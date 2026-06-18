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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGoa Revolution Day: गोवा क्रांति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, CM प्रमोद सावंत ने दोहराया विकसित गोवा 2037 का संकल्प

Goa Revolution Day: गोवा क्रांति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, CM प्रमोद सावंत ने दोहराया विकसित गोवा 2037 का संकल्प

Goa Revolution Day: गोवा क्रांति दिवस पर पणजी के आजाद मैदान में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विकसित गोवा 2037 का लक्ष्य दोहराया.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: सौरभ कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 10:40 PM (IST)
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गोवा क्रांति दिवस के अवसर पर राजधानी पणजी के आजाद मैदान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया. यह दिन गोवा के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 18 जून 1946 को डॉ. राम मनोहर लोहिया और डॉ. जूलियाओ मेनेजेस ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ जन आंदोलन का बिगुल फूंका था, जिसने गोवा की मुक्ति की लड़ाई को नई दिशा दी.

कार्यक्रम में 18 जून क्रांति के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए 1946 के जन आंदोलन से लेकर ‘विकसित गोवा 2037’ के लक्ष्य तक की यात्रा पर प्रकाश डाला गया. इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सेनानियों और शहीदों के साहस और बलिदान को नमन किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने अपने संबोधन में कहा कि 18 जून गोवा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. उन्होंने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया और डॉ. जूलियाओ मेनेजेस के नेतृत्व ने गोवा की जनता में स्वतंत्रता की चेतना जगाई और लोगों को पुर्तगाली शासन के खिलाफ संगठित किया.

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मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बारे में क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के त्याग की बदौलत ही आज गोवा देश के अग्रणी और विकसित राज्यों में शामिल है. उन्होंने बताया कि राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, व्यापार, संपर्क व्यवस्था और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. सरकार अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय के सिद्धांतों को आधार बनाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने सभी नागरिकों से ‘विकसित भारत 2047’ के साथ-साथ ‘विकसित गोवा 2037’ के लक्ष्य को साकार करने में भागीदारी निभाने का आह्वान किया. समारोह के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों और संस्थानों को भी सम्मानित किया गया. महाराष्ट्र के चंद्रपुर निवासी शहीद बाबूराव थोरात के पुत्र विजय थोरात को उनके पिता के बलिदान के सम्मान में 10 लाख रुपये की सहायता राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया.

गोवा मुक्ति आंदोलन में किसने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका?

गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र ‘केसरी’ और ‘तरुण भारत’ को भी सम्मानित किया गया. यह सम्मान क्रमशः रोहित तिलक और किरण ठाकुर ने प्राप्त किया. कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के 27 वंशजों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए. इस अवसर पर राज्यपाल पी. अशोक गजपति राजू, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक, मंत्री रामकृष्ण (सुदिन) धवलीकर, मुख्य सचिव डॉ. वी. कंडावेलु, विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ, गोवा-दमन-दीव स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष रोहित सरदेसाई, स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजन, छात्र, अभिभावक और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Jun 2026 10:40 PM (IST)
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