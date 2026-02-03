हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLok Sabha: IIT, IIM, NIT और AIIMS में कितने SC/ST और OBC कर्मचारी, सरकार ने लोकसभा में किया खुलासा

Lok Sabha: IIT, IIM, NIT और AIIMS में कितने SC/ST और OBC कर्मचारी, सरकार ने लोकसभा में किया खुलासा

Lok Sabha: केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, IIM, NIT और AIIMS में SC/ST/OBC भर्तियों और खाली पदों को लेकर सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Feb 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में सांसद मनोज कुमार ने शिक्षा मंत्रालय से सवाल पूछा कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT, IIM, NIT, IIIT और एम्स जैसे बड़े संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इन संस्थानों में शिक्षक और गैर-शिक्षक पदों पर कितनी आरक्षित सीटें खाली हैं और उन्हें भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है.

इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने बताया कि ये सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान स्वायत्त हैं. इनकी स्थापना संसद के कानून के तहत हुई है और इनमें भर्ती की प्रक्रिया उनके अपने नियमों के अनुसार होती है. संकाय और गैर-संकाय पदों पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित संस्थान के बोर्ड या प्रबंधन समिति के पास होता है, इसमें शिक्षा मंत्रालय सीधे दखल नहीं देता.

पद खाली होना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया

मंत्री ने कहा कि पद खाली होना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. रिटायर, प्रामोशन, इस्तीफा, मृत्यु, नए संस्थानों की शुरुआत और छात्रों की संख्या बढ़ने से समय-समय पर पद खाली होते रहते हैं. इन्हें भरना संस्थानों की जिम्मेदारी होती है. सरकार ने 9 जुलाई 2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के लिए आरक्षण कानून लागू किया था. इसके तहत 15 प्रतिशत पद एससी, 7.5 प्रतिशत एसटी, 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत EWS वर्ग के लिए आरक्षित हैं. यह नियम सभी केंद्रीय संस्थानों में लागू है.

एम्स से जुड़ी जानकारी दी

डॉ. मजूमदार ने बताया कि योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए साल भर विज्ञापन जारी किए जाते हैं. विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड में भर्ती और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है. UGC ने ‘CU-CHAYAN’ नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया और ज्यादा साफ और आसान हो गई है. उन्होंने बताया कि अगस्त 2021, सितंबर 2022 और अक्टूबर 2025 में सभी केंद्रीय संस्थानों से बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए कहा गया. 24 अक्टूबर 2025 तक करीब 29,979 पद भरे गए, जिनमें 17,494 शिक्षक पद शामिल हैं. इनमें हजारों पद एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से भरे गए हैं. एम्स से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया गया कि एम्स दिल्ली में कुल 781 शिक्षक हैं, जिनमें 118 एससी, 40 एसटी और 168 ओबीसी वर्ग से हैं.

ये भी पढ़ें: US Tariff On India: भारत पर अब कितना अमेरिकी टैरिफ लगेगा? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कम

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 03 Feb 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Education Ministry Central University LOK SABHA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
विश्व
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Janhit: संसद में चीन पर 'युद्ध'...राहुल का संसद में कटाक्ष | Rahul Gandhi | Parliament Session
Rajasthan News: मकान मालिक के नाम चोर का 'वो' लेटर लिपस्टिक, दीवार पर लिखा पैगाम | Unique Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
विश्व
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: क्या पलट सकता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला? अगले 24 घंटे बेहद अहम
क्या पलट सकता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला? अगले 24 घंटे बेहद अहम
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
जनरल नॉलेज
Continent Formation: एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
शिक्षा
सोने-चांदी की दुनिया में बनाना है भविष्य? 12वीं के बाद करें ये खास कोर्स
सोने-चांदी की दुनिया में बनाना है भविष्य? 12वीं के बाद करें ये खास कोर्स
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget