोर अपमान है.

उन्होंने पुलिस से कहा, 'आप चार साल की बच्ची पर विश्वास नहीं कर रहे हैं... आप पर शर्म आती है. अगर राज्य सरकार को कानून का जरा सा भी सम्मान है तो वह इन अधिकारियों का तबादला कर देंगे. जैसे ही हमें संज्ञान मिलता है, आप गिरफ्तारियां शुरू कर दीजिए.'

सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण समिति (CWC) के सदस्यों को बच्चे के साथ किए गए असंवेदनशील व्यवहार के लिए भी फटकार लगाई. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'इन सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को किसने नियुक्त किया इन्होंने तो मानो पीड़िता को मेज या कुर्सी ही समझ लिया है. इन्हें उसके घर जाना चाहिए था.'

जांच के दौरान बच्ची को किया गया परेशान

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बच्ची को बार-बार पुलिस स्टेशन, अस्पताल और सीडब्ल्यूसी ले जाया गया. वर्दी में पुलिस वाले उसके पास आते रहे. उसे आरोपियों की पहचान के लिए उनके सामने खड़ा किया गया, जबकि यह प्रक्रिया आरोपियों के फोटो के ज़रिए की जा सकती थी. मजिस्ट्रेट ने भी असंवेदनशील तरीके से बर्ताव किया. उन्होंने बच्ची से बार-बार 'सच बोलो, सच बोलो' कहा. बच्ची से यह पूछताछ भी आरोपियों की मौजूदगी में की गई.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि उसे इस पर संदेह है कि सीडब्ल्यूसी सदस्यों के पास ऐसे मामलों में सहायता करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यताएं हैं भी या नहीं. कोर्ट ने सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. साथ ही हरियाणा के मुख्य सचिव को भी इनकी नियुक्ति के कारणों को बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा पहले बच्ची के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट देने के बाद स्टैंड बदलने वाली मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर को भी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है.

क्या है मामला?

सबसे पहले शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने मामले को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने रखा था. उन्होंने बताया था कि मामले में घरेलू नौकरानी समेत कुछ लोग शामिल हैं लेकिन किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए लगाया. इस बीच पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन कोर्ट ने इसे नाकाफी पाया. पीड़िता के परिवार ने हरियाणा पुलिस की जांच पर असंतुष्टी जताते हुए सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की है.

यह भी पढ़ें:-

मेरे भाई को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? CJI सूर्यकांत को किसने दिलाया गुस्सा, भरी अदालत में बोले- छोडूंगा नहीं, चाहे देश से बाहर...