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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGold Import Duty: रातोंरात सरकार ने सोने की इंपोर्ट ड्यूटी पर 150% की बढ़ोतरी क्यों की, क्या और महंगा होगा गोल्ड?

Gold Import Duty: रातोंरात सरकार ने सोने की इंपोर्ट ड्यूटी पर 150% की बढ़ोतरी क्यों की, क्या और महंगा होगा गोल्ड?

Gold Import Duty: भारत सरकार सोना-चांदी के आयात पर 6 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, जिसमें 150 फीसदी की बढ़ोतरी करके 15 फीसदी कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 13 May 2026 10:11 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने रातों रात सोना-चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में 150 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, बल्कि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए ऐसे कदम उठाती रहती है. 

भारत सरकार सोना-चांदी के आयात पर 6 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, जिसमें 150 फीसदी की बढ़ोतरी करके 15 फीसदी कर दिया गया है. जब भी देश में सोने की मांग बहुत ज्यादा हो जाती है या डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरती है तो सरकार ये कदम उठाती है. इंपोर्ट ड्यूटी का असर आज ही सोना-चांदी की कीमतों पर दिखाई दिया है. MCX पर चांदी की कीमत 2,95,805 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि सोना 1,62,648 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 

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सरकार के नए आदेश के बाद, अब सोने पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) और 5 परसेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगेगा, जो पहले 5 परसेंट और 1 परसेंट था. यह सिर्फ़ टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, यह एक मैक्रो-इकोनॉमिक सिग्नल है जिसका मकसद डॉलर बचाना, सोने की डिमांड को कम करना और ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में तनाव के समय भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बचाना है.

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साल 2025-26 में, सोने का इंपोर्ट भारत के कुल इंपोर्ट बिल का 9-10 परसेंट था. कुल मिलाकर, भारत ने सोना इंपोर्ट करने और घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए $71.98 बिलियन का भुगतान किया था, लेकिन, मिडिल ईस्ट में तनाव और महंगे कच्चे तेल के कारण भारत का फॉरेक्स रिज़र्व हाल के ऊंचे लेवल से नीचे आ गया है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) का अनुमान है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) और बढ़ जाएगा. इसलिए, भारत अपने फॉरेक्स रिज़र्व को बचाने के लिए पहले से कदम उठा रहा है. इसका हिसाब आसान है- कम सोना खरीदना = कम डॉलर भारत से बाहर जाना. सोने के इंपोर्ट में 30-40 परसेंट की कमी से भी एक साल में $20-25 बिलियन बच सकते हैं.

Published at : 13 May 2026 09:55 AM (IST)
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