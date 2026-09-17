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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में दारा सिंह की मांग ठुकराई', SC में ओडिशा सरकार

'ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में दारा सिंह की मांग ठुकराई', SC में ओडिशा सरकार

ग्राहम स्टेंस और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 26 साल से जेल में बंद दारा सिंह की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टल गई है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 17 Sep 2026 03:21 PM (IST)
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ग्राहम स्टेंस और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दारा सिंह की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टल गई है. ओडिशा सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसके सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने दारा सिंह की रिहाई की मांग खारिज कर दी है. दारा के वकील ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.

दारा सिंह ने करीब 26 साल जेल में बिताने और जेल में अच्छे आचरण का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है. मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आवेदन पर फैसला लेने में ओडिशा सरकार की देरी पर नाराजगी जताई थी. अब राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि सज़ा रिव्यू बोर्ड ने दारा की मांग खारिज कर दी है.

राज्य सरकार ने क्या कहा?

ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SSRB) ने फैसला लेते समय कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखा. 15 अगस्त को क्योंझर जिला जेल के बाहर 'दारा सेना' नाम के संगठन के लगभग 200 से 250 लोग जमा हुए थे. यह लोग दारा सिंह की संभावित रिहाई की उम्मीद में वहां पहुंचे थे. इस दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए. ऐसे में इस बात की आशंका थी कि दारा की रिहाई से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है.

क्या था ग्राहम स्टेंस हत्याकांड?

23 जनवरी 1999 को ओडिशा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके दो नाबालिग बेटों फिलिप और टिमोथी की हत्या कर दी गई थी. तीनों को कार में सोते समय जला दिया गया था. रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह को इस मामले में दोषी पाया गया था. निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी. 2005 में ओडिशा हाई कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया. 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा.

दारा की दलील

तीन लोगों की हत्या के दोषी दारा सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि वह बिना किसी परोल के 26 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है. उसने कहा है कि हत्या के समय वह युवा था. जोश में किए गए उस अपराध के लिए उसे पछतावा है. अब उसे सुधरी हुई जिंदगी जीने का मौका दिया जाना चाहिए. दारा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी ए.जी. पेरारिवलन को रिहा किया गया था. 

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 17 Sep 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Odisha Court News SUPREME COURT
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