हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादूध, पनीर, साबुन, दवाओं से लेकर TV, फ्रिज और बाइक तक... आज से क्या सस्ता और क्या हो जाएगा महंगा?

दूध, पनीर, साबुन, दवाओं से लेकर TV, फ्रिज और बाइक तक... आज से क्या सस्ता और क्या हो जाएगा महंगा?

आज (22 सितंबर) से लागू GST 2.0 में रोजमर्रा के सामान, दवाइयां, टीवी-एसी और कार-बाइक सस्ते हो गए हैं, जबकि लक्जरी कारें, बड़ी बाइक, तंबाकू और जुआ-सट्टा जैसी चीजें महंगी हो गई हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 22 Sep 2025 07:40 AM (IST)

देश में टैक्स ढांचे को स्लैब और आम लोगों के लिए किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज (22 सितंबर), नवरात्रि के पहले दिन से GST रिफॉर्म्स (GST 2.0) लागू कर दिए हैं. इसके बाद से रोजमर्रा के सामान, जैसे किराना, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाइयां, घरेलू उपकरण, टीवी-एसी और कार-बाइक तक कई चीजें सस्ती हो गई हैं. वहीं विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे ये अब महंगे हो जाएंगे.

क्या है सरकार का उद्देश्य?

सरकार ने नए टैक्स स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया है कि जरूरी वस्तुएं और आम उपभोक्ता उत्पाद सस्ते हों, ताकि महंगाई से जूझ रहे आम परिवारों को राहत मिल सके. वहीं, लक्जरी आइटम्स और हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व जुटाने और उपभोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है.

किन चीजों पर जीरो जीएसटी?

कई सामान और सेवाओं को पूरी तरह GST मुक्त (0%) कर दिया गया है. 

  • फूड प्रोडक्ट्स: UHT दूध, पनीर, पिज्जा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठा.
  • शैक्षिक सामग्री: पेंसिल, नोटबुक, ग्लोब, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक.
  • हेल्थ सेक्टर: 33 जीवन रक्षक दवाइयां (जिनमें 3 कैंसर की दवाएं शामिल), इंडिविजुअल हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी.

5% जीएसटी स्लैब में आने वाले सामान

  • खाद्य सामग्री: वनस्पति तेल, मक्खन-घी, चीनी, मिठाइयां, पास्ता, बिस्कुट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी.
  • पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स: शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम.
  • घरेलू उपयोग: किचनवेयर, बच्चों की दूध की बोतल, छाते, मोमबत्तियां, सिलाई मशीनें, नैपकिन/डायपर, हैंडबैग, फर्नीचर.
  • कृषि उपकरण: ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पंप.
  • हेल्थ प्रोडक्ट्स: थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, चश्मा, रबर ग्लव्स.
  • टेक्सटाइल और परिधान: रेडीमेड कपड़े (₹2,500 तक), जूट/कपास से बने बैग, सिंथेटिक धागा.
  • अन्य: नक्काशीदार कला उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज व पेंटिंग्स, कंस्ट्रक्शन मटीरियल (ईंटें, टाइलें).

18% जीएसटी स्लैब में आने वाले सामान

  • इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स: एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर.
  • वाहन: छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें, कमर्शियल व्हीकल.
  • ईंधन और पंप उपकरण: ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप.
  • सर्विस सेक्टर: होटल (₹7,500/दिन से कम), सिनेमा (₹100 से कम टिकट), ब्यूटी सर्विस.

क्या हुआ सस्ता?

  • रसोई का खर्च: खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता, बिस्कुट.
  • बच्चों की पढ़ाई: नोटबुक, पेंसिल, शैक्षिक सामग्री.
  • घरेलू उपयोग: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचनवेयर.
  • दवाइयां और बीमा पॉलिसी.
  • टीवी, एसी, कार, बाइक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण.

क्या हुआ महंगा?

सरकार ने लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है. 

  • वाहन: 350cc से अधिक मोटरसाइकिलें, बड़ी SUV, लक्जरी और प्रीमियम कारें, रेसिंग कारें (28% से बढ़ाकर 40%)
  • मनोरंजन व सट्टेबाजी: कैसीनो, रेस क्लब, जुआ और सट्टेबाजी (28% से 40%).
  • हानिकारक उत्पाद: सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स, कार्बोनेटेड/कैफीनयुक्त ड्रिंक्स (28% से 40%).

ये भी पढ़ें-

दशकों की तानाशाही के बाद सीरिया में नई शुरुआत, 5 अक्टूबर को होंगे संसदीय चुनाव, जानिए अहम बातें

Published at : 22 Sep 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Tobacco Cars GST 2.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज-मुनीर को जमकर लताड़ा
बिहार
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार सरकार से नाराज हो गए जीतन राम मांझी? बोले- 'हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए...'
बिहार चुनाव: नीतीश कुमार से नाराज हुए जीतन राम मांझी? बोले- '4 विधायक हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती'
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज-मुनीर को जमकर लताड़ा
बिहार
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार सरकार से नाराज हो गए जीतन राम मांझी? बोले- 'हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए...'
बिहार चुनाव: नीतीश कुमार से नाराज हुए जीतन राम मांझी? बोले- '4 विधायक हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती'
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये है अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन, हुस्न का बिखेर चुकी हैं जलवा
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
लाइफस्टाइल
Kids Screen Addiction: बच्चों को कैसे कराएं मोबाइल फास्टिंग? पैरेंटिंग में बेहद काम आएंगे ये टिप्स
बच्चों को कैसे कराएं मोबाइल फास्टिंग? पैरेंटिंग में बेहद काम आएंगे ये टिप्स
शिक्षा
IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट बेहद जल्द, जानें कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट बेहद जल्द, जानें कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
जनरल नॉलेज
Longest Serving Leaders: कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल
कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget