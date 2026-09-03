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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: अभिनंदन वर्धमान ने IAF छोड़ जॉइन की प्राइवेट एयरलाइन, जानिए क्या कहते हैं नियम

Xप्लेन: अभिनंदन वर्धमान ने IAF छोड़ जॉइन की प्राइवेट एयरलाइन, जानिए क्या कहते हैं नियम

बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को डॉगफाइट में मार गिराने वाले देश के इस जांबाज पायलट ने भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्ति ले ली है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 03 Sep 2026 08:12 AM (IST)
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भारतीय वायु सेना (IAF) के वीर चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को डॉगफाइट में मार गिराने वाले देश के इस जांबाज पायलट ने भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्ति ले ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी सेवा पूरी करने के बाद रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर कमर्शियल एविएशन में कदम रखा है और रीजनल एयरलाइन 'Fly91' जॉइन कर ली है.

यह खबर सामने आते ही आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. क्या कोई सेना का फाइटर जेट उड़ाने वाला पायलट प्राइवेट पैसेंजर प्लेन उड़ा सकता है? इसके कानूनी नियम क्या हैं और एक मिलिट्री पायलट सिविलियन एयरलाइन का हिस्सा कैसे बनता है?

बालाकोट के हीरो अभिनंदन और ऐतिहासिक डॉगफाइट

27 फरवरी 2019 की वह ऐतिहासिक हवाई लड़ाई (डॉगफाइट) मिलिट्री एविएशन के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी. 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में सीआरपीएफ (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए थे. इसके जवाब में भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर मिराज-2000 विमानों से एयरस्ट्राइक की थी.

इसके ठीक अगले दिन जब पाकिस्तानी वायु सेना ने भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, तब तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने मिग-21 बाइसन (MiG-21 Bison) लड़ाकू विमान से उड़ान भरकर उनका मुकाबला करने पहुंचे. 35 वर्ष की उम्र में अभिनंदन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आधुनिक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को अपनी पुरानी पीढ़ी के मिग-21 से मार गिराया.

इसी कार्रवाई के दौरान उनके अपने विमान पर मिसाइल से हमला हुआ और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा. वह नियंत्रण रेखा (LoC) के पार गिरे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया. भारत के कड़े कूटनीतिक और सैन्य दबाव के बाद पाकिस्तान को करीब 60 घंटे बाद, 1 मार्च 2019 को उन्हें सहसम्मान भारत वापस सौंपना पड़ा. भारत सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार 'वीर चक्र' से सम्मानित किया.

क्या वायु सेना का पायलट प्राइवेट एयरलाइन जॉइन कर सकता है?

भारतीय वायु सेना या तीनों सेनाओं का कोई भी योग्य पायलट सेवा पूरी करने या सेवानिवृत्ति के बाद नागरिक एयरलाइंस (जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, फ्लाई91, स्पाइसजेट आदि) में पायलट के रूप में शामिल हो सकता है.

दरअसल, सिविलियन एविएशन इंडस्ट्री (नागरिक उड्डयन क्षेत्र) में सेना के पूर्व पायलटों की भारी मांग होती है. वायु सेना के पायलटों के पास जटिल से जटिल परिस्थितियों में हजारों घंटों का उड़ान अनुभव (Flying Hours), अनुशासन और उच्च स्तरीय ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से कमर्शियल एयरलाइंस इन्हें प्राथमिकता देती हैं.

सैन्य पायलट से कमर्शियल कैप्टन बनने के नियम और प्रक्रिया

हालांकि सैन्य पायलट अधिक कुशल होते हैं, फिर भी वे वायु सेना से बाहर आते ही सीधे पैसेंजर प्लेन नहीं उड़ा सकते. इसके लिए भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा तय की गई एक बेहद सख्त और चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करना होता है.

1. सेना से सेवानिवृत्ति और NOC (No Objection Certificate)

कोई भी अधिकारी ड्यूटी पर रहते हुए किसी प्राइवेट या कमर्शियल संस्था में काम नहीं कर सकता. पायलट दो तरीकों से वायु सेना से बाहर आ सकते हैं:

  • शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC): अपनी तय 10 से 14 साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद.

  • परमानेंट कमीशन (PC): समय से पूर्व सेवानिवृत्ति (PMR) या पेंशन योग्य सेवा (सामान्यतः 20 वर्ष) पूरी करने के बाद. इसके साथ ही वायु सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय से आधिकारिक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है.

2. DGCA लाइसेंस कनवर्ट करना (Civil License Conversion)

सैन्य पायलट का लाइसेंस सिविलियन एयरलाइंस में सीधे मान्य नहीं होता. इसके लिए DGCA के कड़े नियमों से गुजरना पड़ता है:

  • लॉगबुक वेरिफिकेशन: वायु सेना में उड़ाए गए घंटों (Flying Hours) को DGCA द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है.

  • लिखित परीक्षाएं (DGCA Exams): पायलटों को नागरिक उड्डयन के नियमों, एयर रेगुलेशंस और एविएशन मीटियोरोलॉजी (मौसम विज्ञान) जैसी तकनीकी परीक्षाएं पास करनी होती हैं.

  • क्लास-1 मेडिकल टेस्ट (Class 1 Medical): सैन्य मेडिकल मानकों के अलावा DGCA के मान्यता प्राप्त चिकित्सा केंद्रों से सिविल एविएशन क्लास-1 मेडिकल क्लियर करना पड़ता है.

3. टाइप रेटिंग और सिम्युलेटर ट्रेनिंग 

फाइटर जेट और कमर्शियल पैसेंजर प्लेन को उड़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. इसलिए विमान के प्रकार के आधार पर अलग ट्रेनिंग दी जाती है:

  • फाइटर और हेलीकॉप्टर पायलट: अभिनंदन जैसे फाइटर जेट पायलटों या हेलीकॉप्टर पायलटों को पैसेंजर जेट (जैसे एयरबस A320, बोइंग 737, या एटीआर) उड़ाने के लिए विशेष 'टाइप रेटिंग सिम्युलेटर ट्रेनिंग' पूरी करनी होती है.

  • ट्रांसपोर्ट/कार्गो पायलट: जो पायलट वायु सेना में C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस या AN-32 जैसे बड़े मालवाहक विमान उड़ाते हैं, उन्हें पैसेंजर एयरलाइन के मल्टी-इंजन कमर्शियल विमानों में ढलने में तुलनात्मक रूप से कम समय लगता है.

ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का सिविलियन एविएशन में जाना भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है. उनके विशाल अनुभव और साहस का लाभ अब देश की पैसेंजर एयरलाइंस को मिलेगा. सेना के कड़े नियमों, DGCA की तकनीकी प्रक्रियाओं और विशेष सिम्युलेटर ट्रेनिंग को पूरा करके एक फाइटर पायलट आसानी से कमर्शियल एविएशन का हिस्सा बन सकता है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:01 AM (IST)
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