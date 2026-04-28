जिस गोधरा वॉर्ड में है 100 प्रतिशत मुस्लिम वोटर, वहां पर जीतीं निर्दलीय हिन्दू उम्मीदवार

गुजरात निकाय चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया है. बीजेपी ने सभी नगर निगमों में जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है. इस चुनाव में गोधरा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. गोधरा म्युनिसिपैलिटी में निर्दलीय उम्मीदवार अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी ने वार्ड नंबर 7 से शानदार जीत दर्ज की. यह ऐसा क्षेत्र है जहां 100 फीसदी वोटर मुस्लिम हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जिस सीट पर सभी वोटर मुस्लिम हैं वहां हिंदू उम्मीदवार की जीत हुई है.

गोधरा में राजनीति का नया रूप दिखा

अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी की जीत ने गोधरा में नई राजनीतिक कहानी लिख दी है. वह खुद वार्ड-7 में रजिस्टर्ड वोटर नहीं हैं इसके बावजूद वह स्थानीय लोगों को भरोसा जीतने में कामयाब रहीं. यहां हुई वोटिंग ने पारंपरिक धार्मिक और जाति-आधारित वोटिंग पैटर्न की परंपरा को तोड़ दिया.

नगर निगम में बीजेपी का दबदबा

बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम में पार्टी ने 192 में से 158 सीटों पर कब्जा जमाकर शहरी राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई. नगर निगमों में, पार्टी ने अब तक 846 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस को 71 और दूसरों को 12 सीटें मिली हैं. नगर पालिका में बीजेपी ने 1,889 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 408 और दूसरों ने 172 सीटें जीती. बीजेपी ने जिला पंचायतों में 802 सीटें, कांग्रेस ने 116 और अन्‍य पार्टियों ने 43 सीटें जीती है.

बीजेपी ने वडोदरा नगर निगम जीता

बीजेपी ने वडोदरा नगर निगम जीत लिया है, 56 घोषित सीटों में से 51 सीटें (दो निर्विरोध सहित) हासिल करके, 76-सदस्यीय निकाय में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. राजकोट नगर निगम में, बीजेपी ने 72 में से 61 घोषित सीटों में से 57 सीटें जीती हैं, जबकि जामनगर नगर निगम में, पार्टी ने 64 में से 48 घोषित सीटों में से 44 सीटें हासिल की हैं. बीजेपी ने नवसारी नगर निगम और मोरबी नगर निगम भी जीत लिया है, जहां वोटों की गिनती जारी रहने के दौरान भी उसने स्पष्ट बहुमत बनाए रखा है.

इन इलाकों में भी बीजेपी ने लहराया परचम

पोरबंदर नगर निगम में, पार्टी ने अब तक गिनी गई 52 सीटों में से सभी 34 घोषित सीटें हासिल कर ली हैं, जिनमें 11 निर्विरोध सीटें भी शामिल हैं. बीजेपी ने अन्य शहरी स्थानीय निकायों में खंभात नगर पालिका (36 में से 22 सीटें), सोजित्रा (24 में से 15), तारापुर (24 में से 13), पालनपुर नगर पालिका (44 में से 27), व्यारा नगर पालिका (28 में से 26, नौ निर्विरोध सहित), धनेरा नगर पालिका (28 में से 19), नखतराना नगर पालिका, सिद्धपुर नगर पालिका (36 में से 26, तीन निर्विरोध सहित), और कच्छ जिले में भुज और मुंद्रा नगर पालिकाएं जीती हैं.

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