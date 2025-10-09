गोदावरी एक्सप्रेस में यात्री की मौत से बवाल, काजीपेट रेलवे स्टेशन पर तनाव, क्या है पूरा मामला

तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन पर बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) की रात हुई एक दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और रेलवे पुलिस के रवैये ने आग में घी डालने का काम किया. दरअसल, गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक यात्री की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. रेलवे के अधिकारियों और परिजनों में हुई बहसबाजी के चलते ट्रेन भी लेट हो गई.

चलती ट्रेन में हुई इस मौत ने मृतक के परिजनों और सभी सहयात्रियों को गहरे शोक में डुबो दिया. मृतक के परिजनों का दर्द और रेलवे अधिकारियों का रवैया स्टेशन पर तनाव का एक बड़ा कारण बन गया. बता दें कि मृतक जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी वो चलती ट्रेन में ही अचानक अस्वस्थ हो गया. ट्रेन कर्मचारियों ने तुरंत चिकित्सा सहायता देने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सका.

ट्रेन रुकने के बाद पहुंची रेलवे पुलिस और डॉक्टरों की टीम

ट्रेन में सवार सह यात्रियों ने बताया कि काजीपेट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद ही रेलवे पुलिस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंचीं. रेलवे चिकित्सकों ने मेडिकल जांच के बाद हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया है. इसके बावजूद मृतक के शव को परिजनों को सौंपने में रेलवे पुलिस ने काफी सख्त रवैया अख्तियार किया.

रेलवे पुलिस के फैसले से भड़के परिजन, किया विरोध प्रदर्शन

जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस ने कहा कि चिकित्सकीय जांच पूरी होने तक शव नहीं दिया जाएगा. इस फैसले से मृतक के परिजन और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ही विरोध करना शुरू कर दिया.

एक घंटे तक रुकी रही गोदावरी एक्सप्रेस

मृतक के परिजनों ने शव तुरंत सौंपने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. बता दें कि लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते गोदावरी एक्सप्रेस लगभग एक घंटे तक रुकी रही, जिससे अन्य यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा

