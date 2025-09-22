दूध, पनीर, साबुन, दवाओं से लेकर TV, फ्रिज और बाइक तक... आज से क्या सस्ता और क्या हो जाएगा महंगा?

देश में टैक्स ढांचे को स्लैब और आम लोगों के लिए किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज (22 सितंबर), नवरात्रि के पहले दिन से GST रिफॉर्म्स (GST 2.0) लागू कर दिए हैं. इसके बाद से रोजमर्रा के सामान, जैसे किराना, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाइयां, घरेलू उपकरण, टीवी-एसी और कार-बाइक तक कई चीजें सस्ती हो गई हैं. वहीं विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे ये अब महंगे हो जाएंगे.

क्या है सरकार का उद्देश्य?

सरकार ने नए टैक्स स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया है कि जरूरी वस्तुएं और आम उपभोक्ता उत्पाद सस्ते हों, ताकि महंगाई से जूझ रहे आम परिवारों को राहत मिल सके. वहीं, लक्जरी आइटम्स और हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व जुटाने और उपभोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है.

किन चीजों पर जीरो जीएसटी?

कई सामान और सेवाओं को पूरी तरह GST मुक्त (0%) कर दिया गया है.

UHT दूध, पनीर, पिज्जा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठा. शैक्षिक सामग्री: पेंसिल, नोटबुक, ग्लोब, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक.

5% जीएसटी स्लैब में आने वाले सामान

खाद्य सामग्री: वनस्पति तेल, मक्खन-घी, चीनी, मिठाइयां, पास्ता, बिस्कुट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी.

18% जीएसटी स्लैब में आने वाले सामान

इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स: एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर.

एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर. वाहन: छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें, कमर्शियल व्हीकल.

छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें, कमर्शियल व्हीकल. ईंधन और पंप उपकरण: ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप.

ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप. सर्विस सेक्टर: होटल (₹7,500/दिन से कम), सिनेमा (₹100 से कम टिकट), ब्यूटी सर्विस.

क्या हुआ सस्ता?

रसोई का खर्च: खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता, बिस्कुट.

बच्चों की पढ़ाई: नोटबुक, पेंसिल, शैक्षिक सामग्री.

घरेलू उपयोग: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचनवेयर.

दवाइयां और बीमा पॉलिसी.

टीवी, एसी, कार, बाइक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण.

क्या हुआ महंगा?

सरकार ने लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है.

वाहन: 350cc से अधिक मोटरसाइकिलें, बड़ी SUV, लक्जरी और प्रीमियम कारें, रेसिंग कारें (28% से बढ़ाकर 40%)

350cc से अधिक मोटरसाइकिलें, बड़ी SUV, लक्जरी और प्रीमियम कारें, रेसिंग कारें (28% से बढ़ाकर 40%) मनोरंजन व सट्टेबाजी: कैसीनो, रेस क्लब, जुआ और सट्टेबाजी (28% से 40%).

कैसीनो, रेस क्लब, जुआ और सट्टेबाजी (28% से 40%). हानिकारक उत्पाद: सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स, कार्बोनेटेड/कैफीनयुक्त ड्रिंक्स (28% से 40%).

