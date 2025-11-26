हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादुश्मनों के ड्रोन पल भर में होंगे तबाह! भारतीय कंपनी का कारनामा, दुनिया की पहली काउंटर-ड्रोन कार लॉन्च

दुश्मनों के ड्रोन पल भर में होंगे तबाह! भारतीय कंपनी का कारनामा, दुनिया की पहली काउंटर-ड्रोन कार लॉन्च

Indrajaal Ranger: ग्रीन रोबोटिक्स के CEO किरन राजू ने कहा कि इंद्रजाल रेंजर की रेंज 10 किमी है और इसमें तीन अलग-अलग तरह के काउंटर ड्रोन सिस्टम हैं, जिसमें साइबर हैक, सॉफ्ट किल और हार्ड किल शामिल हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Nov 2025 08:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बॉर्डर पर दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने इंद्रजाल-रेंजर नाम की एक काउंटर-ड्रोन कार लॉन्च की है. कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की पहली ऐसी व्हीकल है, जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते वक्त भी रोग-ड्रोन को मार गिरा सकती है.

ग्रीन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने बुधवार (26 नवंबर, 2025) को इस एंटी-ड्रोन कार को लॉन्च करने से पहले पंजाब से सटे बॉर्डर पर ट्रायल कर अपनी क्षमताओं का सफल प्रदर्शन भी किया है. ट्रायल के दौरान इंद्रजाल-रेंजर ने छह दिनों में 140 ड्रोन को डिटेक्ट किया और 40 को मार भी गिराया. इन ड्रोन्स में पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग की साजिश रची गई थी.

कंपनी का दावा- इंद्रजाल रेंजर को चलते वक्त भी किया जा सकता है इस्तेमाल

हैदराबाद में भारतीय सेना की चिनार कोर के पूर्व कमांडर, सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की मौजूदगी में इस कार को लॉन्च किया गया. कंपनी का दावा है कि अभी तक जितने भी एंटी-ड्रोन सिस्टम हैं, वे सभी स्टेटिक हैं यानी सैनिक अपने कंधे से लॉन्च करते हैं या फिर व्हीकल माउंटेड हैं, जिसमें व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के वक्त, सिस्टम को बंद करना पड़ता है, लेकिन इंद्रजाल रेंजर को चलते वक्त भी ऑपरेट किया जा सकता है. ऐसे में एक बड़े एरिया को ड्रोन के खतरे से बचाया जा सकता है.

सैनिकों के जैसे इंद्रजाल-रेंजर भी सीमावर्ती इलाकों में कर सकती है गश्त- डीपी पांडे

एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ले. जनरल पांडे ने कहा कि रुस-यूक्रेन जंग हो या हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह सियाचिन से लेकर जम्मू-कश्मीर और पंजाब से लेकर रण ऑफ कच्छ तक पाकिस्तान ने ड्रोन लॉन्च किए थे, एक बड़े बॉर्डर एरिया में काउंटर ड्रोन सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है. इस तरह के मूविंग काउंटर-ड्रोन सिस्टम से सीमावर्ती इलाकों में एक बड़े एरिया को सुरक्षित रखा जा सकता है. सैनिकों की बॉर्डर पैट्रोलिंग की तरह, इंद्रजाल-रेंजर भी सीमावर्ती इलाकों में गश्त कर सकती है.

कंपनी के CEO ने इंद्रजाल रेंजर के बारे में दी जानकारी

एबीपी न्यूज से बातचीत में कंपनी के सीईओ किरन राजू ने कहा, ''इंद्रजाल रेंजर की रेंज करीब 10 किलोमीटर है और इसमें तीन अलग-अलग तरह के काउंटर ड्रोन सिस्टम हैं. पहला है साइबर-हैक यानी 04 किलोमीटर की दूरी पर ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को हैक कर लेता है. दूसरा है सॉफ्ट-किल यानी 03 किलोमीटर की रेंज में लेजर के जरिए ड्रोन को जाम कर गिरा देता है. तीसरा है हार्ड-किल जिसमें 02 किलोमीटर की दूरी पर जॉम्बी-ड्रोन के जरिए दुश्मन के ड्रोन को मार गिरा देता है.''

सेना, पैरा-मिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस के लिए ड्रोन्स तैयार कर रही कंपनी

कंपनी ने बॉर्डर के साथ-साथ दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे महानगरों में स्वार्म-ड्रोन अटैक के खतरों से भी सुरक्षित रखने के लिए इस ऑटोनोमस काउंटर ड्रोन व्हीकल तैयार की है. हाल ही में जिस तरह लाल किले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद कश्मीर के टेररिस्ट डॉक्टर के नेटवर्क का खुलासा हुआ, उससे साफ है कि आतंकी अब एके-47 हथियारों के साथ-साथ हमास स्टाइल में ड्रोन अटैक की साजिश भी रच रहे हैं.

ऐसे में ग्रीन रोबोटिक्स, इंद्रजाल रेंजर को सेना और पैरा-मिलिट्री फोर्स के साथ-साथ अलग-अलग शहरों की पुलिस के लिए भी तैयार कर रही है. बुधवार (26 नवंबर, 2025) को मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के 17 वर्ष पूरे होने के चलते, कंपनी ने इस तारीख पर इंद्रजाल-रेंजर को लॉन्च करने का फैसला किया ताकि शहरों को आतंकियों के ड्रोन से सुरक्षित रखा जा सके.

यह भी पढ़ेंः पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 26 Nov 2025 08:41 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Indian Army Indrajaal Ranger Counter Drone Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
Advertisement

वीडियोज

IFFI 2025: Second Wind – Pain, Healing aur Honest Storytelling का Cinematic Blend
आतंकी डॉक्टर का ख्याल रखा,दिल्ली ब्लास्ट करने में मदद की,अब NIA की गिरफ्त में! |ABPLIVE
Smriti Mandhana और Palash की शादी क्यों टूटी… जानिए! |ABPLIVE
Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
फ्रांसिस्को फ्रांको की डेथ एनिवर्सरी पर महिलाओं ने टॉपलेस होकर क्यों किया प्रदर्शन, क्या है वजह?
फ्रांसिस्को फ्रांको की डेथ एनिवर्सरी पर महिलाओं ने टॉपलेस होकर क्यों किया प्रदर्शन, क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
India Wedding Season: 44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?
44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget