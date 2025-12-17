बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह-मालिकों गौरव और सौरभ लूथरा को 6 दिसंबर को आग लगने की घटना के मामले में थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद बुधवार (17 दिसंबर 2025) को दिल्ली से गोवा लाया गया. नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब में लगी भीषण आग के संबंध में गोवा पुलिस उनसे पूछताछ करेगी. इस बीच लूथरा बंधुओं को शिओलिन मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर ले जाया गया था, जहां एक भाई ने चेस्ट पेन की शिकायत की.

शिओलिन मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर के बाद लूथरा बंधुओं को नॉर्थ गोआ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा. गोवा पुलिस की एक टीम लूथरा बंधुओं के साथ सुबह 10.45 बजे उत्तरी गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी. अधिकारी ने बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए अंजुना पुलिस थाने ले जाया जा सकता है. आरोपियों को नियमित रिमांड के लिए मापुसा की अदालत में भी पेश किया जाएगा. आग लगने की घटना के बाद अंजुना पुलिस ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था.

दिल्ली पहुंचते ही हुए गिरफ्तार

थाईलैंड से निर्वासित होने के बाद दिल्ली पहुंचते ही लूथरा बंधुओं को मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को गिरफ्तार कर लिया गया. वहां की एक अदालत ने गोवा पुलिस को उनकी दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी. दोनों आरोपी सात दिसंबर की सुबह अपने नाइट क्लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने उनके खिलाफ इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए.

भारत सरकार के अनुरोध के बाद 11 दिसंबर को थाई अधिकारियों ने उन्हें फुकेट में हिरासत में ले लिया था. भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें निर्वासित करने के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया. गोवा पुलिस इस अग्निकांड के संबंध में नाइट क्लब के पांच प्रबंधकों और स्टाफ सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

