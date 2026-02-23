सेना के रिटायर्ड कर्नल पर बीयर की बोतलों से हमला, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जागी पुलिस, 5 अरेस्ट

हरियाणा के गुरुग्राम में एक सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव (50) पर बीयर की बोतलों से हमला करने के मामला आया है. यहां 6 युवकों ने उनपर बीयर की बोतलों से हमला कर दिया. उनको लात घूसों से भी मारा. घटना 21 फरवरी की रात की बताई जा रही है. सेना के रिटायर्ड अफसर मेदांता हॉस्पिटल से एक फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के बाद अकेले लौट रहे थे.

इस दौरान दो गाड़ियों में आपसी टक्कर के बाद ऑफिसर पर दूसरे कार में बैठे लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया. इससे उन्हें चोट आईं. उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ. उन्हें गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. जहां उनका मेडिकल इलाज चल रहा है. हालांकि, उन्हें छुट्टी मिल गई है.

5 लोगों की हुई गिरफ्तारी

घटना के बाद स्थानीय सेना के अधिकारियों ने मामले को कोऑर्डिनेशन और फॉलो-अप के लिए पुलिस से संपर्क किया. अब इस मामले में सेक्टर 50 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, पीड़ित अफसर को छुट्टी मिल गई है. वह अपने घर लौट आए हैं. मामले की जांच की जा रही है.

कर्नल रोहित देव ने कार्रवाई न होने पर किया था पोस्ट

इससे पहले पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं किए जाने पर कर्नल रोहित देव ने गुरुग्राम पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री तक को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. कर्नल रोहित ने अपने पोस्ट में कहा है कि कर्नल अनिल यादव 21 फरवरी की देर रात मेदांता अस्पताल से अपने बीमार पिता की देखभाल के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान सेक्टर 50 में उनकी गाड़ी साथ चल रही गाड़ी से टकरा गई.

Colonel Anil Yadav, a Veteran in late 50s, on the night of 21 February 2026 was assaulted by a group of six men on the road while returning from the Medanta Hospital in Gurgaon after attending to his ailing father.



He was driving alone when a car in the lane on his right… — Colonel Rohit Dev (RDX) 🇮🇳 (@RDXThinksThat) February 23, 2026

कौन हैं सभी पांच आरोपी?

पांचों आरोपियों की पहचान हो गई है. इनमें 23 साल के पंकज जो रेवाड़ी जिले के रहने वाला है. दूसरा 21 साल का विकास है, वह बगथला के रहने वाला है. 21 साल के निखिल मसानी रेवाड़ी के रहने वाला है. इसके अलावा 22 साल का साहिल जो खेड़ी तलवाना का रहने वाला है. 22 साल का अंकित कुमार खेड़ी तलवाना का रहने वाला है.