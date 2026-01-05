हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGreater Noida Crime: साउथ कोरियन लिव इन पार्टनर को मणिपुर की रहने वाली लवर ने उतारा मौत के घाट, जानें आखिर हुआ क्या?

Greater Noida Crime: साउथ कोरियन लिव इन पार्टनर को मणिपुर की रहने वाली लवर ने उतारा मौत के घाट, जानें आखिर हुआ क्या?

Greater Noida Crime: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली मणिपुर की युवती ने साउथ कोरियन प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने अपने साउथ कोरियन लिव- इन पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवती मणिपुर की रहने वाली बताई जा रही है.

नोएडा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जनवरी 2026 को GIMS अस्पताल से पुलिस को मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. मृतक की पहचान साउथ कोरियन नागरिक Mr Duck Jee Yuh के रूप में की है. वह वर्तमान में ATS  पायस हाइडवे सोसाइटी सेक्टर-150, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में रह रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

मणिपुर की रहने वाली आरोपी लड़की

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक को अस्पताल लाने वाली युवती की पहचान लुंजेना पामई निवासी थाना खोपुम, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान युवती ने स्वीकार किया कि उसी ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या की है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी युवती पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक मृतक शराब के नशे में अक्सर युवती के साथ मारपीट करता था, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था. आरोपी प्रेमिका ने गुस्से में आकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी खुद युवक को लेकर जिम्स अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शराब पार्टी के दौरान विवाद

बताया जा रहा है की रात में यह दोनों शराब पार्टी कर रहे थे और इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था. विवाद के बाद ही प्रेमिका ने चाकू से प्रेमी के सीने पर वार कर दिया. प्रेमी जब खून से लथपथ हो गया तो प्रेमिका उसको लेकर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सुबह के समय नॉलेज पार्क थाने के लिए मेमो भेजा गया, तब घटना की पूरी जानकारी हुई. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लड़की वहां पर मौजूद थी. उसने पूरी सच्चाई पुलिस को बताई कि कैसे शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और वह मारपीट कर रहा था. इसी दौरान उसने चाकू चला दिया जो उसके सीने पर लगा. फिलहाल उसके सीने पर चाकू का एक ही निशान दिख रहा है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुख्ता करेगी की कितनी जगह पर वार हुआ है. 

महिला से पूछताछ कर रही पुलिस

बताया जा रहा है की प्रेमिका उसे जान से नहीं मारना चाहती थी. पुलिस अभी भी महिला से पूछताछ कर रही है. एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस आरोपी युवती पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें: Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी

Published at : 05 Jan 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Greater Noida South Korea 'Manipur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जबरदस्त हंगामा, AIMIM समर्थकों पर लाठी चार्ज
BMC चुनाव: महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जबरदस्त हंगामा, AIMIM समर्थकों पर लाठी चार्ज
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी दोस्त का कत्ल, फैली सनसनी | Murder | Hindi news
डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जबरदस्त हंगामा, AIMIM समर्थकों पर लाठी चार्ज
BMC चुनाव: महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जबरदस्त हंगामा, AIMIM समर्थकों पर लाठी चार्ज
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति सेनन की ये फिल्म
'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
यूटिलिटी
DDA Housing Scheme: सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स
सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स
ट्रेंडिंग
Video: शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल
शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल
Parenting
क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी
क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget